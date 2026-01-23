Violinista de Nodal impacta al mostrarse como modelo ¡en traje de baño! ¿Tiembla Ángela Aguilar?

Esmeralda Camacho, violinista que forma parte del equipo musical de Christian Nodal, llamó la atención al mostrar una faceta distinta a la que el público suele ver sobre los escenarios. A través de imágenes recientes, se dejó ver como modelo y apareció en traje de baño, lo que generó comentarios y reacciones entre seguidores, al revelar un lado poco conocido de su imagen fuera del ámbito musical en medio de los rumores de una infidelidad del cantante sonorense con ella.

La violinista de Nodal, Esmeralda Camacho, cambia de escenario y sorprende como modelo. / Foto: Redes sociales

¿De dónde surgen los rumores de infidelidad de Christian Nodal con Esmeralda Camacho?

Los rumores comenzaron a circular a partir de un video que se volvió viral en redes sociales, grabado durante una presentación de Christian Nodal, cuando Ángela Aguilar subió al escenario para abrazar al cantante y saludar al público. Más allá de ese momento, la atención de los usuarios se desvió hacia una violinista Esmeralda Camacho que se encontraba detrás de ellos, cuyo gesto fue captado por la cámara y dio pie a distintas interpretaciones entre los internautas.

En el clip, usuarios señalaron que la violinista reaccionó con una expresión de presuntos celos y molestia cuando Ángela Aguilar apareció junto a Nodal en el escenario. Ese gesto fue retomado en comentarios y publicaciones, donde algunos internautas comenzaron a formular conjeturas sobre una posible cercanía entre la músico y el cantante, lo que marcó el inicio de los rumores en plataformas digitales.

A partir de ese video, las redes sociales recuperaron otros momentos compartidos entre Christian Nodal y su violinista, incluidos contenidos en los que aparecen conviviendo fuera del escenario. Uno de los fragmentos más difundidos muestra al cantante ofreciéndole un shot de alcohol durante una reunión, lo que fue interpretado por usuarios como un indicio de una relación más allá de lo laboral. Hasta el momento, estas versiones no han sido confirmadas por los involucrados y se mantienen como especulaciones surgidas en redes sociales.

Esmeralda Camacho, violinista que trabaja con Nodal, sorprende como modelo

Esmeralda Camacho, violinista que colabora con Christian Nodal, compartió recientemente una imagen en la que debutó como modelo y mostró una faceta distinta a la que suele presentar sobre el escenario. En la fotografía aparece usando un traje de baño de dos piezas en tono claro, recargada sobre una superficie de piedra, con lentes de sol y el cabello suelto. Al fondo se aprecia una vista urbana con edificaciones y cúpulas, lo que enmarca la escena al aire libre.

La imagen fue publicada en su cuenta personal de Instagram y estuvo acompañada por un mensaje escrito por la propia Esmeralda Camacho: “Lugar al que fueres… lleva traje de baño, uno nunca sabe si a donde vas hay agüita”, escribió junto a la fotografía. La publicación marcó su primera aparición pública en este tipo de sesiones, distinta a su trabajo habitual como música.

Tras compartir la imagen, la publicación generó numerosos comentarios por parte de usuarios que reaccionaron a su debut como modelo. En las respuestas se pueden leer mensajes que destacan su imagen y expresan apoyo, lo que convirtió la publicación en una de las más comentadas en su perfil durante las últimas horas. Eso no es todo, algunos comenzaron a compararla con Ángela Aguilar. Aseguran que la cantante “debería preocuparse”

Esmeralda Camacho sorprende en traje de baño.

¿Quién es Esmeralda Camacho, violinista que trabaja con Nodal?

Esmeralda Camacho forma parte del equipo musical que acompaña a Christian Nodal en sus presentaciones en vivo, donde participa como violinista dentro del ensamble que respalda al cantante sobre el escenario. Su presencia ha sido constante en distintos conciertos y giras, integrándose a las interpretaciones en directo que el intérprete ofrece ante el público.

Además de su trabajo con Nodal, Esmeralda Camacho ha colaborado con otros proyectos musicales, entre ellos Belanova, y también forma parte de la Orquesta Sinfónica de Zapopan, en Jalisco. Su formación le ha permitido explorar el violín desde distintos enfoques, incluyendo la incorporación de sonidos electrónicos, lo que la ha llevado a presentarse en diversos recintos y escenarios.

A través de sus redes sociales, la violinista comparte momentos de su día a día y de su actividad profesional, mostrando ensayos, presentaciones y fragmentos de su trabajo musical. En esas publicaciones, documenta tanto su participación en conciertos como otros aspectos relacionados con su carrera artística y su rutina cotidiana.

