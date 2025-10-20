Yolanda Andrade regresa a Montse y Joe tras problemas de salud por presunta brujería: ¿Cuándo regresará?

La reconocida conductora y actriz Yolanda Andrade está de vuelta en la televisión, luego de enfrentar una de las etapas más difíciles de su vida personal y profesional. Tras varios meses alejada de los reflectores debido a una severa crisis de salud, aseguran que ya grabó un episodio de Montse & Joe. ¿Cuándo saldrá al aire?

El día de ayer trascendió que amigos y familiares pedían por la salud de Yolanda Andrade. / Facebook: Montse y Joe/ Instagram: @yolandaamor



¿Yolanda Andrade fue víctima de brujería?

Recientemente, Yolanda Andrade, durante un encuentro con la prensa confesó haber sido víctima de brujería, la cual, según ella, fue realizada por una mujer a quien describió como “una bruja muy bruja que pasaba por mi casa en una escoba”.

Yolanda es devota de la Virgen de Guadalupe y otras figuras religiosas, y desde que comenzó a enfrentar problemas de salud en 2023, buscó el apoyo espiritual del numerólogo Alejandro Fernando, quien en entrevista con TVNotas, nos contó cómo la ha acompañado en este proceso. Para Alejandro, el daño viene de una mujer:

En el mar está su daño y también su curación. El daño proviene de una mujer, pero en marzo se empezó a revertir. Sus números aparecían en forma de cruz, lo que significa resignación, pero tomada desde la fe. Alejandro Fernando, numerólogo de Yolanda Andrade

Siguiendo las recomendaciones de Alejandro Fernando, Yolanda se trasladó a vivir a Cancún, ya que estar cerca del mar le ayudaría en su proceso de recuperación.

“Le recomendé que se fuera al mar, porque su daño está hecho ahí, pero no en México, puede ser Marruecos, parte de África. Los números indican que los daños pudieron hacerse a través del vudú. Le recomendé la oración y la meditación”, subrayó Alejandro.

¿Cuándo regresará Yolanda Andrade a Montse & Joe tras problemas de salud?

Yolanda Andrade se mantuvo fuera de la televisión hace varios meses, tras haber sido hospitalizada por un aneurisma cerebral, se vio obligada a suspender sus compromisos profesionales, también, la conductora ha asegurado que padece dos enfermedades incurables. Aunque no ha dicho cuáles son específicamente, se ha especulado que es esclerosis múltiple .

Durante este tiempo, se enfocó en su recuperación y en la búsqueda de respuestas médicas ante una situación que, en sus propias palabras, la llevó a pensar que su vida estaba en riesgo.

Según la información compartida por Martha Figueroa, Yolanda ya grabó un episodio nuevo del programa y se espera que en los próximos días continúe con más grabaciones. De acuerdo con la periodista, el episodio de su regreso se transmitirá el 21 de octubre a través de Unicable, en su horario habitual.

Yolanda Andrade / Redes sociales

“Ya volvió Yolanda y está casi como nueva”, comentó con entusiasmo. Además, mencionó que Andrade se irá reincorporando poco a poco, priorizando su salud pero con la firme intención de retomar su carrera.

Me enteré de una cosa que me dio muchísimo gusto: resulta que ya regresó Yolanda Andrade, ya grabó un programa de Montse y Joe, y la próxima semana grabará otro más. Martha Figueroa

En redes ya celebran la noticia y esperan el regreso de Andrade tras complicaciones de salud.

¿Por qué culpan a Verónica Castro de la presunta brujería a Yolanda Andrade?

El conflicto entre Yolanda Andrade y Verónica Castro se originó en 2019, cuando Andrade afirmó haber mantenido una relación amorosa con Castro años atrás. Incluso llegó a declarar que ambas se unieron en una ceremonia simbólica en Ámsterdam.

Verónica Castro, madre del cantante Cristian Castro, negó rotundamente estas afirmaciones, lo que generó gran molestia en Andrade. Desde entonces, Yolanda ha sostenido con firmeza que su versión es verdadera.

En 2023, Yolanda atravesó una grave crisis de salud, lo que le dejó varias secuelas, como dificultades para hablar y problemas de visión. En medio de esta situación, surgieron rumores sobre una posible brujería como causa de su padecimiento. Aunque nunca se mencionaron nombres directamente, algunos especularon que presuntamente Verónica podría estar involucrada.

Recientemente, Castro fue vista con oxígeno y en silla de ruedas, en ese momento, una periodista le preguntó sobre la brujería que habría sufrido Yolanda Andrade, ante esto, ella contestó lo siguiente:

¿Ves?, gente como ella, que siempre está necia en lo mismo, siempre con lo mismo, en las necedades de cosas feas, de cosas antiguas, es que es una persona negativa, véle la cara. Verónica Castro

