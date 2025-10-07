Yolanda Andrade explota contra Verónica Castro tras reaparecer con tanque de oxígeno, ¿la llama mentirosa?

En medio de su lenta, pero favorable recuperación, Yolanda Andrade se ve involucrada en una nueva polémica. Y es que recientemente explotó contra Verónica Castro por las declaraciones que dio sobre ella tras reaparecer con un tanque de oxígeno en el Aeropuerto de la CDMX, ¿qué dijo?

Yolanda Andrade / Redes sociales

Te podría interesar: Yolanda Andrade: Tras aparecer en la playa, vidente dice que la conductora tiene algo más que una enfermedad

¿Qué dijo Verónica Castro sobre Yolanda Andrade el pasado 6 de octubre en el Aeropuerto de la CDMX?

El pasado 6 de octubre, la prensa captó a Verónica Castro con un tanque de oxígeno en el Aeropuerto de la Ciudad de México. Al preguntarle si era por un problema de salud, la actriz dijo estar bien y explicó que solo usaba el aparato por comodidad.

En algún punto de la conversación, una reportera de Productora 69 le cuestionó repetidamente sobre la presunta brujería que habría recibido Yolanda Andrade y los rumores que apuntan a que ella presuntamente se la habría hecho. Ante esto, la mamá de Cristian Castro se mostró molesta y no dudó en reclamarle a la comunicadora.

“¿Ves?, gente como ella, que siempre está necia en lo mismo, siempre con lo mismo, en las necedades de cosas feas, de cosas antiguas, es que es una persona negativa, véle la cara”, manifestó.

También dejó claro que ya no hablaría sobre el asunto e instó a los medios a que, si realmente querían saber algo, le preguntaran a Yolanda.

“¿Yo a ti?, ¿aclararte qué?, yo no tengo nada que aclararte a ti, ¿a ti?, nada, ve y pregúntaselo a ella”, puntualizó.

No te pierdas: Famosa actriz quiso suplir a Yolanda Andrade en Montse & Joe ¿Montserrat Oliver la bateó? Esto revelaron

¿Cómo reaccionó Yolanda Andrade ante las declaraciones de Verónica Castro?

Poco después de lo sucedido con Verónica Castro en el Aeropuerto de CDMX, Yolanda Andrade compartió una serie de mensajes contundentes. A través de Instagram, reposteó lo dicho por Castro junto a una declaración en la que, aparentemente, la habría llamado “mentirosa”.

“Siempre dices que no te gustan las mentiras...Ahora las Coleccionas” Yolanda Andrade

Por si esto fuera poco, también subió una foto de ambas y le cuestionó a Jorge Carbajal si la actriz lo llegó a demandar por las cosas que llegó a decir sobre ella en su momento. Recordemos que, en su momento, Carbajal la llegó a señalar de, presuntamente, acosar menores edad. Debido a esto, Castro habló sobre la posibilidad de iniciar acciones legales en su contra por “daño moral”.

Yolanda Andrade “¿A poco te demandó @jorgitocarbajal? #grommer”

Hasta el momento, Verónica Castro no se ha pronunciado ante las recientes declaraciones de Yolanda Andrade. También se ha mantenido ausente de las redes sociales.

Mensaje de Yolanda Andrade / Redes sociales

¿Qué pasó entre Yolanda Andrade y Verónica Castro?

El pleito entre Yolanda Andrade y Verónica Castro comenzó en 2019. En aquel entonces, Andrade aseguró que había tenido una relación romántica con Castro hace varios años. Incluso, sostuvo que se habían casado de forma simbólica en Amsterdan.

La mamá de Cristian Castro negó todo esto, algo que causó mucha molestia en Andrade, quien, a lo largo de los años, ha insistido en que su versión es cierta.

En 2023, Yolanda sufrió un aneurisma cerebral que le causó muchas secuelas, incluyendo dificultad para hablar y problemas de visión. Los rumores han abundado, incluyendo una presunta brujería. En su momento, circuló la versión de que alguien le estaba haciendo un “trabajo espiritual” para afectar su salud”. Si bien nunca se mencionaron nombres, se sospechó de Castro.

Ante esto, Vero, muy a su estilo, desmintió este rumor: “Macumba solo la hago en el escenario”,dijo. También le ha deseado todo lo mejor a Andrade para su pronta recuperación. Por su parte, Yolanda solo se ha limitado a decir que estos rumores le dolián mucho. Cabe destacar que, en ningun momento, la presentadora ha señalado a su presunta ex como la responsable de hacerle algún tipo de magia negra.

Mira: Yolanda Andrade Víctima de vudú, sobrevive gracias a su fe en vírgenes y la ayuda de un numerólogo