Verónica Castro reaparece con tanque de oxígeno; preocupa su salud y explota vs reportera por Yolanda Andrade

La actriz Verónica Castro sorprendió a sus seguidores al ser captada con oxígeno portatil en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México utilizando, lo que generó preocupación entre sus fans sobre su estado de salud. Durante su breve paso por la terminal aérea, su encuentro con la prensa se tornó tenso cuando una reportera insistió en preguntar sobre la brujería que presuntamente habría recibido Yolanda Andrade y su relación con padecimientos crónicos.

¿Por qué Verónica Castro usa tanque de oxígeno y cuál es su estado de salud?

Según lo declarado por Verónica Castro, el tanque de oxígeno que portaba no responde a un problema de salud grave. La actriz explicó que lo utiliza para caminar con mayor facilidad y rapidez, especialmente en lugares amplios como el aeropuerto, donde puede ser complicado moverse. La intérprete enfatizó que no tiene ninguna condición médica que la obligue a usar el oxígeno de forma constante y que es un recurso para su comodidad personal durante sus traslados.

“No tengo problemas de salud, necesito caminar más rápido, necesito oxígeno”. Verónica Castro

Esta declaración buscó tranquilizar a sus seguidores, quienes rápidamente compartieron su preocupación en redes sociales tras ver a la actriz con la cánula conectada a la nariz.

¿Qué pasó entre Verónica Castro y la reportera por una pregunta de Yolanda Andrade?

El momento más comentado de la aparición de Verónica Castro fue el encontronazo con una reportera de Productora 69, quien insistió en preguntar sobre la brujería que presuntamente habría recibido Yolanda Andrade. La actriz reaccionó con firmeza, calificando la insistencia como negativa y fuera de lugar.

“¿Ves?, gente como ella, que siempre está necia en lo mismo, siempre con lo mismo, en las necedades de cosas feas, de cosas antiguas, es que es una persona negativa, véle la cara” Verónica Castro

Expresó Castro, visiblemente molesta ante los cuestionamientos repetitivos. Además, dejó claro que no tenía ninguna obligación de aclarar el tema personalmente:

"¿Yo a ti?, ¿aclararte qué?, yo no tengo nada que aclararte a ti, ¿a ti?, nada, ve y pregúntaselo a ella”. Verónica Castro

Este momento fue ampliamente comentado en redes sociales, donde los seguidores se dividieron entre la preocupación por la salud de la actriz y la defensa de su derecho a no responder preguntas personales o polémicas.

¿Cómo fue la polémica entre Verónica Castro y Yolanda Andrade?

La polémica entre Verónica Castro y Yolanda Andrade comenzó en 2019, cuando la conductora aseguró que ambas habían tenido una relación sentimental e incluso una ceremonia simbólica de matrimonio en Ámsterdam, lo que la actriz negó rotundamente. Años después, cuando Andrade enfrentó serios problemas de salud derivados de un aneurisma cerebral y esclerosis múltiple, surgieron rumores en redes sociales que señalaban que alguien presuntamente le había hecho “brujería” o “macumba” a Andrade y muchos internautas vincularon a Castro con esas versiones.

Ante los señalamientos, Verónica Castro ha negado de manera tajante cualquier relación con esos rumores. En tono irónico, incluso declaró que “Macumba solo la hago en el escenario”, en alusión a su popular canción de los años ochenta. Además, la actriz expresó públicamente sus buenos deseos hacia Andrade, deseándole salud y bienestar.

Por su parte, Yolanda ha reconocido que los rumores la han afectado emocionalmente, aunque nunca ha señalado directamente a Castro como responsable, manteniendo así una tensión mediática que continúa generando titulares.

