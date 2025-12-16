Hermana de Yolanda Andrade revela nuevos detalles sobre su hospitalización de emergencia, ¿está grave?

La tarde del lunes 15 de diciembre de 2025, el nombre de Yolanda Andrade volvió a preocupar a sus familiares, amigos y seguidores tras darse a conocer que, presuntamente, la conductora habría sido hospitalizada de emergencia nuevamente debido a una recaída relacionada con los problemas de salud que enfrenta desde hace tiempo.

Yolanda Andrade conductora de"Montse y Joe”, reapareció recientemente en televisión después de varios meses de ausencia, debido a que experimentó una mejoría.

Mira: Yolanda Andrade rompe en llanto en Montse y Joe, habla por primera vez de su enfermedad: “Depresión absoluta”

Así fue el regreso triunfa de Yolanda Andrade a Montse & Joe y su emotivo reencuentro con Montserrat Oliver. / Redes sociales

¿Por qué está hospitalizada Yolanda Andrade, según Venga la alegría?

La mañana de este martes 16 de diciembre, el programa “Venga la alegría” se habló de la reciente hospitalización de la conductora Yolanda Andrade. La encargada de dar nuevos detalles fue la conductora del matutino.

En “La zona de espectáculos” de “Venga la alegría”, se comentó que la posible causa de la recaída de Yolanda Andrade presuntamente podría estar relacionada con un problema respiratorio, aunque hasta el momento esta versión no ha sido confirmada.

La conductora explicó que están intentando contactar a la hermana de “Joe” para conocer la situación real, pero hasta ahora no han tenido éxito.

Por su parte, la tarde de ayer los programas “De primera mano” y “En shock” confirmaron que Yolanda Andrade se encuentra hospitalizada debido a una recaída en una enfermedad que padece. Hasta el momento no se han proporcionado más detalles sobre su estado de salud.

El periodista Gustavo Adolfo Infante y Jorge Carbajal, amigo cercano de Yolanda Andrade, abordaron el tema durante la transmisión de De Primera Mano y En Shock. Ambos solicitaron apoyo y oraciones para la pronta recuperación de la conductora, señalando que atraviesa un momento complicado de salud. Se informó que se trata de una crisis relacionada con los padecimientos que ha enfrentado desde hace tiempo.

Carbajal también comentó que ha mantenido comunicación directa con Yolanda, quien le habría contado que su cuerpo está muy resentido tras los recientes tratamientos médicos. Según explicó, la conductora ha recibido sueros, inyecciones y otros procedimientos que le han provocado molestias físicas generalizadas, sobre todo en manos y brazos.

Mira: Lorena Meritano, tras ser violentada por Yolanda Andrade, le suplica: “Suéltalo, pon tu energía en estar sana”

¿Qué enfermedad tiene Yolanda Andrade, conductora de Montse y Joe?

Desde su diagnóstico de aneurisma cerebral en 2023, la salud de Yolanda Andrade se ha visto afectada. La conductora y actriz regresó a los medios en agosto pasado, pero reveló que, con el tiempo, perderá la habilidad de caminar y hablar.

En una entrevista para el programa Telediario, Yolanda Andrade confesó que sufre de enfermedades que no tienen cura. “ Tengo dos diagnósticos y los dos no tienen cura. Médicamente, eso quiere decir que me puedo morir antes que ustedes ”, dijo Andrade.

No obstante, en declaraciones a los medios, mencionó que ha experimentado una notable mejoría, aunque también ha enfrentado momentos muy complicados debido a su enfermedad.

“Muchachos, no podía caminar, no podía hablar, no podía ver. He tenido unos médicos maravillosos. Lloraba mucho, tampoco podía dormir, ni pararme, me caía… sé que esto es así y aprovecho cada día. Se llama resignación y hay que adaptarnos todos”. comentó Yolanda a la prensa.

Cabe señalar que Yolanda Andrea no ha querido compartir abiertamente cuál es la enfermedad que padece, pero se ha especulado que es un padecimiento neurogedegenerativo que con el tiempo causa un daño progresivo e irreversible en células, tejidos u órganos con el tiempo, llevando a una disminución gradual de su función y a la aparición de discapacidad.

Tal vez te interese: ¿Luz María Zetina sí quiso el lugar de Yolanda Andrade en Montse y Joe? La conductora confiesa la verdad

Yolanda Andrade reaparece ante los medios y luce irreconocible. / Facebook: Yolanda Andrade

¿Cómo han sido los últimos años de Yolanda Andrade, desde su enfermedad?

2023. A Yolanda Andrade le diagnosticaron un aneurisma cerebral, detectado luego de una hospitalización de emergencia. En ese momento aseguró que estuvo a punto de morir. Utilizó un parche en el ojo por las secuelas y presentó molestias en ambos ojos ante las luces brillantes.

2024. Apareció con un tanque de oxígeno y comenzó con dificultades para articular palabras. Posteriormente, fue hospitalizada para recibir tratamientos médicos, reveló Ruth Rocha, productora de Montse & Joe.

2025. Aunque no lo anunció directamente en su momento, el productor Enrique Gou reveló que padecía esclerosis múltiple. Ella lo negó. Ha buscado tratamientos especializados para sobrellevar estas enfermedades. Ha sido abierta sobre su situación. Reconoce que los 2 diagnósticos no tienen cura.

Septiembre 2025. A pesar de los desafíos, Yolanda se muestra optimista y comprometida. Aceptó que alguien le había hecho brujería. Reapareció en la misa de Silvia Pinal y se ve visiblemente mejorada.

Octubre 2025. Yolanda Andrade regresó a su programa “Monstse y Joe” y protagonizó emotivo encuentro con Montserrat Oliver.

Mira: Yolanda Andrade regresa a Montse y Joe tras problemas de salud por presunta brujería: ¿Cuándo regresará?

Yolanda Andrade ha tenido varias hospitalizaciones tras el diagnóstico de su aneurisma en 2023. / Redes sociales

¿Qué dijo a hermana de Yolanda Andrade sobre su hospitalización?

Esta mañana en “Sale el sol”, Gustavo Adolfo Infante explicó que tuvo contacto directo con la hermana de Yolanda Andrade, quien le confirmó que la conductora sí permanece internada, pero con un pronóstico alentador. De acuerdo con lo revelado, su evolución ha sido positiva y no se encuentra en un área de cuidados intensivos, lo que trajo tranquilidad a sus seguidores.

“Hablé con su hermana, está hospitalizada, dice que se está recuperando bien, que no está en terapia intensiva”, dijo Gustavo Adolfo Infante durante la transmisión en vivo.

Gustavo Adolfo Infante reveló que, aunque Yolanda Andrade atraviesa nuevamente por un tema de salud, la familia se mantiene optimista ante su recuperación. Sin embargo, los motivos específicos de esta hospitalización aún no han sido revelados de manera oficial, ya que la decisión de compartir esa información depende exclusivamente de la conductora.

En la parte final de su reporte, Infante relató que cuestionó directamente a la hermana de Yolanda sobre las causas de su ingreso al hospital, pero ella prefirió ser cauta y respetar la privacidad de la presentadora hasta contar con su autorización.

“Le digo: ‘¿Qué tiene?’, y me dijo: ‘Si me da Joe la información, la autorización, te digo, si no, no puedo’”, sentenció el periodista.

Hasta el momento, Yolanda Andrade no ha emitido ningún comunicado personal sobre su estado de salud. Mientras tanto, colegas del medio y seguidores continúan enviándole mensajes de apoyo y buenos deseos

Julio César Chávez rompe el silencio y revela detalles de Yolanda Andrade ¿Cuál es su estado de salud?