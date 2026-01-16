¿Majo Aguilar con nuevo novio? La cantante desata rumores, ¡es igual a Christian Nodal! Dicen en redes

La cantante de regional mexicano Majo Aguilar, prima de Ángela Aguilar, volvió a colocarse en el centro de la conversación en redes sociales luego de compartir una serie de imágenes que despertaron fuertes rumores sobre un posible nuevo romance. Aunque la intérprete no ha confirmado ninguna relación sentimental, una fotografía en particular bastó para que sus seguidores comenzaran a especular sobre la identidad del hombre que aparece a su lado y que, según algunos comentarios, es “idéntico” a Christian Nodal. ¿De quién se trata?

Majo Aguilar y Ángela Aguilar / Redes sociales

¿Majo Aguilar, prima de Ángela Aguilar, estrena romance?

El jueves 15 de enero, María José Aguilar Carrillo, mejor conocida como Majo Aguilar, publicó en sus cuentas oficiales de Instagram y Facebook un carrusel de 20 fotografías que muestran cómo han transcurrido sus primeros días del año. Bajo la descripción “Un poco de todo”, la artista dejó ver momentos íntimos de su vida cotidiana: reuniones con amigos, paseos al aire libre y escenas en contacto con la naturaleza.

Sin embargo, entre todas las imágenes hubo una que captó inmediatamente la atención del público. En ella, Majo aparece junto a un hombre cuya identidad no fue revelada. Aunque el rostro del acompañante no se aprecia por completo, se distingue que porta una gorra, una playera amarilla y un bigote. La cantante parece darle un beso en la mejilla, gesto que muchos interpretaron como una muestra de cercanía más allá de la amistad.

Horas después, los comentarios no se hicieron esperar y la sección de respuestas se llenó de teorías, preguntas y mensajes curiosos sobre la vida sentimental de la nieta de Flor Silvestre.

Majo Aguilar / IG: @majo__aguilar

¿El presunto novio de Majo Aguilar, se parece a Christian Nodal?

Los rumores se intensificaron aún más debido a una segunda fotografía incluida en la publicación. En esta imagen, en blanco y negro, Majo Aguilar, prima de Ángela Aguilar, vuelve a aparecer acompañada por un hombre que, aparentemente, es el mismo de la primera instantánea. Aunque el encuadre es distinto, la similitud en la vestimenta y el estilo fortaleció la idea de que se trata de la misma persona.

Este detalle fue suficiente para que muchos usuarios aseguraran que la cantante presuntamente estaría “estrenando novio”. Otros, más atrevidos, comenzaron a comparar al misterioso acompañante con Christian Nodal, según El Heraldo de México, estos fueron algunos algunos de los comentarios:



“¿Acaso serás tú, Christian Nodal?” y,

“Se parece al ‘amar’”.

Hasta el momento, Majo Aguilar no ha dado más detalles y no ha respondido a las especulaciones que la colocan en una relación sentimental.

¿Majo Aguilar estrena romance? / IG: majo__aguilar y canva

¿Majo Aguilar fue invitada a la boda de su prima Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Durante una reciente charla con la prensa, Majo Aguilar fue interrogada sobre la posibilidad de asistir a la boda de su prima Ángela Aguilar con Christian Nodal, un acontecimiento que ha despertado gran interés desde que se confirmó la fecha de la ceremonia religiosa. Ante las preguntas, la cantante se mostró prudente y aclaró que hasta ahora no cuenta con información sobre el evento, optando por una actitud discreta respecto a la vida privada de su familia.

“ No sabemos nada ”, comentó Majo al referirse al enlace, y añadió que prefiere no involucrarse en temas que no le competen directamente. La artista señaló que su postura no obedece a evitar el tema, sino a su deseo de respetar las decisiones y el espacio personal de los demás:

“ A mí me gusta hablar de mí, no es por algo egoísta, sino porque cuando me preguntan, no solo de mi prima, sino de cualquier otra persona, no me meto porque no me corresponde ”, dijo Majo.

La intérprete recalcó además que, sin importar la situación, su intención es siempre transmitir una actitud y un mensaje positivos: “ Si puedo decir algo, es que demos amor ”, dijo.

