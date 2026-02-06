Exnovia de Christian Nodal aparece en nuevo vídeo del esposo de Ángela Aguilar y lo critican; ¿Reconciliación?

Christian Nodal, expareja de la rapera argentina Cazzu, vuelve a la polémica tras ofrecer concierto en León, Guanajuato. El cantante compartió en sus redes sociales oficiales un video sobre su reciente presentación en el palenque de la Feria de León, pero lo que realmente llamó la atención fue la aparición de un rostro conocido para los internautas, una expareja del intérprete. ¿Quién se dio cita en el show? ¡Te contamos!

¿Cuándo fue el concierto de Christian Nodal en la Feria de León?

Christian Nodal dio concierto en el Palenque de la Feria de León el pasado 29 de enero, sitio que agotó sus entradas y que a pesar de las bajas ventas en países como Chile, internautas señalan que había un lleno total.

Según información de redes sociales, el show comenzó a las 11:30 de la noche y varios vieron que Christian fue acompañado hasta el escenario por su esposa, iba Ángela Aguilar.

La noche transcurrió con normalidad pero con un ambiente de fiesta total, pero hubo una parte del público que, como ya es costumbre, abucheó a Ángela solo por su presencia. La polémica continuaría después cuando asistentes notaron la presencia de una exnovia de Nodal, ¿quién?

¿Quién es la exnovia de Christian Nodal que acudió al concierto del cantante en la Feria de León?

El pasado 4 de febrero Christian Nodal compartió en su Instagram oficial un vídeo en el que recopilaba los “mejores momentos” de su show en León, el cual, acompañó con las siguientes palabras: “ Así disfrutamos el primer show del año en mi bello León, Guanajuato. Gracias por tanto amor ”, escribió Nodal.

La cuenta de Instagram La camaleona (@la_camaleona_897), que señaló el momento exacto en el que Andrea Flores, expareja del intérprete aparece en la grabación compartida por Nodal.

En el clip aparece Andrea Flores, influencer que en 2022 fue señalada como posible pareja del cantante tras su ruptura con Belinda. El gesto generó una ola de comentarios y especulaciones en redes, pues ocurre en un momento en el que el intérprete sonorense ha sido vinculado sentimentalmente con la violinista Esmeralda Camacho, al tiempo que está casado con Ángela Aguilar.

¿Quién es Andrea Flores, presunta expareja de Christian Nodal?

Andrea Flores, quien presuntamente tuvo un romance con Christian Nodal, es originaria de León, Guanajuato. Comenzó a llamar la atención de la prensa de espectáculos cuando su nombre fue relacionado con Christian Nodal tras la ruptura del cantante con Belinda en febrero de 2022.

En esos meses, ambos fueron vistos juntos en distintas ocasiones, incluso en lugares como Beverly Hills, California, situación que avivó las especulaciones sobre una relación que podría ir más allá de la amistad.

Actualmente comparte algunas imágenes de su vida diaria, viajes y otras cosas.

