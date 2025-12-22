Santa Fe Klan se cuelga del balcón en concierto de Bad Bunny y desata panico: “agarrado de los calzones”

Lo que arrancó como un momento de euforia en el “Debí tirar más fotos world tour” de Bad Bunny terminó en angustia: Santa Fe Klan se asomó al balcón del Estadio GNP Seguros, lanzó prendas al público y, al quedar al borde, alguien lo sostuvo “de los calzones” para evitar una caída. El video viral reventó Instagram y Facebook, y los fans no dejaron pasar la maniobra que fue puro adrenalina, riesgo y trending en la CDMX.

¿Qué pasó con Santa Fe Klan durante el concierto de Bad Bunny en CDMX?

El momento que encendió las alarmas ocurrió cuando Santa Fe Klan apareció en una estructura elevada, tipo balcón, durante el concierto de Bad Bunny en el Estadio GNP. En un intento por convivir con el público, el rapero comenzó a arrojar algunas de sus prendas a los fans, acercándose peligrosamente al borde.

En los videos que circulan en Instagram, Facebook y X, se observa cómo el cantante se inclina demasiado, provocando gritos de sorpresa y angustia entre los asistentes. Lo más impactante es que otra persona lo sostiene desde atrás por el pantalón, evitando que cayera al vacío.

Aunque el incidente no pasó a mayores, la tensión fue evidente. Muchos fans coinciden en que, de no haber sido por quien lo sostuvo, el desenlace pudo haber sido muy distinto. El gesto, pensado como una muestra de cercanía, terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del show.

¿Qué es “La casita” y por qué Santa Fe Klan fue invitado por Bad Bunny?

Como si el show desde el balcón no fuera suficiente, Santa Fe Klan también se robó reflectores al formar parte de “La casita”, el segmento más esperado del concierto de Bad Bunny. Este espacio se ha convertido en el corazón del tour, donde el “Conejo Malo” invita a artistas y personalidades a compartir escenario, creando colaboraciones inesperadas y momentos virales.

Durante las fechas en México, Bad Bunny ha sorprendido con invitados de lujo como Danna Paola, Galilea Montijo, Karol Sevilla, Yeri MUA, Salma Hayek, Loreto Peralta y, por supuesto, Santa Fe Klan, consolidando “La casita” como uno de los grandes atractivos de la gira. Más allá de interpretar canciones juntos, este segmento se ha transformado en un espacio de convivencia, improvisación y conexión directa con el público, generando escenas memorables que arrasan en redes sociales.

