Yolanda Andrade, tras problemas de salud, confirma brujería: “Todo se regresa” ¿Dio nombres?

El estado de salud de Yolanda Andrade ha sido motivo de inquietud en los últimos años. Luego de que la conductora de Montse & Joe sufrió un aneurisma cerebral, hace unos meses, reapareció ante el ojo público y habló como nunca de su proceso de recuperación. Aseguró que padece dos enfermedades incurables. Ahora, la famosa volvió a presentarse ante la prensa para confirmar que sufrió brujería. ¿Dijo por parte de quién? Te contamos.

Aunque Yolanda Andrade ha estado más activa en sus redes sociales. En esta ocasión, la presentadora dejó boquiabiertos a todos al confirmar que sufrió brujería. Incluso, aseguró que le pidió a esa persona que la dejaran en paz. Eso no es todo, también dio más detalles sobre su estado de salud.

Yolanda Andrade ha encendido las alarmas por su estado de salud / Redes sociales

Te puede interesar: Laura Zapata otra vez habla de Yolanda Andrade y la culpa de hacer daño a su familia

¿De qué está enferma Yolanda Andrade?

En agosto de este año, Yolanda Andrade, conductora de ‘Montse & Joe’, ofreció una entrevista para ‘Telediario’ en la que no solo dejó ver aparente fortaleza ante los problemas de salud que atraviesa, también reconoció ser plenamente consciente de las secuelas que tendrá que afrontar en el futuro tras los diagnósticos médicos que recibió. Señaló que las enfermedades que padece no tienen cura.

“Tengo dos diagnósticos y los dos diagnósticos que tengo no tienen cura, entonces, conclusión: quiere decir médicamente, científicamente, que me puedo morir antes que ustedes, pero eso lo decide Dios”, dijo Yolanda.

Yolanda Andrade habla sobre su estado de salud frente a las cámaras / IG: @yolandaamor

“Tengo una enfermedad degenerativa y, poco a poco, bueno, los doctores me han ayudado mucho, poco a poco no voy a poder caminar, no voy a poder hablar” Yolanda Andrade

Sin embargo, dejó claro que ha tenido una buena evolución en su salud. Incluso, reconoció que se sintió muy bien en Tulum. No obstante, tuvo que regresar a la CDMX por motivos que, en ese momento, no reveló.

“Me dicen que voy muy bien, me sentía mejor en Tulum, es más fácil caminar en la arena que en el asfalto, pero voy mejorando muy bien”, agregó.

Yolanda Andrade reveló que tiene dos enfermedades incurables. / Redes sociales

No te pierdas: Galilea Montijo defiende a Yolanda Andrade y arremete contra Enrique Gou por filtrar su diagnóstico: “Gacho”

¿Qué dijo Yolanda Andrade sobre la brujería que sufrió?

Ahora, Yolanda Andrade reapareció y confirmó que sí sufrió brujería. La conductora asistió a la misa conmemorativa de la fallecida Silvia Pinal y, en un encuentro con la prensa, se sinceró sobre esta controversial situación. ¿Dio nombres?

En un principio, Andrade mencionó que no creía en los trabajos obscuros, pero esto no quiere decir que “no existan”.

“Yo no creía en (la brujería). Hay cosas que cuestan trabajo, creer, pero no quiere decir que no existan. Entonces, como conocí una bruja, muy bruja, pasaba por mi casa en una escoba y un día le pedí de favor que ya me dejara en paz con eso, que no estaba bien. Esas cosas se regresan y que, por favor, me dejara en paz, que no era para tanto y ojalá que lo hayas entendido porque eso se regresa”. Yolanda Andrade

Yolanda Andrade confesó que sí fue parte de una brujería, pero no reveló por parte de quién. / Redes sociales / Johany Sánchez y Liliana Carpio

Asimismo, uno de los reporteros le cuestionó sí creía que esta brujería, supuestamente, fue por parte de Verónica Castro, tal como se ha especulado en los últimos años y ella dijo que no creía que ella hiciera eso y dijo:

“Yo no voy a dar nombres de nada. Yo te dije que había una bruja. Hay una brujita por ahí… Sí tiene nombre, claro… La justicia divina existe y toda la gente que reza por mí contra eso. O sea, Diosito sabe qué onda y lo más triste de todo es que eso se va de reversa y en lo que más te duela”. Yolanda Andrade

Así lo dijo Yolanda Andrade:

¿Quién le hizo brujería a Yolanda Andrade, conductora de ‘Montse & Joe?

En medio de la preocupación por la salud de Yolanda Andrade surgieron especulaciones que involucran a Verónica Castro y el ‘macumba’ que, presuntamente, le habría hecho con la supuesta intención de afectar su estado de salud. Sin embargo, la madre de Cristian Castro negó esta controversial información.

En un encuentro con la prensa, a Verónica le preguntaron acerca del estado de salud de Yolanda Andrade y lejos de mostrarse distante, la actriz contestó con cercanía y amabilidad: “Que tenga mucha salud, que Dios la guarde”.

Verónica Castro, ha sido señalada por haberle hecho supuestamente brujería a Yolanda Andrade. / Instagram

No obstante, lo que más sorprendió fue cuando una periodista le cuestionó de manera directa si había realizado alguna “macumba” contra Yolanda. Verónica, con un toque de ironía y humor, contestó:

“Macumba solamente lo hago en el escenario”. Verónica Castro

Tras esta revelación, una amiga cercana a Yolanda Andrade y Verónica Castro reveló a TVNotas que ambas actrices dejaron atrás sus controversias. ¡La enfermedad las unió!

Fuente TVNotas “Verónica le ha proporcionado contactos de doctores y especialistas para que la puedan ayudar en todo este proceso. Sé que Yolanda se siente agradecida. Siempre están al pendiente la una de la otra. Se juntaron, platicaron y se pidieron perdón por todo lo que ha pasado. Lloraron mucho en ese momento. Al final de cuentas, tenían muchas heridas que sanar. Cada vez que viene Verónica a la CDMX y Yolanda está acá se ven. Se frecuentan. Están la una para la otra. Viven por la misma zona, entonces no se desplazan tanto”.

Yolanda Andrade y Verónica Castro se reconcilian / Redes sociales

Mira: Yolanda Andrade dedica alarmante mensaje a Montserrat Olivier tras complicaciones en salud ¿Se despidió?

¿Cuál es el estado actual de salud de Yolanda Andrade, hoy 11 de septiembre?

Finalmente, Yolanda Andrade dejó claro que está en recuperación para así regresar a ‘Montse & Joe’ lo antes posible, pero también recordó que enfrentó difíciles momentos por las complicaciones en su estado de salud. No obstante, hoy por hoy se siente “mucho mejor”.

“Estoy mucho mejor, gracias a Dios. Cuidándome mucho para pronto ir a trabajar”, dijo a la prensa.

Cabe señalar que en redes sociales celebraron que Yolanda Andrade se haya mostrado más activa y mucho mejor de salud. ¡Está irreconocible!

Así lo dijo Yolanda Andrade: