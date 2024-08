Yolanda Andrade hablaría de su romance con Verónica Castro en bioserie; integrante de LCDLFM la interpretaría

Desde la polémica que se desató hace unos años cuando Yolanda Andrade dijo tener pruebas de una relación con Verónica Castro, ambas han acaparado los titulares de la prensa.

Incluso, recientemente con los problemas de salud de Yolanda se habló de que supuestamente Verónica estaba detrás de ello con un “trabajito” hacia la conductora.

Al respecto, Michel Niembro, hijo menor de Verónica, fue cuestionado por la prensa y él indicó que se lleva bien con Yolanda y no cree que su mamá hiciera eso. Además de que está consciente de que la controversia sobre su romance continuará sin importar cuánto tiempo pase.

Mira: ¿Daniela Luján está embarazada?

Yolanda Andrade podría hablar de Verónica Castro; quiere que una famosa integrante de LCDLFM la interprete

En otro encuentro con la prensa, Yolanda habló sobre las palabras del hijo de Verónica y lo defendió revelando que le gustaría hacer su bioserie: “¿Para qué le preguntan eso? Qué difícil para él. Yo a Michel lo quiero mucho y esa cola que carga de que ‘si la mamá’, pregúntenle de su trabajo. Deberíamos hacer mi bioserie con él”, comentó.

Checa: Exconductora de ‘Hoy’ le da la bienvenida a nueva integrante de su familia: “Tenemos nueva bebé en casa”

Entonces le cuestionaron si Michel no tendría reparo de hablar del supuesto romance que tuvo con Verónica y Yolanda comentó que no podría privarse de ello pues es parte de su vida y agregó: “Ustedes no saben todo y a mí me juzgaron de una cosa que dije, que hubo una relación, pero la gente no se acuerda de lo otro. Se quedaron con una cosa y ya”.

Por último, Yolanda indicó que le gustaría que Gala Montes la interpretara en su bioserie: “Depende en qué etapa. (En la actual) sería bueno Gala Montes. Me parece una niña muy linda, con carácter, así como soy yo de pronto”, finalizó.

Puedes ver: Ángela Aguilar hace importante anuncio a menos de un mes de su boda con Nodal