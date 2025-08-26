Yolanda Andrade sorprende con cambio de look en medio de su recuperación tras problemas de salud
Yolanda Andrade reapareció en redes sociales con un cambio de look que encantó a sus seguidores. ¿Cómo se ve?
Luego que Yolanda Andrade, reconocida actriz y conductora mexicana del programa MoJoe, reveló que tiene dos diagnósticos de enfermedades degenerativas, volvió a captar la atención de sus seguidores tras mostrar un cambio de look en redes sociales. Durante la publicación, Andrade mostró gran ánimo y mantuvo su característico sentido del humor, generando una gran interacción con sus fans. ¿Cómo quedó después de su cambio de look?
Te puede interesar: Humberto Dupeyrón sufre la misma enfermedad que Yolanda Andrade y le aconseja: “Pide perdón...”
¿Qué se hizo Yolanda Andrade en su cambio de look?
En el video compartido en sus redes sociales, Yolanda Andrade aparece junto a su estilista realizando un retoque sutil en su cabello. Aunque no se trata de una transformación radical, el cuidado y mantenimiento del cabello fue suficiente para generar comentarios positivos de sus seguidores. La presentadora mostró los productos recomendados por los expertos en belleza y bromeó sobre la consistencia de los mismos. Con un gesto sencillo y un mensaje cariñoso: “Los quiero”, Andrade saludó a su público, recibiendo halagos por mantener su ánimo a pesar de los desafíos de salud que enfrenta desde hace tiempo.
Esta reciente aparición se da en medio de un complicado panorama de salud para Yolanda Andrade. A pesar de esto, se ha mantenido activa en redes sociales, compartiendo imágenes y videos de su proceso de recuperación y demostrando que continúa con sus rutinas de cuidado personal y presencia en medios.
Te puede interesar: Laura Zapata otra vez habla de Yolanda Andrade y la culpa de hacer daño a su familia
¿Que enfermedad tiene Yolanda Andrade?
En 2023, Yolanda Andrade fue diagnosticada con un aneurisma cerebral, y más recientemente, en agosto de 2025, se informó que tiene dos diagnósticos incurables y que uno es una enfermedad degenerativa que podría afectar gradualmente su movilidad y capacidad para hablar. Su amiga y colega Montserrat Oliver ha declarado que su estado es complicado y variable, pero la presentadora ha seguido compartiendo momentos de su recuperación en redes sociales.
A principios de 2025, Yolanda regresó al programa Montse y Joe, a pesar de algunas dificultades para comunicarse verbalmente. En videos recientes se le ha visto mucho más recuperada.
Te puede interesar: Yolanda Andrade y Verónica Castro dejan atrás dimes y diretes ¡La enfermedad las unió!
¿Quién es Yolanda Andrade y cómo inició su carrera?
Yolanda Josefina Andrade Gómez nació el 28 de diciembre de 1971 en Culiacán, Sinaloa, y se ha consolidado como una de las figuras más reconocidas de la televisión mexicana. Su carrera comenzó:
- En la década de 1990, participando en telenovelas como Yo no creo en los hombres (1991), Las secretas intenciones (1992), Buscando el paraíso (1993) y Sentimientos ajenos (1996), obteniendo un premio como “Mejor revelación femenina” por su participación en Las secretas intenciones.
- Además de su trayectoria actoral, Yolanda se ha destacado como conductora de programas exitosos como Las hijas de la madre tierra, Netas divinas, MoJoe y Montse y Joe.
Su versatilidad en la televisión le ha permitido mantenerse vigente y cercano a su público, combinando humor, carisma y profesionalismo tanto frente a las cámaras como en sus interacciones en redes sociales.
Te puede interesar: Yolanda Andrade reaparece en televisión, revela dos diagnósticos sin cura: “Me puedo morir antes que ustedes”