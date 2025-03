Galilea Montijo defiende a Yolanda Andrade y arremete contra Enrique Gou por filtrar su diagnóstico: “Gacho”

El estado de salud de Yolanda Andrade ha sido un tema de preocupación desde 2023, cuando la conductora de ‘Mojoe’ comenzó a enfrentar problemas médicos que la llevaron a varias hospitalizaciones debido a un aneurisma. Sin embargo, la situación se tornó más delicada cuando el productor Enrique Gou el fin de semana pasado, reveló que la presentadora presuntamente fue diagnosticada con esclerosis múltiple, una enfermedad que afecta el cerebro y la médula espinal.

En una entrevista reciente, Gou afirmó haber hablado con Andrade antes de que viajara a la Clínica Mayo en Estados Unidos para someterse a revisiones médicas. “Tengo un audio muy privado donde, si no me equivoco, me mencionó que le habían diagnosticado esclerosis múltiple”, aseguró el productor.

¿Cómo reaccionó Galilea Montijo ante la filtración?

Durante la emisión del programa ‘Hoy’, Galilea Montijo expresó su indignación ante las declaraciones de Enrique Gou, señalando que no es correcto divulgar información privada sin consentimiento.

“Qué gacho que estén dando noticias ajenas sin tu consentimiento, hasta que ella quiera decir cómo o dónde” Galilea Montijo

Además, Tania Rincón respaldó la opinión de su colega, afirmando que la situación debió manejarse con más discreción.

“Pues sí, no le corresponde a nadie más”, dijo Tania Rincón.

Yolanda Andrade responde molesta a Enrique Gou

La propia Yolanda Andrade reaccionó a la filtración y no ocultó su descontento con Enrique Gou. En un audio transmitido por el periodista Gustavo Adolfo Infante, la conductora lamentó que el productor hablara sobre su diagnóstico sin su permiso.

“De pronto te oigo y dije: '¿Cómo? Si este señor me habló, y qué falta de caballerosidad’. No tiene por qué decirlo así. Se me hizo muy… no quiero decirlo, pero muy feo. No se me hizo correcto. En ningún momento yo le hablé. En fin, la gente me sorprende”, comentó Yolanda Andrade en un audio que compartió Gustavo Adolfo Infante.

Hasta el momento, la conductora no ha confirmado ni desmentido oficialmente si realmente fue diagnosticada con esclerosis múltiple.

¿Enrique Gou se arrepiente de sus declaraciones?

Tras la ola de críticas, Enrique Gou intentó justificar su acción durante una entrevista con Maxine Woodside en ‘Todo para la Mujer’. “No quiero causarle más dolor a Yolanda. Esto es solo para confirmar que no mentí", mencionó el productor, asegurando que nunca tuvo la intención de aprovecharse de la situación.

Gou también reveló un fragmento del supuesto audio de Yolanda Andrade, en el cual la conductora menciona su preocupación por su salud y su próximo viaje a la Clínica Mayo: “Mi caso está cada vez peor. Mañana me voy al hospital otra vez, a la clínica Mayo. Es que fui a la clínica Sinai y me han diagnosticado esclerosis”.

A pesar de sus disculpas, la controversia sigue vigente y muchos opinan que la filtración de su conversación fue una falta de respeto más hacia la privacidad de Yolanda Andrade.