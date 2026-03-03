¿Jorge Losa y la Bebeshita salpicados en el fraude a Sandra Echeverría? Gabo Cuevas revela: “Tienen miedo”

Sandra Echeverría denunció un fraude del que habría sido víctima y en medio de la polémica comenzaron a surgir los nombres de famosos, como Jorge Losa y Daniela Alexis, conocida como ‘la Bebeshita', quienes estarían presuntamente relacionados con el caso, ¿cómo y qué pasó? Te contamos los detalles.

¿Qué dijo Sandra Echeverría sobre el fraude?

A través de un video difundido en redes sociales, Sandra Echeverría denunció que fue víctima de un fraude por parte de la empresa Metaxchange. En su mensaje, aseguró que no es la única afectada, pues, según su versión, más de mil personas habrían sufrido el quebranto de su patrimonio tras confiar su dinero a dicha compañía.

La actriz explicó que decidió invertir una fuerte cantidad con la promesa de obtener mejores rendimientos que los ofrecidos por los bancos. De acuerdo con su testimonio, la empresa, identificada como “Metaxchange capital” y liderada por Nazareth ‘N’, ofrecía pagos con intereses superiores a los del sistema financiero tradicional. Sin embargo, afirmó que han pasado más de 18 meses sin recibir los rendimientos acordados.

“Yo y mil personas más hemos sido defraudadas y hemos sufrido el quebranto de nuestro patrimonio, patrimonio que habíamos obtenido con nuestro esfuerzo y con mucho trabajo. ‘Metaxchange capital’ es una empresa liderada por Nazareth ‘N’, la cual prometía pagar rendimientos más altos que cualquier banco. Sin embargo, ya van más de 18 meses sin pagar”, dijo la actriz en el video.

Asimismo, sostuvo que la empresa habría recibido más de 2 mil millones de pesos en depósitos por parte de sus clientes y señaló que, presuntamente, estaba evadiendo regulaciones de las autoridades mexicanas. La actriz afirmó contar con pruebas que respaldan sus declaraciones y reiteró que su intención es visibilizar el caso para que las personas afectadas puedan buscar una solución.

¿Qué dijo Gabo Cuevas sobre Jorge Losa, la Bebeshita y el fraude a Sandra Echeverría?

En medio de la denuncia pública que realizó Sandra Echeverría por un fraude, el periodista Gabo Cuevas aseguró que el caso ya estaría teniendo repercusiones en el entorno de una plataforma digital. Según relató, autoridades habrían acudido a las instalaciones de A Prieto TV para realizar diligencias relacionadas con la investigación.

De acuerdo con lo dicho por Cuevas, dos de los socios mayoritarios de la empresa estarían vinculados con la compañía señalada en la denuncia de la actriz. El periodista afirmó que una mujer identificada como Mariana fue detenida en las instalaciones de la plataforma, lo que generó inquietud entre colaboradores y conductores que forman parte del proyecto.

Además, colaboradores de A Prieto TV como Jorge Losa, Daniela Alexis y Frida Urbina habrían sido mencionados debido a que forman parte del proyecto y estarían asustados por el vínculo aunque hasta el momento, no existe señalamiento directo en su contra.

“A Prietro TV, esta plataforma que se copió a dejó, fueron a detener al personal, a dos socios mayoritario en esta empresa donde trabaja Diego Di Marco porque resulta y resalta que dos de los meros meros de esta plataforma eran socios y de las cabezas fuertes de estos fraudes que denunció Sandra Echeverría. Una chica llamada Mariana fueron a detenerla a las instalaciones de Prietro TV, y todos los que están ahí, Jorge Losa, Daniela Alexis, Frida Urbina y muchos más, tienen miedo porque ya descubrieron que la inversión no vino de un dinero limpio, sino de un fraude que Sandra Echeverría expuso”, expresó.

La denuncia de Sandra Echeverría por fraude ha salpicado a figuras como Jorge Losa y ‘la Bebeshita’. / Redes sociales

¿Cómo va el caso de Sandra Echeverría?

El caso denunciado por Sandra Echeverría ya se encuentra en una etapa legal. La actriz informó que, tanto ella como otros afectados, interpusieron denuncias formales contra los presuntos responsables. Aunque no detalló si ha logrado recuperar el dinero invertido, confirmó que el proceso sigue su curso y que existen más de 200 denuncias presentadas contra los representantes legales de la empresa señalada.

De acuerdo con lo que compartió, dos personas identificadas como Patrick ‘N’ y Mariana ‘N’ fueron aprehendidas recientemente, mientras que Nazareth ‘N’, señalada como líder de la compañía, fue declarada prófuga de la justicia. La situación, según explicó, ha permitido que algunas denuncias comiencen a proceder, en espera de que las autoridades continúen con las investigaciones correspondientes.

