Nodal furioso con la violinista señalada como su presunta amante por “ventilar” supuesto romance, reportan

A finales del año pasado, se empezó a especular que Christian Nodal, supuestamente, engañaba a su esposa, Ángela Aguilar, con una violinista que formaba parte de su equipo. En su momento, hasta llegaron a surgir presuntas pruebas que lo confirmarían.

El tema vuelve a ser el centro de la conversación después de reportarse que, supuestamente, Nodal está furioso con la violinista por haber “ventilado” su supuesto romance. Esto es lo que se sabe.

Christian Nodal / Redes sociales

¿Quién es la supuesta violinista con la que Nodal le sería infiel a Ángela Aguilar?

Hace algunos meses, se viralizaron unos videos en los que, aparentemente, Esmeralda Camacho, violinista de Christian Nodal, se burlaba mientras el cantante y Ángela Aguilar se abrazaban en un concierto.

En aquel entonces, también surgió un material en el que se veía a Nodal dándole alcohol de una botella a Camacho y disfrutando de un buen momento. Para muchos, esto fue la prueba fehaciente de que eran amantes.

La idea se reforzó luego de que la violinista subiera clips usando un sombrero parecido al de Nodal y con algunas de sus canciones de fondo. Aunado a todo esto, diversos medios reportaron que, presuntamente, Ángela habría exigido el despido inmediato de la joven.

Asimismo, circuló una presunta historia de Instagram realizada por la propia Ángela, en la que afirmaría que no dejaría que nadie destruyera su matrimonio. Si bien no se pudo comprobar la veracidad de dicha imagen, muchos creen que es verdad y que habría sido una indirecta para Camacho.

¿Por qué Christian Nodal estaría furioso con Esmeralda Camacho?

Recientemente, la periodista Adri Toval contó que, hace poco, tuvo contacto con una fuente cercana a Christian Nodal. Supuestamente, el cantante habría expresado estar enojado por Esmeralda Camacho.

Aparentemente, esto se debe a que considera que ella fue la principal responsable de que circularan los rumores falsos de que eran amantes.

“Esta fuente me aseguró que él ni siquiera se sabe los nombres de la gente de su equipo. Christian no está pendiente de quién es quién. Me comentan que tanto Christian como Ángela se enteraron del nombre de esta mujer por todo este chisme porque ni siquiera sabían el nombre de ella, ella no era especial”, relató.

Y es que tanto el artista como su esposa y el resto del equipo de trabajo están “sorprendidos” por la forma en la que Camacho, supuestamente, querría dar a entender que es la presunta amante del cantante.

“Quiere mandar un mensaje, como dando a entender, de manera subliminal, que entre ella y el cantante pasa algo. Están muy sorprendidos con la actitud de la violinista. Sobre todo porque últimamente ella ha subido videos como dando a entender que es la amante de Nodal. El artista está aparentemente incómodo, molesto con esta chica porque todos creían que ella era una buena persona, pero resultó que no, según la percepción que tiene el equipo de Christian y músicos, es que la chica quiere ganar fama y atención” Adri Toval

Esmeralda Camacho / Redes sociales

¿Ángela Aguilar realmente despidió a la violinista de Christian Nodal?

Adri Toval también expresó la presunta reacción que habría tenido Ángela Aguilar ante todo este asunto. Presuntamente, la artista se habría sentido “incómoda” con la aparente actitud de Esmeralda Camacho.

“Yo ya les he revelado lo que siente Ángela sobre esto… ella está muy molesta. Ángela está muy incómoda y muy molesta, no porque haya encontrado algo entre los dos sino porque siente que los medios lo han amplificado”, indicó.

Hasta el momento, se desconoce cuál es la situación laboral de Esmeralda Camacho. Sin embargo, y según una conductora de ‘Venga la alegría’, la violinista no había sido despedida.

“La respuesta que me dan como equipo de Christian Nodal es que la información es totalmente falsa. Ella continúa trabajando con ellos en el equipo… continúa siendo parte de Christian Nodal”, resaltó.

