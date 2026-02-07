¿Jenni Rivera se manifiesta desde el más allá? Captan lamentos y cantos en el cerro donde murió en 2012

Han pasado más de 14 años desde la trágica muerte de Jenni Rivera, pero su nombre volvió a sacudir las redes sociales y el mundo del espectáculo. Esta vez no fue por un homenaje ni por un nuevo lanzamiento musical, sino por un video que ha generado escalofríos entre sus seguidores: presuntos lamentos, cantos y gritos captados en el cerro donde cayó el avión en el que viajaba la Diva de la Banda en 2012.

El legado de Jenni Rivera continúa a más de 10 años de su muerte. / Foto: FB/Jenni Rivera

¿Se escuchan lamentos y cantos de Jenni Rivera en el cerro donde murió?

El material comenzó a circular con fuerza en TikTok, donde se difundió un fragmento del programa Extranormal, en el que se asegura que el espíritu de la cantante aún se manifiesta en el lugar de la tragedia, ubicado en Iturbide, Nuevo León.

En el video que circula en redes sociales, se observan imágenes nocturnas del cerro de Iturbide, el mismo punto donde se desplomó el avión en el que viajaba Jenni Rivera la madrugada del 9 de diciembre de 2012. Aunque las tomas no son del todo claras, el audio ha sido suficiente para desatar el debate.

Es una periodista del programa Extranormal quien presenta la nota y asegura que vecinos y visitantes del lugar han reportado fenómenos extraños durante las noches. La conductora afirma textualmente:

“Dicen que todas las noches suena como ella está cantando, como se está lamentando también, incluso como algunos llantos y también gritos”. Conductora de Extranormal

Lugar donde se desplomó el avión en el que viajaba Jenni Rivera.

En el fragmento difundido se escucha lo que parece ser la voz de una mujer entonando sonidos similares a un canto, lo que muchos fans han interpretado como una posible manifestación espiritual de la cantante. Sin embargo, el hecho de que el video no enfoque claramente el origen del sonido ha generado sospechas.

Algunos usuarios aseguran que podría tratarse de un montaje, sonidos editados o incluso personas reproduciendo audios con la intención de mantener viva la leyenda y atraer visitantes al sitio. Aun así, el impacto emocional ha sido fuerte, especialmente entre los seguidores más fieles de Jenni Rivera, quienes consideran el lugar como un punto sagrado.

@tvazteca_veracruz Un video retomado por Extranormal volvió a causar revuelo al mostrar presuntos “lamentos” de Jenni Rivera en el Cerro de Iturbide, donde cayó el avión en 2012. 🎤 El clip generó conmoción entre los fans a 13 años de su partida. 🕊️ ♬ original sound - TV Azteca Veracruz

¿Por qué se cayó el avión de Jenni Rivera y qué reveló la investigación?

La muerte de Jenni Rivera ocurrió en las primeras horas del 9 de diciembre de 2012, luego de que la cantante ofreciera un concierto en Monterrey. La aeronave despegó con destino a Toluca, en el Estado de México, pero poco después de las 3:15 de la madrugada se perdió contacto con la torre de control y desapareció del radar.

De inmediato se activó un operativo de búsqueda, que culminó con el hallazgo de los restos del avión en una zona montañosa de difícil acceso en Nuevo León. La escena fue devastadora: el impacto ocurrió a gran velocidad y provocó la desintegración casi total de la aeronave, dejando restos humanos y fragmentos del jet esparcidos por el cerro.

Debido al estado en que se encontraron los cuerpos, fue necesario realizar pruebas de ADN para confirmar la identidad de las víctimas. Días después, las autoridades confirmaron oficialmente la muerte de Jenni Rivera y de todos los tripulantes que viajaban con ella.

Tras meses de investigación, se concluyó que el accidente pudo haber sido causado por una combinación de factores, entre ellos posibles errores del piloto, condiciones meteorológicas adversas y potenciales fallas mecánicas. Aunque el caso fue cerrado, para muchos seguidores las dudas y teorías nunca desaparecieron.

Última foto de Jenni Rivera. / Foto: Redes sociales

¿Cómo es hoy el lugar donde ocurrió la tragedia de Jenni Rivera?

A casi 14 años del accidente, el sitio donde murió Jenni Rivera se ha convertido en un punto de peregrinación para sus fans. En febrero pasado, el canal de YouTube Los Primos Urbex documentó su visita al cerro de Iturbide, mostrando cómo es actualmente la zona del impacto.

De acuerdo con los youtubers, quienes desean subir al lugar deben contactar a un hombre llamado Rosendo, dueño de un negocio conocido como Abarrotes Rodríguez, quien también es propietario de la sierra Tejocote, donde se estrelló el avión.

Antes de iniciar el recorrido, los visitantes deben firmar un cuadernillo y dejar un mensaje. En él aparecen firmas de personas de distintas partes del mundo, incluyendo nombres de familiares de la cantante como Lupillo Rivera. El costo del recorrido es de 700 pesos, de los cuales 500 se destinan al guía y 200 a mejoras para la comunidad.

El trayecto comienza en automóvil, pero llega un punto donde el camino se vuelve imposible y es necesario continuar a pie durante aproximadamente dos horas. Se recomienda llevar ropa cómoda, calzado adecuado e hidratarse bien, ya que el recorrido se realiza por las orillas del cerro y cualquier caída podría ser fatal.

¿Qué se encuentra en la capilla dedicada a Jenni Rivera en el cerro de Iturbide?

El indicador de que se ha llegado al sitio exacto del accidente es una mini capilla blanca, visiblemente deteriorada por las condiciones climáticas. En ella se encuentra una cruz con el nombre de Jenni Rivera, así como las fechas de su nacimiento y muerte.

Quienes han visitado el lugar aseguran que es común encontrar veladoras blancas, mapas con mensajes de fans provenientes de distintos países y varias cruces en honor a los otros tripulantes, como el capitán Alessandro Torres Álvarez. También se observan restos del avión y vegetación quemada por el impacto.

Un detalle que ha llamado la atención es la presencia constante de mariposas, animal favorito de la cantante, lo que muchos interpretan como una señal simbólica. Además, hay un mensaje colocado por una fan identificada como Magaly que dice: “Dios mío, concédeme la serenidad para aceptar todas las cosas que no puedo cambiar; valor para cambiar aquellas que puedo y la sabiduría para saber la diferencia”.

En el altar también destaca una cruz de madera con el nombre de Jenni Rivera, la misma que ha aparecido en varios documentales y especiales sobre su vida y su muerte.