Ángela Aguilar y Nodal, tras rumores de infidelidad, preparan boda y ¡ya trabajan para ser papás! Aseguran

Sin duda alguna, la pareja formada por Christian Nodal y Ángela Aguilar es una de las más polémicas de la farándula y ha estado en el ojo del huracán desde que hicieron pública su relación. A pesar de ello, esta sigue en pie y están más unidos que nunca. Aseguran que ya organizan una boda religiosa en grande para mediados de este año, en el rancho de Pepe Aguilar. Y personas cercanas a la pareja nos adelantan que además de este paso, también ya trabajan en tener a su primer hijo.

“Christian y Ángela están muy felices, más enamorados que nunca. Aunque todo el mundo siempre los quiere poner a pelear e inventan mil historias, como que tienen problemas y hay infidelidades, ellos están juntos y fuertes ante cualquier adversidad. Se complementan el uno con el otro e incluso el tema de tener hijos está más latente que nunca”.

No te pierdas: Pepe Aguilar rompe el silencio sobre el “hate” contra Ángela Aguilar y lanza contundente mensaje

Ángela Aguilar y Christian Nodal estarían enfocados en planes familiares, pese a los rumores que rodean su relación. / Foto: Redes sociales

¿Ángela Aguilar y Nodal planean tener hijos?

Una fuente reveló a TVNotas que Ángela Aguilar y Christian Nodal “desde el año pasado traían en mente lo del tema de los niños. Hasta donde entendimos, en las fiestas de fin de año lo hablaron más en serio y quedaron que este 2026 ya darían ese gran paso. También nos enteramos de que, justo en las reuniones, compartieron sus planes con la familia de Pepe y todos ellos están muy contentos y emocionados con la noticia”.

Aunque nos comunican que esta decisión aún no la saben tantas personas, entre la gente que trabaja con ellos ya se empezó a esparcir el rumor: “El que está más emocionado es Nodal. Sin duda, el tema de los niños le apasiona. Si por él fuera, ya hubieran tenido un hijo”.

“Él está muy entusiasmado, porque ama a Ángela y ya quiere tenerlo. Así que este 2026 lo cerrará de esa manera. Es la realidad. Él muchas veces ha compartido que ha soñado que tiene hijos con su mujer. Por eso darán ese gran paso”. Fuente TVNotas

Sobre si le pondrían una pausa a su carrera, nos compartieron: “Nodal tiene fechas pactadas hasta mitad del año, ya están confirmadas. Imagino que con el tiempo estarán saliendo más presentaciones o en una de esas se da un descanso para estar con Ángela, cuando esté embarazada. Por su parte, ella sé que lanzará disco o algunos temas, pero más no sé bien”.

¿Qué dijo Pepe Aguilar sobre tener un nieto por parte de Ángela Aguilar y Nodal?

El que también está muy emocionado es Pepe Aguilar. “Está feliz porque será abuelo por parte de su hija. Muere por tener un nieto y ser el orgulloso abuelo. Te digo que en las fiestas de fin de año esa fue la alegría y por lo que más brindaron, porque quería que dieran ese gran paso como pareja. Desconozco si Nodal ya le dijo también a su familia, pero imagino que sí, porque, aunque siempre está con la familia de Pepe, no deja de estar en comunicación con sus papás y hermanos, y sí los ve, aunque digan que no”.

Nodal y Ángela seguirán dando mucho de qué hablar todo este 2026 cuando anuncien que dieron este gran paso.

No te pierdas: Violinista de Nodal impacta al mostrarse como modelo ¡en traje de baño! ¿Tiembla Ángela Aguilar?

Ángela Aguilar y Christian Nodal estarían trabajando en convertirse en padres. / Foto: Redes sociales

¿Qué predijo Saúl Maxwell para Angela Aguilar y Christian Nodal para 2026?

Saúl Maxwell, conocido como ‘el Psíquico de las estrellas’, compartió una predicción relacionada con Christian Nodal y Ángela Aguilar. En su mensaje, habló sobre la posibilidad de que la pareja dé la bienvenida a sus hijos.

“Se casan. La boda religiosa va a ser algo espectacular. Están que sí y que no, pero van a tener una boda despampanante. También veo una niña y un niño. Primero va a ser el varón. Mucha suerte para ellos, porque viene otro después”.

No te pierdas: Ex de Nodal, tras exponer, fotos del pasado de su romance adolescente, él lanza mensaje ¿le reclamó?

Ángela Aguilar y Christian Nodal darían un paso más en su relación. / Foto: Instagram/@angela_aguilar_

¿Cómo comenzó la historia de amor de Christian Nodal y Ángela Aguilar?

Se conocieron en 2018, cuando ella tenía 15 y él 20. Nodal abría los shows de Jaripeo sin fronteras que los Aguilar daban en EU.

En 2020, Ángela Aguilar colaboró con Christian Nodal

A finales de mayo de 2024, él dio a conocer su ruptura con Cazzu, con quien tiene una hija.

Días después, Nodal y Ángela Aguilar fueron captados juntos en Roma, en plan muy romántico.

En junio, Nodal invitó a Ángela a participar en uno de sus conciertos en el Auditorio Nacional, de la CDMX. Al finalizar la canción “Dime cómo quieres”, se dieron un beso. Así confirmaron su romance.

En julio de ese mismo año, sorprendieron a todos cuando contrajeron nupcias.

Es normal ver a Ángela Aguilar en los conciertos de él y siempre sube a cantar su dueto.

Aunque mucho se ha hablado sobre su relación, y reciben muchas críticas en redes, hasta la fecha siguen juntos y felices.

No te pierdas: ¡Ángela Aguilar sube la temperatura! Publica fotos con sensual vestido rojo y Nodal reacciona sin filtro