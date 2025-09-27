Sandra Echeverría explota contra Karla Souza por no aclarar infidelidad ¿de Leonardo de Lozanne?

El chisme que parecía olvidado volvió a encenderse: Sandra Echeverría rompió el silencio y le echó en cara a Karla Souza no haber defendido su matrimonio cuando la tormenta mediática los señalaba. Todo se originó por un relato que Souza compartió en un pódcast sobre un famoso cantante que le confesó haber engañado a su esposa en un avión. Aunque nunca dio nombres, las piezas del rompecabezas mediático apuntaron directo a Leonardo de Lozanne, esposo de Sandra, lo que provocó que la actriz viviera un verdadero infierno de rumores y especulaciones. Así lo habla ahora.

Leonardo de Lozzane niega ser el cantante que Karla Souza se encontró en un avión y asegura que no la ha visto más de dos veces en su vida.

/ Facebook: Leonardo de Lozanne/ Facebook: Karla Souza

¿Qué dijo Karla Souza sobre el supuesto cantante infiel en el avión a México?

La historia salió a la luz en abril de 2023, cuando Karla Souza visitó el pódcast Creativo de Roberto Martínez. Allí, la protagonista de Nosotros los nobles relató que, en un vuelo de Los Ángeles a Ciudad de México, coincidió con un famoso cantante mexicano. Durante la charla, él le confesó que había sido infiel a su esposa con la que llevaba diez años de matrimonio, pero lo que más impactó a Karla fue que, pese a sus engaños, terminó devastado al descubrir que su pareja también lo había traicionado.

“Estoy en el avión, llegué de Los Ángeles a México, me toca en el avión una persona muy famosa, un cantante de México, no voy a decir quién es, pero me empieza a contar su historia... no lo conocía. Esta persona llevaba 10 años casado, él le pinta el cuerno, se va de gira… y de pronto descubre que su esposa también le pintaba el cuerno. Él se divorcia porque no puede sacarse de la cabeza ese hecho”, relató Souza.

Aunque nunca mencionó nombres, las redes y los medios comenzaron a especular. La separación de Leonardo de Lozanne y Sandra Echeverría, anunciada en noviembre de 2022, parecía encajar en el rompecabezas, y el rumor creció como pólvora.

¿Cómo reaccionó Sandra Echeverría a las declaraciones de Karla Souza supustamente sobre Leonardo de Lozanne?

Sandra Echeverría no tardó en reaccionar cuando el tema volvió a ponerse sobre la mesa. En Historias por contar, pódcast de Roberto Carlo, la actriz recordó el impacto que aquellas palabras tuvieron en su vida personal. Sin filtros, señaló directamente a Karla Souza por no haber salido a frenar el escándalo en el momento justo.

Sandra Echeverría “Karla nunca fue para hablar y decir: ‘No es cierto, no son ellos’. Y no tiene idea de cómo empezó a ocasionar un escándalo alrededor de nuestro matrimonio. Gracias a Dios, yo sabía que Leo no había viajado a Los Ángeles, que no estuvo con ella. Él obviamente me dijo: ‘Claro que yo no fui’”

La actriz también destacó su molestia con la forma en que Karla lanzó la confesión sin dar nombres concretos, dejando la puerta abierta a interpretaciones. “No me gusta que la gente aviente piedras y no sea para dar nombres, sobre todo cuando no sabes que estás afectando una relación. Eso a mí me pareció fatal. Porque yo no lo haría”, agregó.

Sandra insistió en que el silencio de Souza contribuyó a alimentar rumores falsos que afectaron su matrimonio, justo cuando atravesaban una crisis natural por otros motivos.

Karla Souza “Ojalá que todos pudieran de repente alzar la mano y decir: ‘Oigan, perdón, si dije este chisme no eran ellos, no los metan en broncas’. Si fue por algo que yo ocasioné entonces yo salgo a hablar y a aclarar las cosas. Obviamente todo el chisme se va a nosotros, (dijimos): ‘Sí nos estamos separando, pero no es por eso’”

¿Cuál fue la verdadera razón de la separación entre Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne?

Aunque el chisme se instaló como la supuesta causa de la ruptura, la propia Sandra Echeverría aclaró que la separación con Leonardo de Lozanne no tuvo nada que ver con las declaraciones de Karla Souza. La pareja ya enfrentaba un desgaste en la relación y estaba en un proceso de transición personal.

Leonardo de Lozanne también dio su versión en encuentros con la prensa. El cantante recalcó que apenas ha visto a Karla Souza en un par de ocasiones y jamás coincidieron en un avión. “Yo siempre he sido muy fiel, además; si me la hubiera encontrado, no le hubiera contado mi vida”, aseguró.