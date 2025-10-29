Lupillo Rivera confiesa su secreto más íntimo y ¡su mayor debilidad!

Lupillo Rivera reveló cuál es su gran debilidad en la vida, un aspecto personal que pocas veces había compartido. El cantante habló abiertamente sobre cómo esta vulnerabilidad influye en su día a día. ¿Qué es lo que dijo el hermano de Jenni Rivera? Un secreto que, hasta hoy, mantenía guardado y que ahora comparte con quienes lo siguen.

La confesión de Lupillo Rivera que sorprendió a sus fans y revela un lado que pocos conocían. / Foto: IG/lupilloriveraofficial

¿Cuál es la debilidad de Lupillo Rivera, hermano de Jenni Rivera?

Lupillo Rivera habló sobre su vida personal y reconoció que las mujeres son su debilidad. Durante la presentación de su libro Tragos amargos, confirmó que ha sido infiel, y resumió su confesión en sus propias palabras:

“Sí, he sido infiel… qué te digo, mi debilidad son las mujeres”, dijo el cantante durante una entrevista con Pati Chapoy, conductora de Ventaneando.

El cantante abordó sus experiencias personales y cómo estas decisiones han formado parte de su vida, mostrando un aspecto distinto al que suele verse en su carrera artística o en sus apariciones públicas.

Las declaraciones de Lupillo Rivera sobre su debilidad llegan justo con e lanzamiento de su libro Tragos amargos. / Foto: Amazon

¿De qué trata Tragos amargos, libro de Lupillo Rivera?

El libro Tragos amargos es la autobiografía de Lupillo Rivera, en la que narra su vida de manera directa y sin filtros. En estas páginas, el cantante aborda desde su infancia y juventud hasta su carrera, su familia, sus matrimonios y sus relaciones amorosas.

El cantante también relata los momentos difíciles que vivió tras la muerte de su hermana Jenni Rivera, hechos que marcaron su vida personal y familiar, así como las controversias que rodearon al apellido Rivera. A lo largo del libro, comparte experiencias que hasta ahora no había contado públicamente.

Además, Tragos amargos incluye confesiones sobre decisiones personales y episodios que generaron atención mediática, ofreciendo al lector la oportunidad de conocer de primera mano lo que sucedió en su vida, con relatos que muestran tanto momentos agradables como difíciles.

La confesión de Lupillo Rivera que sorprendió a sus fans y revela un lado que pocos conocían. / Foto: Amazon

¿Quién es el cantante Lupillo Rivera?

Guadalupe Rivera Saavedra, nacido en Long Beach, California, 30 de enero de 197), conocido como Lupillo Rivera, es un cantautor mexico-estadounidense especializado en música regional mexicana.

Hijo de Rosa Amelia Saavedra, originaria de Hermosillo, Sonora, y de Pedro Rivera, originario de La Barca, Jalisco. Se graduó en 1990 de Poly High School en Long Beach y ese mismo año comenzó a trabajar como mánager en la disquera Cintas Acuario, fundada por su padre. Durante esa etapa conoció a Chalino Sánchez, lo que lo llevó a grabar su primer disco en 1993, dando inicio a su carrera como intérprete.

En 2002 se convirtió en el primer artista mexicano-angelino en llenar el Anfiteatro Universal, presentando sus éxitos acompañado de banda, conjunto norteño y mariachi.

En 2009, ganó un Grammy al mejor álbum de banda por Esclavo y Amo. Entre 2003 y 2004 debutó en la televisión en las telenovelas infantiles Alegrijes y Rebujos y Amy, la niña de la mochila azul, interpretando a un director de espectáculos llamado Lupillo. En 2011 participó en la telenovela Una maid en Manhattan para Telemundo.

En el ámbito de los reality shows, en 2019 fue coach en La voz para TV Azteca y acompañó a la participante Fátima Domínguez hasta la victoria. Posteriormente participó en la primera edición Senior de La voz. En 2022 formó parte del jurado de El retador para TelevisaUnivision.

En 2024, participó en La casa de los famosos de Telemundo, donde fue finalista y obtuvo el tercer lugar; al año siguiente regresó para la edición All-Stars, abandonando el juego en la decimotercera semana.

