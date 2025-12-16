Yolanda Andrade habría sido hospitalizada de emergencia; piden orar por ella: ¿Cuál es su estado de salud?

La farándula mexicana se encuentra en shock por el delicado estado de salud de Yolanda Andrade, quien, tras una serie de luchas personales y problemas de salud en los últimos meses, ha sufrido una nueva recaída, según un reconocido periodista. Andrade estaría hospitalizada desde hace varios días. ¿Cuál es su estado de salud y quién dio al noticia?

Yolanda Andrade

¿Cuál es la enfermedad que padece Yolanda Andrade, conductora de Montse y Joe?

Desde su diagnóstico de aneurisma cerebral en 2023, la salud de Yolanda Andrade ha generado gran preocupación. La conductora y actriz regresó a los medios en agosto pasado, pero sorprendió a todos al revelar que, con el tiempo, perderá la habilidad de caminar y hablar.

En una entrevista para el programa Telediario, Yolanda Andrade confesó que sufre de enfermedades que no tienen cura. “ Tengo dos diagnósticos y los dos no tienen cura. Médicamente, eso quiere decir que me puedo morir antes que ustedes ”, dijo Andrade.

No obstante, en declaraciones a los medios, mencionó que ha experimentado una notable mejoría, aunque también ha enfrentado momentos muy complicados debido a su enfermedad.

Muchachos, no podía caminar, no podía hablar, no podía ver. He tenido unos médicos maravillosos. Lloraba mucho, tampoco podía dormir, ni pararme, me caía… sé que esto es así y aprovecho cada día. Se llama resignación y hay que adaptarnos todos. Yolanda Andrade

Nunca ha dicho abiertamente cuál es la enfermedad que padece, pero se ha especulado que es un padecimiento degenerativo.

Yolanda Andrade reaparece ante los medios y luce irreconocible.

¿Yolanda Andrade habría sido hospitalizada de emergencia?

Yolanda Andrade había sido vista recientemente con una actitud positiva en su regreso a Montse y Joe, aparentemente recuperada de su última crisis de salud. En sus redes sociales, la conductora compartió momentos en los que se mostraba sonriente y conversando con sus seguidores, lo que generó un rayo de esperanza entre sus fans.

Ahora, el periodista Gustavo Adolfo Infante dio a conocer que Andrade presuntamente fue hospitalizada de emergencia a través de De primera mano, señalando que ya son varios los días que Andrade permanece en el hospital.

“Lamentablemente tenemos que informar que Yolanda Andrade se encuentra hospitalizada. Hasta donde sabemos, ya tiene un par de días” Gustavo Adolfo Infante

Además el conductor mencionó que su presunta hospitalización fue por una recaída:

“Fue una recaída de su enfermedad. Eso es lo que se sabe hasta el momento, no sabemos más. No sabemos en qué hospital está. No sabemos si está grave o no está grave o qué, pero es lo que ha trascendido y es lo que ha llegado hasta nuestra redacción” Gustavo Adolfo Infante

Hasta ahora, ni personas del círculo cercano de la conductora ni sus familiares han ofrecido algún informe o declaración al respecto.

Yolanda Andrade HOSPITALIZADA: Esto es lo que se sabe el momento

¿La conductora Yolanda Andrade fue víctima de brujería?

En una reunión con la prensa en la que estuvo TVNotas, Yolanda Andrade sorprendió al confesar que habría sido objeto de brujería. Según su relato, la acción fue llevada a cabo por una mujer a quien describió como: “ una bruja muy bruja que pasaba por mi casa en una escoba ”.

Gran devota de la Virgen de Guadalupe y otras figuras religiosas, Yolanda Andrade recurrió a su numerólogo, Alejandro Fernando, en busca de apoyo espiritual desde que comenzaron sus problemas de salud en 2023. En una entrevista con TVNotas, Fernando explicó cómo ha acompañado a la conductora durante este difícil proceso, revelando que el origen del mal proviene de una mujer.

En el mar está su daño y también su curación. El daño proviene de una mujer, pero en marzo se empezó a revertir. Sus números aparecían en forma de cruz, lo que significa resignación, pero tomada desde la fe. Alejandro Fernando, numerólogo de Yolanda Andrade

Siguiendo las recomendaciones del especialista, Andrade optó por mudarse a Cancún, ya que él le explicó que la proximidad al mar favorecería su recuperación y bienestar emocional.

