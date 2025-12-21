Empleado intenta besar a su compañera en pleno noticiario y queda al descubierto en transmisión ¡EN VIVO!

Una escena ocurrida durante la transmisión en vivo de un noticiario se volvió tendencia en redes sociales luego de que una cámara captara un momento incómodo entre dos trabajadores del canal. El video, difundido ampliamente en plataformas digitales, muestra a un empleado acercándose a una compañera mientras el presentador ofrece las noticias frente a cámara.

Infidelidad en noticiero / Captura de pantalla

¿Qué pasó en el video viral de la supuesta infidelidad durante el noticiario?

En las imágenes se observa al conductor del noticiario leyendo las noticias, mientras detrás de él se encuentra el equipo de producción, edición y personal editorial. En ese contexto, uno de los empleados se aproxima a una trabajadora que está de espaldas a la cámara.

El sujeto intenta besarla de manera cercana, incluso toma su cabeza y se inclina hacia su rostro. En ese momento, la mujer parece advertirle que están siendo grabados en vivo. Tras esa señal, el empleado se queda inmóvil durante unos segundos y posteriormente gira la mirada hacia la cámara, visiblemente sorprendido.

Luego de esa pausa, el trabajador simula una interacción laboral con su compañera, aparentemente formulándole una pregunta para disimular el gesto previo. La escena completa dura apenas unos segundos, pero fue suficiente para que los usuarios en redes sociales la identificaran como un momento comprometedor captado en directo.

¿De qué canal es la transmisión y qué se sabe de los involucrados?

De acuerdo con las publicaciones que acompañan el video, el noticiario pertenecería a Noticias Caracol, una cadena de televisión con sede en Colombia. Sin embargo, hasta el momento no existe un comunicado oficial por parte de la televisora que confirme o amplíe la información sobre lo ocurrido durante la transmisión.

Tampoco se ha dado a conocer la identidad del empleado ni de la trabajadora que aparecen en el clip. En redes sociales, algunos usuarios aseguran que el sujeto sería una persona casada, aunque esta versión no ha sido confirmada ni desmentida por los involucrados ni por el canal.

Hasta ahora, la información disponible se limita únicamente a lo que se aprecia en el video viral y a las reacciones generadas en plataformas digitales. No se reportan sanciones, aclaraciones oficiales ni posicionamientos públicos relacionados con el incidente.

Noticias caracol / Facebook

¿Por qué se habla de una presunta infidelidad dentro del noticiero en redes sociales?

El carácter inesperado del gesto, sumado a que ocurrió durante una transmisión en vivo, provocó que el video se compartiera rápidamente en distintas redes sociales. Usuarios destacaron la reacción del empleado al notar la cámara y la manera en que intentó continuar con normalidad la escena.

En la sección de comentarios, cibernautas dejaron mensajes que iban desde la sorpresa hasta el humor. Entre las frases que circularon se encuentran:



“Malpensados, solo le iba a decir un secreto”,

“soldado caído”,

“qué vergüenza” y

“se le dañó la Navidad”.

Estos comentarios contribuyeron a que el clip mantuviera visibilidad durante varias horas. Hasta el momento, el material continúa circulando en redes sociales sin que exista una postura oficial del canal ni declaraciones públicas de las personas involucradas. El caso se mantiene como un ejemplo de cómo un momento fuera de guion puede adquirir relevancia mediática en cuestión de minutos cuando ocurre frente a una cámara encendida.

