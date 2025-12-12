¿Jenni Rivera no murió? Mujer en San Luis Potosí causa furor por su enorme parecido: FOTO

La imagen de una mujer captada en San Luis Potosí se volvió viral y encendió las redes debido a su sorprendente parecido físico con Jenni Rivera, la inolvidable Diva de la banda. Aunque han pasado 13 años desde el accidente aéreo en el que murió la intérprete, su figura permanece presente en la memoria colectiva. Por ello, cualquier registro que recuerde su rostro se vuelve tema de conversación inmediata entre los seguidores de la artista y usuarios que continúan atentos a cualquier contenido relacionado con ella.

Jenni Rivera / Redes sociales

¿Quién fue Jenni Rivera y por qué sigue generando impacto 13 años después?

Jenni Rivera murió el 9 de diciembre de 2012 a los 43 años de edad, luego de que el avión en el que viajaba rumbo a Toluca, Estado de México, para ofrecer un concierto, se desplomara apenas 40 minutos después del despegue mientras cruzaba la Sierra Madre Oriental. En el accidente no hubo sobrevivientes, hecho que causó conmoción en el medio artístico, en la prensa y entre sus millones de seguidores.

A pesar del tiempo transcurrido, su legado musical continúa vigente. Temas como “No llega el olvido”, “La gran señora”, “Basta ya” y “Resulta” siguen acumulando reproducciones, manteniendo vivo el interés por la artista. Además, las constantes referencias, homenajes, lanzamientos póstumos y la actividad pública de su familia han mantenido a Jenni en la conversación pública. Por eso, cualquier imagen que muestre un parecido con ella provoca reacciones inmediatas.

Las publicaciones recientes en las redes oficiales de Jenni Rivera volvieron a encender teorías sobre su muerte. / Foto: FB/Jenni Rivera

¿Qué se sabe de la mujer que fue comparada con Jenni Rivera?

La imagen que inició el revuelo muestra a una mujer en Matehuala, San Luis Potosí, aparentemente captada desde la ventanilla de un centro de salud. Aunque no se ha revelado su identidad, el retrato se viralizó debido principalmente a su estilo de cabello, maquillaje y facciones, que muchos consideraron similares a los de Jenni Rivera.

La fotografía fue publicada por la página “AL MOMENTO MTH”, donde comenzó a multiplicarse su difusión. Usuarios reaccionaron con frases como “Idéntica”, “Es mucho parecido”, “Como caída del cielo” y “Igualita”, destacando la impresión que les causaba el registro. También aparecieron comentarios que especulaban sobre el origen de la foto, señalando la posibilidad de que se tratara de una imagen generada con inteligencia artificial (IA). Entre los mensajes se podían leer expresiones como “Podría ser IA”, “Es fake” o “La hicieron con IA”, aunque ninguna de estas afirmaciones se ha confirmado.

En la publicación también se podían leer reacciones que mezclaban sorpresa y humor. Entre ellas destacaron comentarios como:



“Vino a consulta porque ahí sí la atienden.”

“Ganotas que fuese real.”

“¿No que no servían para nada en la clínica? Hasta reviven a los muertos.”

Hasta ahora, la identidad de la mujer captada en Matehuala no ha sido confirmada públicamente y no se ha dado a conocer información adicional sobre su procedencia o el contexto completo de la imagen.

Mujer parecida a Jenni Rivera / Captura de pantalla

¿Cómo fue el regreso musical de Jenni Rivera con su nuevo álbum póstumo?

A 13 años de su muerte se dio a concoer el regreso de Jenni Rivera a las plataformas musicales con un lanzamiento póstumo anunciado por sus redes oficiales. El nuevo proyecto se titula “La gran señora – Banda” y fue confirmado para estrenarse el 5 de diciembre de 2025, fecha que coincide con el aniversario luctuoso de la cantante.

El material fue dado a conocer tras una serie de publicaciones en la cuenta de Instagram de Jenni Rivera, donde se compartió un teaser visual acompañado del mensaje: “En 2009 Jenni nos dejó su voz. Hoy le agregamos la banda. El legado continúa”. Estas palabras anticiparon la naturaleza del proyecto: un álbum construido a partir de grabaciones de voz que la intérprete realizó en 2009, años antes de su muerte en 2012.

Este proyecto se suma a otros lanzamientos póstumos de Rivera, como el álbum “Misión Cumplida” de 2023, producido con grabaciones remasterizadas que también recuperaron voces antiguas y colaboraciones familiares.

