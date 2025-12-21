Regina Orozco apoya a Bu Cuarón tras desastrosa presentación y critica a Bad Bunny: “¿Canta mejor?”

En las últimas semanas, Bu Cuarón, hija del cineasta Alfonso Cuarón, ha sido objeto de burlas y críticas por su presentación en el concierto que dio Dua Lipa en Ciudad de México. La joven fue la encargada de ser su telonera.

La gran mayoría de los usuarios opinó que la hija de Alfonso Cuarón no cantó bien y afirmó que solo la dejaron presentarse por su papá. Para muchos, esto quedó comprobado después de que la celebridad se refiriera a la cantante como: “Mi mejor amiga”.

En medio de todo esto, Regina Orozco, quien es cantante y actriz, se solidarizó con Bu y hasta aprovechó para criticar a Bad Bunny. Esto dijo.

¿Cómo reaccionó Bu Cuarón a las críticas por su presentación en el concierto de Dua Lipa?

Bu Cuarón hizo frente a las críticas por su manera de cantar y compartió un video en el que se le ve tocando el piano y cantando ‘¿Por qué te vas?”, el mismo tema que interpretó durante su presentación en el concierto de Dua Lipa. En el post, puso lo siguiente:

“Escuché que les interesaba cómo canto” Bu Cuarón

En los comentarios, Bu se justificó diciendo que no había tenido el tiempo suficiente para prepararse, ya que le avisaron del show tan solo dos días antes. También sostuvo que su pronunciación no eran tan buena debido a que “era mitad italiana”.

“Llegué esa mañana con jetlag porque no supe hace dos días antes, pero si quieres ve mis otras presentaciones, fue mi primer estadio y solo quiero mejorar”, indicó.

Pese a su explicación, muchos internautas afirmaron que era una persona “sin talento” y el único motivo por el que ha podido “desarrollar” una carrera musical ha sido por su papá, quien se ha consolidado como uno de los mejores cineastas de México.

¿Bu Cuarón canta mejor que Bad Bunny? Esto dijo Regina Orozco

A través de su cuenta de Facebook, Regina Orozco se dijo muy sorprendida por todas las críticas que ha recibido Bu Cuarón, pues considera que Bad Bunny tampoco es muy talentoso, pero llena estadios y la gente lo felicita.

Regina Orozco “Pregunta, sin ofender, solo curiosidad: Critican a Bu Cuarón por abrirle a Dua Lipa, pero los conciertos de Bad Bunny se llenan a reventar. ¿Bad Bunny canta mejor? ¿O más bien… cantan los dos?”

Pese a que su cuestionamiento fue “sin ofender”, hubo muchos comentarios diversos. Si bien algunos apoyaron su postura, otros aseguraron que Bad Bunny sí canta mejor que Bu Cuarón.

Cabe destacar que el puertorriqueño ha llenado todas las presentaciones que realizó recientemente en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, como parte de su tour ‘Debí tirar más fotos’.

¿Quién es Regina Orozco?

Nació el 18 de febrero de 1964, por lo que actualmente tiene 61 años.

Estudió música en diversas escuelas como Conservatorio Nacional de Música y la Juilliard School en Nueva York, así como actuación en el Centro Universitario de Teatro de la UNAM.

Ha hecho activismo a favor de los derechos humanos y derechos LGBT+.

Ha participado en varias películas y telenovelas como ‘Lo que callamos las mujeres’ y ‘Mi marido tiene familia’, entre otros.

