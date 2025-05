Lupillo Rivera tendría harta a la producción de ‘LCDLF All-stars’ con sus excesos, ¿será vetado?

Tras su inesperada salida voluntaria de ‘La casa de los famosos All-stars’, se reporta que Lupillo Rivera ya tendría cansada a la producción del reality con los problemas que estaría ocasionando en el hotel donde se hospeda desde que abandonó el show.

A finales de abril, el intérprete de ‘El moreño’ dejó La casa, según sus propias palabras, por una situación médica. Al despedirse de sus compañeros, admitió que ya “no podía continuar” y necesitaba priorizar su salud.

Tras salir del show, solo se presentó a una gala para defenderse de todos aquellos que criticaron por su decisión, señalando que, en la vida, lo más importante es cuidarse a uno mismo: “Yo aguanté (con el dolor) dos semanas y media… pero llega el momento en que simplemente el cuerpo te gana”, resaltó en aquel entonces.

Recientemente, el periodista Javier Ceriani, a través de su canal de YouTube, informó que, presuntamente, Lupillo Rivera ha pedido mucho alcohol y comida al cuarto donde se está hospedando actualmente.

Estos “despilfarros” son cubiertos por la producción del show, la cual ya estaría harta de esta situación y por ello ya quieren sacarlo de la habitación lo más pronto posible.

“Lupillo Rivera, lo quieren sacar ya del hotel donde está. Lo quieren sacar. Está gastando mucho tequila, está gastando mucho en el hotel. Está pidiendo tequilas muy caros, despilfarro de comida. Como cree que es el rey del universo, pide, pide y pide”, reportó.

Alegadamente, la producción ya le habría dicho que se fuera. No obstante, Lupillo se habría negado, por lo que ya no saben qué hacer para echarlo.

Según Ceriani, la actitud “insoportable” de Lupillo ha hecho que Telemundo tome una decisión; no contratarlo para ningún reality en el futuro, pues, al parecer, su participación en ‘La casa de los famosos All-stars’, además de causar problemas, no generó el rating esperado.

“Telemundo dice que Lupillo ya se vaya, no quieren más gastos. No trajo rating, fue un fracaso, rompió las pelotas toda la temporada en confabulación con la productora que despidieron. Cuando alguien es tan insoportable, no lo quieren. Nunca más lo van a contratar para un reality”