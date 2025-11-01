Hijo de Jimena Longoria y Gualy enfrenta complicaciones de salud; esto dicen tras eliminación en LEBEH

La mañana hoy, viernes 31 de octubre, la audiencia del programa ‘Hoy’ se sorprendió con la eliminación de Jimena Longoria y Gualy Cárdenas de ‘Las estrellas bailan en Hoy’, luego de que la también conductora protagonizó un encontronazo con Daniela Alexis, ‘la Bebeshita’. Sin embargo, otra de las razones que ha mantenido a la pareja muy preocupada ha sido la salud de su hijo, quien ha estado convaleciente los últimos días.

En entrevista con TVNotas, Jimena Longoria y Gualy Cárdenas se sinceraron y revelaron su sentir ante su eliminación de ‘La estrellas bailan en Hoy’. ¿Están molestos? Eso no es todo, también compartieron cómo han padecido que su hijo esté convaleciente en su estado de salud. ¿Fue parte de su eliminación? Esto fue lo que revelaron.

La segunda pareja eliminada de Las estrellas bailan en Hoy fueron Gualy Cardenas y Jimena Longoria. / IG: @lasestrelalsbailan

¿Cómo fue la eliminación de Jimena Longoria y Gualy Cárdenas de Las estrellas bailan en Hoy?

Tras el fuerte encontronazo que protagonizaron Jimena Longoria y ‘la Bebeshita’ en ‘Las estrellas bailan en Hoy’, la exconductora de ‘Venga la alegría’ y Gualy Cárdenas, su esposo, quedaron fuera de la competencia de baile en su tercera semana, lo cual dejó boquiabiertos a todos.

Al obtener la mayor cantidad de votos, Jade y Chevo aseguraron su permanencia; Bebeshita y Brandon ocuparon el segundo lugar en apoyo del público y también siguieron en la competencia; mientras que Aldo y Jessica igualmente fueron rescatados por la audiencia.

Jimena Longoria y Gualy Cárdenas fueron los eliminados de Las estrellas bailan en Hoy / IG

Por su parte, Albertano, conocido como ‘el Juez de Oro’, decidió salvar a la dupla integrada por Karenka y Manuel, lo que garantizó que continúen en el certamen la siguiente semana.

Con un total de 48 puntos, Jimena y Gualy se convirtieron en la segunda pareja eliminada de la séptima temporada de ‘Las estrellas bailan en Hoy’.

Así fue el momento:

¿Qué dijeron Jimena Longoria y Gualy Cárdenas sobre su salida de Las estrellas bailan en Hoy?

Luego de su eliminación de ‘Las estrellas bailan en Hoy’, Jimena Longoria y Gualy Cárdenas expresaron a TVNotas que están “satisfechos, contentos y muy agradecidos” por la experiencia de ser parte de este reality. Incluso, señalaron que las críticas de Emma Pulido les sirvieron mucho para crecer en la competencia.

“Yo sentí que me ayudó mucho, como cada crítica que me daba era para mejorar. Nunca tomé un comentario a mal. Con nosotros se portó muy bien, nos calificó como debía y de hecho, de repente, nos puso 7 y lo tomamos como que fui superbailarina”, dijo Jimena.

“Entiendo que es un personaje, que tiene un expertise muy grande. En nuestro caso, como estamos más limitados en el baile, sabíamos que no podíamos más. Tal vez otras parejas puedan diferir, pero nosotros sabíamos que no merecíamos más. Fuera de cuadro, siempre fue una gran señora”. Gualy Cárdenas

Gualy también respaldó a Emma Pulido.

¿Qué enfermedad padece el hijo de Jimena Longoria y Gualy Cárdenas y cuál es su estado de salud?

A meses de que la hija de que Jimena Longoria y Gualy Cárdenas fue hospitalizada, en esta ocasión, causó revuelo las complicaciones de salud que enfrenta su primer hijo, lo cual los habría tenido con preocupación durante su participación en ‘La estrellas bailan en Hoy’.

La pareja reveló a TVNotas que el pequeño sufrió una infección en las vías urinarias. Sin embargo, ya se encontraría mucho mejor de salud y “evolucionando bien”, dijo Gualy.

“Está todo evolucionando bien. Va avanzando, era una infección urinaria. La bacteria en el antibiótico no cedía, ya cedió, pero tiene que esperar un determinado lapso de semanas para volver a hacer otro estudio y, esperemos en Dios, que digan que ya todo (está bien)”. Gualy Cárdenas

Gualy y Jimena Longoria hablaron del estado de salud de su hijo.

Asimismo, el también exparticipante de ‘Inseparables’ reconoció que sí fue un proceso complicado y les generó total preocupación, así como tristeza durante su preparación en el reality de ‘Hoy'. No obstante, actualmente se encuentra mucho mejor.

“Es complicado, sí, es cansado, te roba esa cabeza y esa tristeza de saber que no está bien. Él disfrutaba mucho vernos bailar”, comentó Cárdenas.

Por otro lado, el famoso puntualizó que el estado de salud de su bebé no tuvo nada que ver con su desempeño en ‘Las estrellas bailan en Hoy’.

“No es escusa, al contrario, cada uno de nuestros compañeros trae algo en su vida diaria, cargando. En nuestro caso, era eso, y por eso también contentos de llegar a casa”, añadió.

Por último, Jimena comentó que lo mejor fue ser eliminados de la competencia, dado que Gualy todavía está convaleciente de una lesión en la espalda y debe “cuidarse”.

“Con más razón, las cosas se acomodaron así. Él no se iba a rajar, pero por algo, tal vez tiene que cuidarse muy bien la espalda”. Jimena Longoria

Jimena Longoria, exconductora de ‘Venga la alegría’, mostró su felicidad de regresar al lado de sus bebés. Incluso, a través de su cuenta oficial de Instagram, compartió en sus historias un video en el que se le ve contenta junto a su hijo, quien le reiteró que hizo un gran trabajo en ‘Las estrellas bailan en Hoy’.

