El Temach capta “fantasma” en plena transmisión en vivo: figura encapuchada causa terror, VIDEO

Durante un live, una figura encapuchada cruzó la ventana del set del polémico creador de contenido ‘el Temach’ sin que él lo notara; la audiencia lo alertó después y el video explotó en redes, dividiendo opiniones entre fenómeno paranormal ¿o montaje?

Temach / Instagram: eltemach

¿Qué se ve en el video viral de ‘el Temach’ durante la transmisión en vivo?

La escena ocurrió mientras ‘el Temach’ realizaba uno de sus habituales comentarios en vivo, centrados en temas de relaciones, autoestima masculina y dinámicas de pareja, contenido que caracteriza su estilo directo y polémico.

El video viral de ‘el Temach’ muestra claramente cómo una silueta con una especie de capucha roja cruza por fuera de la ventana del lugar donde se grababa la transmisión. La figura pasa rápidamente, pero lo suficiente para que los espectadores notaran el movimiento extraño en la parte posterior del encuadre.

Este detalle encendió las alarmas entre los seguidores, quienes comenzaron a escribirle de inmediato para que volteara a ver qué sucedía. El momento se volvió más inquietante porque, en ese instante, el influencer parecía completamente concentrado en su discurso y no notó nada fuera de lo normal.

Las imágenes fueron repetidas, analizadas cuadro por cuadro y compartidas desde distintas cuentas, lo que impulsó que el supuesto fenómeno paranormal en la transmisión de ‘el Temach’ se convirtiera en tema de conversación. Algunos usuarios incluso aumentaron brillo y contraste del video para “confirmar” la presencia de alguien detrás del cristal.

¿Cómo reaccionó ‘el Temach’ al supuesto fantasma o intruso?

Cuando sus seguidores lograron llamar su atención, ‘el Temach’ aseguró que no había nadie en el jardín de la propiedad. Para despejar dudas, decidió salir del set acompañado de su camarógrafo y recorrer el exterior del inmueble, todo mientras seguía la transmisión.

Lo que avivó todavía más la polémica fue que, en una de las tomas grabadas desde afuera, varios internautas afirmaron que se volvía a distinguir la misma figura, aparentemente escondida entre la oscuridad y observando hacia el interior, sin que el creador de contenido pareciera percatarse.

En un inicio, tomó el episodio con humor, lanzando bromas y comentarios relajados, fiel a su estilo frente a la cámara. Sin embargo, conforme avanzaron los minutos, reconoció sentirse inquieto ante la posibilidad de que alguien se hubiera metido a la propiedad con la intención de robar. Aun así, decidió continuar la transmisión con normalidad.

¿Quién es ‘el Temach’ y por qué siempre genera polémica en redes?

El Temach, cuyo nombre es Luis Castillejo, es un creador de contenido mexicano originario de Aguascalientes que se ha hecho famoso por sus opiniones sobre relaciones de pareja, roles de género y desarrollo personal enfocado en hombres. Su estilo frontal y confrontativo le ha ganado una comunidad fiel, pero también numerosas críticas.

Su discurso suele estar dirigido a hombres que, según su narrativa, han sido lastimados emocionalmente y necesitan fortalecer su carácter. Para sus seguidores, sus mensajes son motivacionales; para sus detractores, refuerzan ideas machistas y posturas polémicas hacia las mujeres.