Yolanda Andrade, en medio del encierro, aseguran que ya no quiere luchar contra la enfermedad

La mañana de hoy, 17 de diciembre, una fuente aseguró a TVNotas que Yolanda Andrade está viviendo un encierro por decisión de Marilé, debido a que aseguran que conoció a un hombre que la conquistó y está influyendo negativamente en ella.

A pesar de que la conductora confirmó que está en recuperación en casa, ahora revelan que Yolanda Andrade presuntamente estaría agotada por la enfermedad que enfrenta, la cual hasta ahora no ha querido compartir públicamente.

Lo cierto es que Yolanda Andrade sí ha confirmado a los medios que se trata de una condición neurodegenerativa que le afecta en el habla y que irá avanzando por lo cual podría morir antes de lo esperado.

Aseguran que Yolanda Andrade se rinde ante el dolor de su enfermedad. / Redes sociales

¿Por qué Yolanda Andrade está encerrada tras su hospitalización?

Una fuente cercana contó a TVNotas que Yolanda Andrade estaría encerrada en contra de su voluntad por decisión de su hermana Marilé, quien la ha cuidado durante todo este tiempo mientras enfrenta su enfermedad.

“Todo el amor que su hermana le había profesado, cambió de un momento a otro. La razón es que hace unos cuantos meses, Marile conoció en Cozumel ha un hombre que la conquistó y al pasar de los días, decidió vivir con él, la mujer está sumamente apegada física y emocionalmente con su nueva pareja, al grado que se lo llevó a vivir a la casa de Yolanda Andrade”.

Según nuestra fuente, esta relación estaría influyendo demasiado en Marilé, que incluso estaría tomando decisiones que afectan a Yolanda Andrade.

“Hay tanto apego, que él es el que toma decisiones tan drásticas como hacer que ella suministre medicamentos a Yolanda, para tenerla muy tranquila. Yolanda Andrade tiene prohibido hacer o recibir llamadas telefónicas, es por eso que las personas allegadas a ella no han logrado comunicación sino a través de Marilé, quien les asegura que Yolanda esta bien”

Yolanda Andrade confía en su fe en medio de su enfermedad. / Numerólogo, Yolanda Amor, IG y archivo TVNotas

¿Qué dijo Yolanda Andrade sobre la depresión que sufre a causa de su enfermedad?

Recordemos que Yolanda Andrade reveló en su regreso a “Montse & Joe” que ha sido muy duro lidiar con esta enfermedad y que incluso se deprimió pues a pesar de que confía plenamente en la Virgen de Guadalupe y trata de mantenerse positiva, realmente no todos los días se siente bien.

“Es una depresión absoluta porque no puedes hacer mucho, no te reconoces. Mi voz, siento que cuando me escucho no me reconozco, cuando veo videos de antes, me da mucho sentimiento y parece que es otra persona, pero soy yo atrapada en otro cuerpo, como que el estuche se me cansó, pero tengo fe y agradezco a la gente que ora por mí, no quiero ser negativa le echo ganas, pero el cuerpo no responde”, comentó Yolanda Andrade a su regreso al programa de Unicable.

Yolanda Andrade reaparece ante los medios y luce irreconocible. / Facebook: Yolanda Andrade

¿Yolanda Andrade presuntamente se rinde ante su enfermedad, según dicen en redes?

El creador de contenido de espectáculos, Dael Quiroz, mejor conocido como “el Argüendero”, compartió recientemente información muy delicada sobre Yolanda Andrade.

“Muy triste la información sobre Yolanda Andrade. Hemos platicado en este canal, de este estado de la conductora: tres años viviendo un infierno tras un aneurisma y un diagnóstico que hasta el día de hoy no ha querido compartir”, comentó el Argüendero.

“Pero lo que se dice en los pasillos de Unicable, en su empresa, es que Yolanda ya no quiere seguir. Es lo que se comenta, repito. Que los médicos hablan con la familia y apuestan por un milagro, pero al mismo tiempo les dicen a sus hermanos y a su madre: ‘Esta es la situación, estas son las opciones’, y que sean ellos quienes tomen la decisión de lo que sea mejor para Yolanda”. El Argüendero

Cabe señalar que “el Argüendero” no precisó cuál sería la decisión que la familia de Yolanda Andrade presuntamente tendría que tomar. Sin embargo, dejó abierta la intriga no solo sobre su estado de salud, sino también sobre su estado emocional, el cual podría verse afectado por la enfermedad, tal como la propia conductora ha reconocido en diversas entrevistas.

Yolanda Andrade salud / Redes sociales

¿Qué enfermedad tiene Yolanda Andrade?

Desde su diagnóstico de aneurisma cerebral en 2023, la salud de Yolanda Andrade se ha visto debilitada. La conductora regresó a los medios en agosto pasado, pero reveló que, con el tiempo, perderá la habilidad de caminar y hablar.

En una entrevista para el programa Telediario, Yolanda Andrade confesó que sufre de enfermedades que no tienen cura. “Tengo dos diagnósticos y los dos no tienen cura. Médicamente, eso quiere decir que me puedo morir antes que ustedes”, dijo Andrade.

En agosto reveló que había experimentado una mejoría en sus síntomas. “He tenido unos médicos maravillosos. Lloraba mucho, tampoco podía dormir, ni pararme, me caía… sé que esto es así y aprovecho cada día. Se llama resignación y hay que adaptarnos todos”. comentó Yolanda con la prensa.

Por ahora, Yolanda Andrade no ha querido compartir abiertamente cuál es la enfermedad que padece, pero confirmó que es una diagnostico neurogedegenerativo.

