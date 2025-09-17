Lupillo Rivera, entre lágrimas, revela que padece terrible enfermedad ¿Cuál es su estado de salud?

Lupillo Rivera encendió las alarmas al hablar de su estado de salud. El también conocido como ‘el Toro del corrido’ sorprendió a sus seguidores al romper en llanto y revelar que padece terrible enfermedad que afecta totalmente a su vida como artista y de manera personal.

Lupillo Rivera se dejó ver totalmente vulnerable tras dar a conocer al público algunos detalles de su estado de salud. El momento en el que lloró por esta lastimosa situación no pasó desapercibido en redes sociales. ¿Cuál es su estado de salud?

Lupillo Rivera confiesa que padece una terrible enfermedad que padece actualmente. / IG: @lupilloriveraofficial

Te puede interesar: Romeh arremete contra Lupillo Rivera y confiesa que sus fans han amenazado a su familia

¿Qué enfermedad tiene Lupillo Rivera, hermano de Jenni Rivera?

En una entrevista realizada por sus propios hijos y difundida en ‘Despierta américa’, Lupillo Rivera, hermano de Jenni Rivera, al ser interrogado sobre el mayor reto que enfrenta en su salud, confesó la triste enfermedad que ha sufrido los últimos años.

El intérprete de ‘Despreciado’ confesó que padece una dolorosa enfermedad en sus oídos que le han afectado totalmente, dado que ya no podría desempeñarse como le gustaría en los escenarios.

Lupillo Rivera se sinceró y habló sobre el problema que enfrenta en sus opidos. / IG: @lupilloriveraofficial

“Ya con este oído no oigo y este me queda muy poco. No escucho ya las alarmas en la mañana, no escucho cuando me despierta mi equipo para ir a trabajar”, dijo Lupillo.

Eso no es todo, detalló que en los conciertos que ha dado se guía de la vibración del escenario para seguir el ritmo de los músicos.

“No escucho nada. A veces vienen tus hijos y me hablan y duele”, agregó el famoso cantante.

¿Lupillo Rivera se despide de los escenarios? / IG

Mira: Lupillo Rivera defiende a Poncho de Nigris luego de escándalo con Maripily Rivera

¿Lupillo Rivera anunciará su retiro de los escenarios tras problemas de salud?

Lupillo Rivera, ex de Belinda, también confesó si existe la posibilidad de anunciar su retiro de los escenarios, tras sus problemas de salud. Aseguró que el público buscaría escuchar a un artista que de “su 100 por ciento” en sus presentaciones.

“El público paga por un boleto para ir a ver al artista y el artista tiene que estar al 100 por ciento. Yo la verdad estoy batallando mucho”, dijo el famoso entre lágrimas.

Lupillo Rivera confiesa si está dispuesta a abandonar los escenarios. / Facebook: Lupillo Rivera

“A lo mejor el público no lo nota porque soy profesional y me grabo las cosas. Trato de cantar dos horas o dos horas 15 y hasta el momento lo he hecho, pero sí me canso mucho” Lupillo Rivera

Señaló que en este momento requiere una pausa, pues su rutina ha cambiado de forma considerable y, aunque intenta adaptarse a su nueva manera de vivir, únicamente el tiempo determinará qué sucederá con él.

Como era natural, los hijos de Rivera no tardaron en reaccionar a las palabras del cantante cuando rompió en llanto. Los tres lo abrazaron para reconfortarlo en estos duros momentos que enfrenta en su carrera.

Así lo dijo Lupillo Rivera:

Mira: Lupillo Rivera explota en llamada con Javier Ceriani: "¿Qué traes? ¡Puras mentiras!”

¿Qué dijo Lupillo Rivera sobre su autobiografía ‘Tragos amargos’?

Lupillo Rivera presentó su autobiografía titulada ‘Tragos amargos’, un libro donde abre su corazón y comparte sin filtros los momentos más significativos de su vida. En esta obra, el cantante aborda sus inicios, triunfos y fracasos, así como las tragedias que lo marcaron, entre ellas la pérdida de su hermana Jenni Rivera.

El intérprete aseguró que se trata de un testimonio honesto y profundo en el que revela experiencias personales nunca antes contadas, que incluyen detalles de su relación con Belinda y las razones que lo llevaron a abandonar ‘La casa de los famosos’.

Rivera destacó que este proyecto representa la autobiografía más completa y sincera de su trayectoria, ya que “desnuda su alma por completo”. ‘Tragos amargos’, libro de Lupillo Rivera, llegará a las librerías hoy, 16 de septiembre, bajo el sello Vintage Español.