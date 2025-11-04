Lorena Meritano, tras ser violentada por Yolanda Andrade, le suplica: “Suéltalo, pon tu energía en estar sana”

Lorena Meritano no le guarda rencor a Yolanda Andrade tras la relación que sostuvieron, en la cual la conductora la habría violentado. Al contrario, ahora que la presentadora de Montse y Joe atraviesa por problemas de salud, la modelo le suplica que deje el pasado atrás.

“Quiero que nos demos un abrazo. Creo que parte de la sanación de una enfermedad y de poder avanzar es saber perdonar y dejar lo que te disgustó. Todos nos equivocamos. Entonces es darle la vuelta a la página. Hay ciertos temas que: ‘Ya para adelante, suéltalo, pon tu energía en estar sana, viva, fuerte’. Conducir ese programa lo hace mejor que nadie, junto a su gran amor, que es Montserrat Oliver. Le envío luz y le pido a Dios que suelte el pasado y que construya salud en el presente”.

¿Cómo fue la relación de Lorena Meritano y Yolanda Andrade?

En la década de los 90, Lorena Meritano y Yolanda Andrade tuvieron por 1 mes una muy intensa relación llena de amor, pero que terminó por los celos excesivos de Joe. Hace 15 años se reencontraron. Todo lo malo quedó en el pasado y se convirtieron en grandes y entrañables amigas. Sin embargo, hoy nada queda de eso porque el año pasado hubo otro distanciamiento por declaraciones de Lorena.

Reconoció que no fue prudente al sacar a la luz cierta situación que vivió con Yolanda y que haberla ventilado marcó la ruptura definitiva del lazo que aún las unía: “Ya no tengo amistad con Yolanda, lamentablemente. Rezo mucho por ella, pero ya no tenemos comunicación desde una entrevista que le di a Gustavo Adolfo Infante (el año pasado, cuando dio detalles de su relación). Tal vez fui un poco imprudente y platiqué cosas que no debería haber contado, que sí fueron reales, pero hablé de más”.

¿Cómo es la relación actual entre Yolanda Andrade y su ex Lorena Meritano?

Acepta que Yolanda Andrade le reclamó por esas declaraciones. “Le pedí disculpas un montón de veces. Le escribo a ella y a su hermana Marilé, que sí me contesta, y estoy pendiente de su salud. Me da mucho gusto que esté de regreso. Creo que ella es una mujer muy fuerte y puede revertir esa situación. Igualmente, Dios es el que decide. Le mando siempre amor y le pido a la Virgen de Guadalupe por su salud”.

No ha querido recurrir a Montserrat para que Yolanda la perdone. “Soy muy respetuosa con las elecciones de las personas y cada quien hace lo que puede. No le puedo decir a Yolanda cómo debe actuar. Está luchando por sobrevivir”.

Actualmente vemos a Lorena en la telenovela Los hilos del pasado. Ya terminó de grabarla y pide a los productores que la sigan contratando. Aunque hace 11 años enfrentó el cáncer de mama y ya se encuentra libre de esta enfermedad, unos estudios que se hizo recientemente no dieron buenos resultados.

“Lo oncológico y ginecológico fue bien. Lo clínico no. Ya estoy en tratamiento. Salieron mal el hierro y la vitamina D. Ya estoy suplementada, pero no con vitaminas de la farmacia. Me mandaron a hacer mis suplementos específicos para 3 meses. Me hicieron 2 sueros de hierro. Todo esto es caro”.

¿Qué ha hecho Lorena Meritano en los últimos años?

Lorena Meritano nos abrió su corazón para comentarnos que en los 2 últimos años ha pasado por una difícil situación. “Sin entrar en detalles, a nivel psicológico, emocional y de salud he batallado mucho para conseguir trabajo. He ido a Colombia, he venido a México, he regresado a Argentina. Tuve que vaciar mi apartamento y dejé todo en un cuarto. No han sido años fáciles. Me he tenido que mover bastante. Eso desgasta mucho mi salud. Que venga chamba, porque la necesito. Solo mi seguro de salud mensual son 500 dólares (más de 9 mil pesos) y no lo puedo cancelar. Tengo unos amigos que me dan posada. Necesito trabajar para seguir adelante”.

Finalmente, señaló que no sabe si está abierta al amor. “Llevo año y medio soltera. Soy temerosa. Me cuido mucho, porque sé lo que ya no quiero al lado mío. No quiero drogas, conflictos, exigencias, condiciones, sino un amor sano”.

¿Quién es Lorena Meritano?

Lorena inició en el mundo del modelaje



Es originaria de Concordia, Argentina.

En 1985 probó suerte en Italia en el mundo del modelaje.

Se dio a conocer en 1994 en la telenovela mexicana Prisionera de amor. Tres años después la vimos en Rivales por accidente.

Fue parte de proyectos internacionales muy exitosos como Ecomoda, Pasión de gavilanes y la versión mexicana de Mujeres asesinas.

En 2024 regresó a México con una participación especial en el melodrama Amor amargo. Yolanda regresó recientemente a su programa Montse y Joe, con gran ánimo.

¿Qué dijo Lorena Meritano de Yolanda Andrade en la entrevista con Gustavo Adolfo Infante?

Estas fueron las declaraciones que dio lorena sobre Yolanda en el minuto que cambio mi destino:

“Una vez me fui a Valle de Bravo con un cuate, le mentí a Yolanda, y de repente volteo y veo entrando a Yolanda cual capo de Pablo Escobar, enc4br0n4d4. Llegó en un helicóptero. Fue un momento muy violento. Me jaló de los pelos, me gritó, me pegó un cachetazo. Llegamos a la finca y a golpear la puerta de la habitación. Salí y la fui llevando para que se fuera. Ella ahora no es así. Está súper recuperada, gracias a Dios. Estaba ella sola en un carro rojo. Me apoyó contra una pared y golpeaba la pared. Me decía groserías, horrible. Cuando llego al carro, me encuentro con algo que me dio mucho susto (una pistola) y logré que se fuera. Mis mejores amigos me compraron el pasaje y me fui a Argentina”.

