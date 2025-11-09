Lupillo Rivera revela que el avión donde murió Jenni Rivera fue obligado a despegar: “La mataron”

Lupillo Rivera ha vuelto a estremecer al público con revelaciones impactantes incluidas en su nuevo libro “Tragos amargos”, una autobiografía en la que narra episodios desconocidos de su vida personal y profesional.

El libro de Lupillo Rivera profundiza en los momentos más duros que ha enfrentado, entre ellos, la trágica muerte de su hermana, Jenni Rivera.

Martha Figueroa reveló en su programa “Así se hacen los chismes” que, según el testimonio de Lupillo Rivera en su libro, el cantante escuchó grabaciones relacionadas con el avión en el que murió Jenni Rivera. En esos impactantes audios,el piloto habría sido obligado por una voz desde la torre de control a despegar.

Jenni Rivera falleció el 9 de diciembre de 2012

¿Qué revela Lupillo Rivera en su libro sobre la muerte de Jenni Rivera?

De acuerdo con lo narrado por la periodista Martha Figueroa en su canal de YouTube “Así se hacen los chismes”, Lupillo Rivera dedica un capítulo completo a los días posteriores a la tragedia.

El cantante recuerda que fue notificado de la desaparición del avión a las tres de la mañana, mediante una llamada del entonces Procurador General de la República, quien le pidió guardar silencio mientras se confirmaban los hechos.

Desesperado, Lupillo llegó a pensar que Jenni había sido secuestrada por algún narcotraficante, por lo que recurrió a sus contactos para que lo ayudaran a investigar.

Según cuenta, estos contactos le confirmaron que su hermana no había sido privada de la libertad, lo que lo llevó a esperar con angustia las noticias del accidente.

Jenni Rivera / Redes sociales

¿Qué escuchó Lupillo Rivera en las grabaciones del avión de Jenni Rivera?

Dos años después del accidente, le compartieron un audio del vuelo de Jenni Rivera. En esa grabación, según narró Figueroa, se escuchaba al capitán del avión negándose a despegar. Sin embargo, una voz masculina le ordenó con tono autoritario:

“En las grabaciones que oyó Lupillo, que el capitán no quería volar y que se escucha claramente una voz masculina que le dice: “Despegas ahorita, levanta el avión ya”, comentó Martha Figueroa.

Según Martha, Lupillo afirma que nunca podrá olvidar aquella voz y que, desde entonces, se mantiene alerta por si algún día vuelve a reconocer al responsable de esa orden.

Jenni Rivera / FB: Jenni Rivera

¿Por qué Lupillo Rivera cree que mandaron a matar a Jenni Rivera?

Lupilla Rivra no descarta que su hermana haya sido víctima de un atentado. En palabras de Martha Figueroa, Lupillo revela en su libro que el avión explotó y después se cayó.

“Por eso cree que la mataron, porque no es que se cayó el avión; por cómo cayeron los restos, explotó en el aire. Expertos le dijeron a Lupillo que quizá por eso obligaron al capitán a despegar, porque si no, el avión habría explotado en el aeropuerto”, precisó Martha Figueroa.

