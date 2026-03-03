La Bebeshita confirma que sí salió con Nicola Porcella y lamenta que la negara: “se me hace una grosería”

La polémica entre la Bebeshita y Nicola Porcella está lejos de apagarse. Lo que comenzó como una confesión “ligera” sobre un supuesto romance terminó en un cruce de declaraciones, exigencias públicas y hasta rumores de posibles acciones legales. Mientras la influencer sostiene que sí hubo besos en una fiesta y que existen fotos y videos que lo prueban, el actor peruano lo niega tajantemente y pide que no lo involucren en “chismes”.

¿Romance o solo rumores? Nicola Porcella revela si salió con ‘la Bebeshita’. / Redes sociales

¿La Bebeshita y Nicola Porcella sí tuvieron un romance en una fiesta?

El supuesto romance entre la Bebeshita y Nicola Porcella habría ocurrido, según la influencer, durante una fiesta tras su ruptura con Brandon Castañeda. Daniela Alexis, nombre real de la creadora de contenido, confirmó en entrevista que, después de terminar su relación, se dio la oportunidad de salir con figuras del medio artístico, incluyendo al actor peruano.

De acuerdo con su versión, no se trató de una relación formal, sino de “unos besos” y encuentros casuales. Incluso anticipó que probablemente él la negaría públicamente.

“He salido con varios del medio. Le van a preguntar y me va a negar... Pero he salido a conocer gente; no hay nada; no estamos saliendo; solo es así, de a ver qué onda, unos besos y ya… Nicola, se me hace muy guapo, pero también siento que es bien juguetón”, indicó.

La declaración desató titulares inmediatos. El detalle que encendió la controversia fue su afirmación de que existen pruebas audiovisuales del momento.

La Bebeshita / Redes sociales

¿Qué dijo Nicola Porcella sobre el supuesto romance con la Bebeshita?

La respuesta de Nicola Porcella no tardó. El actor fue cuestionado por la prensa y negó cualquier tipo de relación o beso con la influencer. Además, pidió que no se le vinculara con rumores.

“¿Yo qué le voy a prohibir a quién hablar? Yo no le he prohibido a nadie; simplemente digo que no inventen cosas. Por favor, por respeto a mí y a mi familia, no estén inventando cosas, pero si quieren hablar, hablen. Nunca (salimos), cero, está loca, nada de nada, yo estoy soltero y solo, no me he besado, no ha habido nada”, manifestó.

Nicola Porcella / Redes sociales

¿Nicola Porcella tomará acciones legales contra la Bebeshita?

El conflicto dio un giro inesperado cuando en el programa Dulce y Picosito el periodista Gabo Cuevas reveló que Nicola estaría molesto al punto de considerar medidas formales.

“Cuando hablan de él, se pone mal porque viene de unas polémicas muy agresivas… Resulta ser que, al parecer, se quejó tanto y se molestó tanto que le dijo a su equipo de trabajo como de: ‘¿Sabes qué? Hay que ponerle algo a esta chava’. A algo se refirió a algo, ya sea una orden de restricción, ya sea por la parte legal, ya sea que le marque la gente de trabajo y le digan: ‘No’”, comentó.

Hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre una acción legal concreta. Sin embargo, el simple rumor de una posible orden de restricción o intervención legal encendió aún más el debate en redes sociales.

Algunos usuarios consideran que Nicola exagera al negar algo que, según la Bebeshita, tiene pruebas. Otros, en cambio, creen que la influencer estaría repitiendo un patrón mediático, recordando que en el pasado también aseguró haber tenido encuentros con Arturo Carmona, quien lo negó.

Nicola Porcella en Soltero Cotizado / Captura de pantalla

¿La Bebeshita rompe su amistad con Nicola Porcella tras negarla?

Lejos de retractarse, la Bebeshita expresó molestia por la forma en que el actor la negó públicamente. Consideró poco caballeroso que no optara por guardar silencio.

“Me negó. Eso no se hace, Nicola, te hubieras quedado callado como un caballero y hubieras dicho: ‘Somos amigos’ y ya, calladito, pero se me hace mala onda que diga que nunca existió, por favor, si hay fotos y videos (…) A mí no me afecta puedo seguir siendo su amiga sin problemas, para mí fue una fiestecilla”, declaró.

A pesar del enojo, la influencer aseguró que puede mantener la amistad sin problema. Según su versión, todo fue un encuentro casual y no entiende por qué la reacción fue tan tajante.

¿Quién es la Bebeshita y por qué siempre está en polémica?

Daniela Alexis Barceló Trillo, mejor conocida como la Bebeshita, es una influencer y conductora mexicana que saltó a la fama en 2016 tras su participación en Enamorándonos. Desde entonces, su nombre ha estado ligado a romances mediáticos, cambios físicos y fuertes críticas por sus cirugías estéticas.

Ha participado en realities como La casa de los famosos, MasterChef México y Venga la alegría, consolidando su presencia en televisión y redes sociales.