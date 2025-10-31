¿Luz María Zetina sí quiso el lugar de Yolanda Andrade en Montse y Joe? La conductora confiesa la verdad

Hace unas semanas, la periodista Martha Figueeroa reveló que ante los problemas de salud de Yolanda Andrade, sería Luz María Zetina la que intentaría quedarse con el lugar de Yolanda en Montse & Joe. Frente a este escenario, la actriz Luz María rompió el silencio y habló abiertamente sobre esta información. ¿Lo aceptó?

Luz María Zetina busca quedarse con el lugar de Yolanda Andrade en Montse y Joe / Especial

¿Qué dijo Martha Figueroa sobre la posible llegada de Luz María Zetina a Montse & Joe?

Actualmente, debido a la enfermedad degenerativa que afecta a Yolanda Andrade y que la ha obligado a ausentarse del programa Montse & Joe, la conductora Luz María Zetina habría mostrado interés en ocupar su lugar, según reveló la periodista de espectáculos Martha Figueroa en su pódcast Así se hacen los chismes.



“Pues resulta que Luz María Zetina Montse & Joe ), porque ya vi como que no va a regresar, yo me anoto. ¿Me recomiendas con la productora y jefa?’”

), porque ya vi como que no va a regresar, yo me anoto. ¿Me recomiendas con la productora y jefa?’” “Qué feo, ¿no?, no tienes que andarte queriendo quedar con la silla de nadie, hasta que la silla no esté libre. Y la de Yolanda no está libre. Sobre todo si sabes que está en una situación ruda (...) ten un poquito de tacto”.

En una entrevista con TVNotas, Martha Figueroa afirmó que obtuvo esta información de una fuente muy confiable y expresó su desacuerdo con las supuestas intenciones de Luz María Zetina.

Me pareció muy mal esa acción. No por ser Luz María o Yolanda. Simplemente eso no se le hace a un compañero. Eso de pedir la silla de una persona que se encuentra en una situación difícil personal y de salud. No fue lo correcto. Martha Figueroa

Por último, Figueroa confirmó que su información proviene de una fuente muy buena, por lo que se podía confiar en su testimonio:

“ Me enteré de que ella le pidió a Montserrat (Oliver) que le ayudara a contactarla con la persona encargada y responsable de elegir a quien fuera la compañera de Montse, ya que Yolanda no está , por cuestiones que ya todos sabemos. Eso es lo único que sé. Mi fuente es muy buena.”

¿Luz María Zetina confesó querer quedarse con el lugar de Yolanda Andrade en Montse & Joe?

Ante el revuelo mediático tras las declaraciones de Martha Figueroa, Luz María Zetina decidió hablar abiertamente del tema en una entrevista compartida en el canal de YouTube del comediante Alan Saldaña, donde dio su versión de los hechos.

En realidad fui a conducir el programa el día que Joe no fue y, me llevó increíble con Montserrat Oliver. Con todo el cariño y el amor busqué a Montse y así fue. Luz María Zetina

La exconductora de Sale el sol explicó que su propuesta nació de una experiencia positiva durante su participación temporal en el programa, y que, aunque sí le interesaba formar parte de Montse y Joe, su intención nunca fue aprovecharse de la situación médica de Yolanda Andrade.

Martha no dijo ninguna mentira. Le deseo (a Yolanda Andrade) toda la salud y el bienestar, muchas bendiciones para Yolanda Andrade. Sí hablé, sí busqué a Montserrat y sí toqué esa puerta, es real. Luz María Zetina

Además de aceptar que sí buscó ese lugar, agregó que siempre deseó la pronta recuperación de Yolanda y que su propuesta no pasó de una conversación profesional.

¿Hay algún conflicto entre Yolanda Andrade, Luz María Zetina y Martha Figueroa?

Cabe recordar que en junio de 2021, Yolanda Andrade confrontó a Luz María Zetina por su salida del programa Netas divinas en diciembre de 2017. Durante el pódcast Caminos con Luz, conducido por la propia Zetina, Yolanda reveló que los ejecutivos la habían despedido bajo la acusación de haberla acosado sexu... algo que Luz María aseguró desconocer por completo.

En aquel entonces también se especuló que Luz María Zetina habría sido la responsable de la salida de Martha Figueroa de Netas divinas en 2008. No obstante, Figueroa desmintió cualquier conflicto entre ellas y aseguró que no existe ningún tipo de rivalidad.

“Cero es personal con Luz María. Ella no tomó la decisión. Mi tema fue con quienes sí la tomaron, no con ella. De hecho, yo misma la invité a Netas. Fue mi idea. Teníamos que ver en producción a una suplente por si alguna de las integrantes faltaba. Por eso pensé en Luz Ma”, dijo Martha.

Explicó además que, en su momento, intentó acercarse a Luz María con la intención de integrarla al equipo del programa, sin imaginar que los directivos terminarían considerándola como su posible sustituta:

“Un día me la encontré en un evento de Televisa y le pregunté: ‘¿Quisieras hacer esto?’. Ella me respondió: ‘No sé qué es Netas divinas ’. Le expliqué y me dijo: ‘Pues a ver’. Luego, cuando me quisieron correr, la invitaron y ella dijo: ‘Sí’. Se quedó con mi silla. Nadie sabe para quién trabaja. Y lo vuelvo a aclarar, no tengo ningún problema con ella” , finalizó Martha.

