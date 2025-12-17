Destapan detalles del estado de salud de Yolanda Andrade tras su hospitalización de emergencia

Otra vez se encendieron las alarmas: Yolanda Andrade está hospitalizada en CDMX por una recaída de la enfermedad que padece. Aunque circularon versiones de gravedad, Marilé Andrade, su hermana, dijo que no está en terapia intensiva y que se recupera. Esto es lo que reveló el periodista de espectáculosculos Gustavo Adolfo Infante.

¿Por qué Yolanda Andrade fue hospitalizada de emergencia y qué se sabe de su recaída?

La hospitalización de Yolanda Andrade fue confirmada inicialmente por los programas De primera mano y En shock, donde se informó que la conductora había sufrido una recaída severa relacionada con una enfermedad que arrastra desde hace varios años. Aunque no se dieron detalles médicos específicos, sí se dejó claro que el episodio fue lo suficientemente fuerte como para requerir atención hospitalaria inmediata.

Jorge Carbajal, conductor de En shock, fue uno de los primeros en hablar del tema a través de un video en redes sociales, donde explicó que la presentadora atraviesa un momento complicado de salud. Sin entrar en diagnósticos, dejó claro que el impacto físico de la recaída fue evidente.

Jorge Carbajal, “Está nuevamente hospitalizada, está internada, tuvo una recaída y fue una recaída la verdad es que muy fuerte. No les voy a hablar de la parte médica porque no lo sé, pero sí les digo que es una recaída muy fuerte en el aspecto de que está muy cansada, muy débil y muy adolorida”

¿Cuál es el estado de salud actual de Yolanda Andrade tras ingresar de emergencia al hospital?

Conforme avanzaron las horas, comenzaron a circular versiones de Yolanda Andrade más alarmistas que hablaban incluso de cuidados intensivos, lo que llevó a Gustavo Adolfo Infante a acercarse a la familia para frenar las especulaciones.

Fue el periodista de espectáculos quien decidió buscar información directa con la familia de la conductora para evitar rumores innecesarios. El periodista logró comunicarse con Marilé Andrade, hermana de Yolanda, quien ofreció un panorama mucho más tranquilizador.

De acuerdo con lo compartido por Infante, la conductora sí está hospitalizada, pero su estado es estable y se encuentra en proceso de recuperación, descartando que esté en terapia intensiva o en una situación crítica.

“Está bien, gracias a Dios. La internaron… está bien, recuperándose. Muy bien”, fue parte del mensaje que la hermana de Yolanda le envió al periodista, dejando claro que, aunque la recaída fue fuerte, la evolución ha sido favorable.

¿Qué enfermedad padece Yolanda Andrade desde hace años?

Durante su programa transmitido por YouTube, Gustavo Adolfo Infante aprovechó para explicar el complejo historial médico de Yolanda Andrade, recordando que la conductora lleva tres o cuatro años enfrentando problemas neurológicos crónico-degenerativos que han impactado seriamente su calidad de vida.

El periodista relató que los primeros síntomas se manifestaron durante un evento en Las Vegas, cuando Yolanda sufrió un dolor de cabeza intenso, acompañado de fotofobia y dificultades para hablar, lo que obligó a un aislamiento total para poder recuperarse.

Gustavo Adolfo Infante “Yolanda Andrade ha tenido problemas neurológicos desde hace tres o cuatro años, ¿no? Más o menos. La primera vez que se detonó este problema fue en Las Vegas, durante el aniversario de Unicable. Entonces, Yolanda comenzó con un dolor intenso, una cefalea —como le llaman—, dolores de cabeza tremendos, que le impedían hablar y comunicarse. Tuvieron que llevarla a una habitación, cerrar las cortinas, hacer el famoso blackout, totalmente oscuro. Así estuvo dos días y medio recuperándose. Después, estos episodios comenzaron a presentarse con más frecuencia. Es una enfermedad crónico-degenerativa neurológica… ¿cómo se llama? Es una enfermedad incurable, relacionada con aneurisma cerebral, y además tiene fotofobia. Entiendo que esta enfermedad no tiene cura.”

Además, recordó una de las declaraciones más fuertes que Yolanda hizo en el pasado sobre su condición: Cuando Yolanda salió a los medios dijo: “Ya estoy destinada a morir’. Dios quiera que no, en serio, Dios quiera que no sea pronto. Bueno, todos estamos destinados a morir, pero no en poco tiempo, sino cuando Dios lo decida. Ella es muy devota de la Virgen de Guadalupe.”

¿Qué dijo la hermana de Yolanda Andrade sobre su grave estado de salud y por qué desmiente rumores de pedir oraciones?

Según contó Gustavo Adolfo Infante, su conversación con Marilé Andrade fue clave para desmentir versiones exageradas y poner un alto a la desinformación que circulaba en redes.

La hermana de Yolanda agradeció las muestras de cariño y las oraciones, pero fue clara al señalar que no se encuentra en terapia intensiva y que, cuando sea el momento adecuado, ella misma dará información más detallada sobre la salud de la conductora.

“Gracias por las oraciones y por estar pendiente. Sabes que hay mucho cariño… en cuanto Joe me autorice, te doy información”, fue parte del mensaje que compartió el periodista.

Por ahora, se sabe que Yolanda Andrade continúa hospitalizada, bajo supervisión médica y enfocada en su recuperación