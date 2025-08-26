Yolanda Andrade sorprende con cambio de look en medio de su recuperación tras problemas de salud

Luego que Yolanda Andrade, reconocida actriz y conductora mexicana del programa MoJoe, reveló que tiene dos diagnósticos de enfermedades degenerativas, volvió a captar la atención de sus seguidores tras mostrar un cambio de look en redes sociales. Durante la publicación, Andrade mostró gran ánimo y mantuvo su característico sentido del humor, generando una gran interacción con sus fans. ¿Cómo quedó después de su cambio de look?

Yolanda Andrade / Redes sociales

¿Qué se hizo Yolanda Andrade en su cambio de look?

En el video compartido en sus redes sociales, Yolanda Andrade aparece junto a su estilista realizando un retoque sutil en su cabello. Aunque no se trata de una transformación radical, el cuidado y mantenimiento del cabello fue suficiente para generar comentarios positivos de sus seguidores. La presentadora mostró los productos recomendados por los expertos en belleza y bromeó sobre la consistencia de los mismos. Con un gesto sencillo y un mensaje cariñoso: “Los quiero”, Andrade saludó a su público, recibiendo halagos por mantener su ánimo a pesar de los desafíos de salud que enfrenta desde hace tiempo.

Esta reciente aparición se da en medio de un complicado panorama de salud para Yolanda Andrade. A pesar de esto, se ha mantenido activa en redes sociales, compartiendo imágenes y videos de su proceso de recuperación y demostrando que continúa con sus rutinas de cuidado personal y presencia en medios.

¿Que enfermedad tiene Yolanda Andrade?

En 2023, Yolanda Andrade fue diagnosticada con un aneurisma cerebral, y más recientemente, en agosto de 2025, se informó que tiene dos diagnósticos incurables y que uno es una enfermedad degenerativa que podría afectar gradualmente su movilidad y capacidad para hablar. Su amiga y colega Montserrat Oliver ha declarado que su estado es complicado y variable, pero la presentadora ha seguido compartiendo momentos de su recuperación en redes sociales.

A principios de 2025, Yolanda regresó al programa Montse y Joe, a pesar de algunas dificultades para comunicarse verbalmente. En videos recientes se le ha visto mucho más recuperada.

Yolanda Andrade / Redes sociales

¿Quién es Yolanda Andrade y cómo inició su carrera?

Yolanda Josefina Andrade Gómez nació el 28 de diciembre de 1971 en Culiacán, Sinaloa, y se ha consolidado como una de las figuras más reconocidas de la televisión mexicana. Su carrera comenzó:



En la década de 1990, participando en telenovelas como Yo no creo en los hombres (1991), Las secretas intenciones (1992), Buscando el paraíso (1993) y Sentimientos ajenos (1996), obteniendo un premio como “Mejor revelación femenina” por su participación en Las secretas intenciones.

(1991), Las secretas intenciones (1992), Buscando el paraíso (1993) y Sentimientos ajenos (1996), obteniendo un premio como “Mejor revelación femenina” por su participación en Las secretas intenciones. Además de su trayectoria actoral, Yolanda se ha destacado como conductora de programas exitosos como Las hijas de la madre tierra, Netas divinas, MoJoe y Montse y Joe.

Su versatilidad en la televisión le ha permitido mantenerse vigente y cercano a su público, combinando humor, carisma y profesionalismo tanto frente a las cámaras como en sus interacciones en redes sociales.

