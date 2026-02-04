Hombre descubre a su esposa con su amante e intenta atropellarlos violentamente: Así fue el momento VIDEO

Hace algunos años un vídeo se hizo viral, en el cual, un hombre descubría a su pareja con su amante, en pleno transporte público. La escena quedó como un momento curioso en las redes sociales.

Ahora, un momento de furia terminó en violencia, disparos y una detención. Un hombre fue aprehendido por autoridades luego de presuntamente intentar atropellar a su esposa y al supuesto amante de ella tras descubrirlos juntos en un bar. La escena, que quedó registrada en video por uno de los testigos, muestra el instante en que el sujeto, visiblemente alterado, se enfrenta también a policías que acudieron al sitio tras recibir el llamado de emergencia. Te damos más detalles.

¿Cómo fue el momento en el que un hombre descubrió a su esposa con su presunto amante?

De acuerdo con los reportes y versiones de personas que presenciaron los hechos, el hombre habría llegado al establecimiento y encontrado a su pareja en compañía de otro hombre.

En un arranque de ira, subió a su vehículo e intentó arrollarlos, para después impactar su automóvil contra el negocio donde se encontraban. La situación escaló rápidamente y generó pánico entre quienes estaban en el lugar, lo que motivó que testigos llamaran a los servicios de emergencia.

En las imágenes que circulan en redes sociales se observa una camioneta estacionada frente a varios comercios y al hombre caminando de un lado a otro, alterado, mientras discute con los oficiales que ya se encontraban en el sitio.

¿El hombre que descubrió a su esposa con su amante fue detenido?

Cuando los agentes intentaron intervenir para evitar que la situación pasara a mayores, el hombre presuntamente sacó un cuchillo y comenzó a amenazar a los oficiales. De acuerdo con la versión de los testigos, el sujeto no soltaba el arma blanca y continuaba gritando, en evidente estado de alteración.

Ante el riesgo que representaba para las personas presentes y para los propios uniformados, los policías optaron por dispararle en la pierna con el objetivo de neutralizarlo sin poner en riesgo su vida.

En el video se aprecia el momento en que se escuchan las detonaciones y el hombre cae al suelo, aún reclamando a los oficiales. La grabación termina segundos después, con el sujeto inmovilizado en el piso mientras es rodeado por los agentes. Posteriormente, fue atendido por paramédicos y quedó bajo custodia policial.

¿Quién es el hombre que fue detenido tras intentar agredir a su esposa y su amante?

Tras la difusión del video en redes sociales, la mayoría de usuarios comenzaron a preguntar por la identidad del detenido. Aunque no se supo de quién se trataba, los comentarios estaban, en su gran mayoría, de acuerdo con el accionar de él:



Las autoridades locales no han dado a conocer aún el estado de salud del detenido ni los cargos que podría enfrentar, pero el caso ha generado debate sobre la reacción violenta ante conflictos personales y el actuar policial para contener situaciones de riesgo.

