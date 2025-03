Montserrat Oliver: Tras diagnóstico de Yolanda Andrade, preocupa su salud; recibió medicamento intravenoso

Hace unos días, trascendió que el tratamiento de Yolanda Andrade para tratar el aneurisma cerebral que padece no daría los resultados esperados. Tras filtrarse esta información, Montserrat Oliver preocupó a sus seguidores por su estado de salud.

Luego de que Montserrat Oliver se ha mostrado más que afectada por la recuperación de su compañera y amiga, Yolanda Andrade, la conductora también encendió las alarmas sobre su salud tras compartir un video en el que recibió un tratamiento intravenoso.

¿Qué le pasó a Montserrat Oliver?

Tras el escándalo sobre la supuesta muerte de Yolanda Andrade, Montserrat compartió un video en sus redes sociales que generó especulaciones de que podría estar delicada de salud.

En este clip, la conductora de ‘Montse & Joe’ dio a conocer a sus fans que, últimamente, no se ha sentido bien. Mencionó que ha presentado mucho cansancio, lo cual no le ha permitido realizar sus actividades habituales.

En las imágenes, la actriz se mostró en cama conectada a medicamento intravenoso. Sin embargo, explicó que eran vitaminas para sentirse más activa.

“Últimamente, he estado como con muy poca energía. En la mañana hice abdominales y un poco de pesas, pero apenas pude”, dijo la también actriz.



Así lo dijo Montserrat Oliver:

¿Cómo está Montserrat Oliver de salud?

Aunque Montserrat Oliver alarmó a sus seguidores al mostrarse conectada a medicamento intravenoso, las últimas horas dejó claro que está mejor y más motivada para seguir con sus compromisos laborales.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la amiga de Yolanda Andrade publicó una historia en la que se dejó ver con un mejor semblante. Paseó a sus perros y hasta se hizo un nuevo tratamiento estético con la doctora Victoria de la Fuente.

La famosa dejó claro que se encuentra mejor. Sin embargo, no dio detalles de Yolanda Andrade, quien sigue en la lucha para mejorar su salud.

¿Cuál es el estado de salud de Yolanda Andrade?

Hace unos días, el periodista Carlo Uriel informó que la evolución de Yolanda Andrade no ha sido la esperada.

Aunque su estado no representa un riesgo mayor por el momento, el tratamiento para el aneurisma cerebral que padece no ha dado los resultados previstos.

“De manera extraoficial, supe que el tratamiento no está funcionando como se esperaba. No significa que su situación sea grave o catastrófica, pero el progreso con los procedimientos médicos no ha sido el esperado”, explicó.

Por esta razón, Yolanda Andrade ha estado fuera de las emisiones de ‘Montse & Joe’. Sus fans y seres queridos, esperan que se recupere muy pronto.