Santa Fe Klan estrena romance y tiene polémico gesto con su nueva novia ¿Le copió a Maya Nazor?

Santa Fe Klan otra vez se convirtió en tema viral y no por su música. El rapero sorprendió al compartir una fotografía en el famoso Callejón del beso, en Guanajuato, acompañado de su nueva pareja, Fátima Salazar. Lo polémico es que esta misma postal ya la había protagonizado en el mismo lugar con su ex, la influencer Maya Nazor, madre de su hijo.

Maya Nazor y Santa Fe Klan son captados comiendo juntos. / IG: @santa_fe_klan_473 / @nazormaya

¿Santa Fe Klan repitió la foto con Maya Nazor con su nueva novia en el Callejón del beso?

Aunque Guanajuato es conocido por su magia colonial y sus rincones llenos de leyendas, hay un lugar que se ha convertido en símbolo del amor… y del escándalo. El Callejón del beso, famoso por su estrechez y su historia trágica, fue testigo de una nueva polémica protagonizada por Santa Fe Klan, quien decidió repetir una postal romántica que ya había compartido años atrás con su ex pareja, Maya Nazor.

La comparación fue inevitable. Usuarios en redes sociales comenzaron a compartir ambas imágenes, señalando que el gesto parecía más una “repetición emocional” que una nueva etapa. Algunos incluso bromearon con que el Callejón del beso “trae mala suerte” y que los “besos fingidos” no duran.

Entre los comentarios más virales se leyeron frases como:

“No olvida a Maya, compró otra igual”

“Besos reciclados”

“Entonces se vale volver a tomarse la foto, aunque ya quemaste un petardo?”

“Jajajaja mala suerte el Callejón del beso”

La polémica creció aún más cuando se filtró que Santa Fe Klan podría haberse tatuado el nombre de Fátima en el abdomen, lo que muchos interpretaron como una señal de que la relación va en serio… o que el rapero tiene una forma muy intensa de demostrar amor.

Santa Fe Klan repite la escena, pero ¿será diferente el final

¿Quién es Fátima Salazar, la nueva novia de Santa Fe Klan?

Fátima Salazar, también conocida como María Salazar (@maria_salazar27), es la joven que ha capturado el corazón del rapero. Aunque mantiene un perfil bajo y su cuenta de Instagram es privada, ha aparecido en varias fotos y videos junto a Santa Fe Klan, incluyendo eventos familiares y fiestas privadas.

Se estima que tiene entre 24 y 25 años, y aunque no se dedica al mundo del espectáculo, su parecido físico con Maya Nazor ha sido tema de conversación. Algunos usuarios aseguran que el rapero está “buscando un reemplazo”, mientras que otros defienden su derecho a rehacer su vida.

La relación se hizo pública con la polémica foto en el Callejón del beso, acompañada por un corazón negro y comentarios cariñosos como “Loveu bebé” por parte de Fátima. Desde entonces, han sido vistos bailando pegaditos en los XV años de una sobrina del rapero y compartiendo momentos íntimos en redes.

Fátima Salazar entra al Callejón del Beso… ¿y al corazón de Santa Fe Klan?

¿Qué pasó entre Santa Fe Klan y Maya Nazor? ¿Por qué terminaron?

La historia de amor entre Santa Fe Klan y Maya Nazor comenzó en 2021, cuando se conocieron por redes sociales. El rapero la conquistó con mariachi, flores y un oso de peluche en el Teatro Juárez de Guanajuato. En junio de 2022 nació su hijo, consolidando su imagen como familia feliz. Pero en diciembre del mismo año, anunciaron su separación.

Lo que parecía una ruptura en buenos términos se volvió una guerra mediática. Santa Fe Klan publicó una transferencia de 250 mil pesos mensuales como pensión, acusando a Maya de disfrutar el dinero más que el niño. Maya respondió que esa cifra no era real y que incluso había meses sin pensión. También denunció “violencia económica” y dijo temer por su seguridad, ya que el rapero llegaba acompañado de hombres armados.

La razón oficial de la separación nunca se dio, pero con el tiempo se supo que hubo diferencias irreconciliables sobre la crianza de su hijo, los tiempos de convivencia y el manejo económico. A pesar de todo, recientemente hubo una reconciliación parcial: Santa Fe Klan compartió una foto abrazando a su hijo y agradeció a Maya por cuidarlo. “Te amo, hijo, nunca te dejaré solito. Me da muchísimo gusto ver lo mucho que te cuida tu mamá”, escribió.

Maya Nazor y Santa Fe Klan / Instagram @santa_fe_klan_473 y @nazormaya

¿Dónde está el Callejón del beso donde Santa Fe Klan repitió foto de su ex con su nueva novia?

El Callejón del beso se encuentra en el corazón de Guanajuato capital, a pocos metros de la Plaza de los Ángeles y cerca de la Alhóndiga de Granaditas. Este angosto pasaje de apenas 68 centímetros de ancho es uno de los sitios más visitados por turistas nacionales y extranjeros.

La leyenda que lo rodea cuenta la historia de dos amantes que vivían en casas enfrentadas y se besaban desde los balcones. La tragedia llegó cuando el padre de la joven la descubrió y la apuñaló, convirtiendo el lugar en símbolo de amor eterno… y de drama.

Hoy, cientos de parejas se toman la tradicional foto en los balcones que casi se tocan, buscando buena suerte en el amor. Pero como demostró Santa Fe Klan, no todos los besos en ese lugar terminan en finales felices.