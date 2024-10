Montserrat Oliver explota contra Eduardo Verástegui por comentario a Wendy: “Que vaya al psiquiatra”

En una entrevista reciente, Montserrat Oliver lanzó fuertes críticas contra Eduardo Verástegui, quien recientemente causó polémica al referirse a Wendy Guevara como “un hombre”. Desde que se mencionó el nombre de Verástegui, Oliver dejó claro su desagrado y pidió no mencionarlo.

“Ah, ese hijo de la fregada ni me lo mencionen, ¿quién es ese idiota?”. Montserrat Oliver

A pesar de su reacción, los reporteros insistieron y le preguntaron a Montserrat sobre los comentarios de Verástegui contra Wendy Guevara. Oliver, sin titubear, sugirió que los reporteros investigaran más a fondo al actor y activista.

Montserrat Oliver pide a Eduardo Verástegui ir al psiquiatra en vez de meterse en las vidas ajenas

“Que él vaya a un psiquiatra y que se meta en sus asuntos y no en los de los demás, es que así se curan en salud, pero miren, ustedes son reporteros, rásquenle y van a ver lo que le encuentran”. Montserrat Oliver

Cuando uno de los reporteros le comentó en tono irónico que “Será como dice Wendy, que el que tanto odia es porque le gusta”, Montserrat Oliver respondió con naturalidad: “Claro, se ha de estar privando”.

Tunden a Eduardo Verástegui por comentario en contra de Wendy Guevara

Eduardo Verástegui desató una ola de críticas tras un comentario en su cuenta de X (antes Twitter) sobre Wendy Guevara, quien se coronó como ganadora en la primera temporada de ‘La casa de los famosos México’.

En un tono similar al del youtuber Adrián Marcelo, Verástegui cuestionó la identidad de género de Guevara. Tras la victoria de Mario Bezares en la segunda temporada del reality, Adrián Marcelo comentó en tono provocador: “Segundo hombre que gana de forma consecutiva”, insinuando que Wendy, ganadora de la primera temporada, también es hombre.

¿No es el segundo? Hasta donde sé, ese programa lo han ganado puros hombres. https://t.co/CSv0M4eK7Z — Eduardo Verástegui (@EVerastegui) October 1, 2024

Verástegui replicó esta idea en su propio tweet, afirmando: “¿No es el segundo? Hasta donde sé, ese programa solo lo han ganado puros hombres”. Este comentario generó rechazo en redes sociales, donde muchos usuarios lo acusaron de insensible y pidieron respeto hacia Wendy y su identidad de género.

A medida que las críticas aumentaron, Verástegui respondió con un mensaje en el que defendía su postura y afirmó que no tenía intención de ofender a Guevara: “Wendy es un hombre, y esto no es una ofensa ni un ataque, es una realidad… todo México y todo el mundo lo sabe”.

Wendy Guevara le respondió a Verástegui

Lejos de dejarse afectar por los comentarios de Eduardo Verástegui, Wendy Guevara respondió con su característico humor y filosofía. La influencer, conocida por su actitud relajada ante las críticas, aprovechó el momento para reflexionar sobre el inesperado interés que ciertas figuras públicas muestran hacia ella.

“Al señor yo no lo conozco, y a mí me encanta, y me da mucha satisfacción, me engrandece mi ego, en verdad, que personas que yo no conozco, y que según son conocidas de hace mucho, hablen de mí y me tomen en cuenta, eso para mí es un halago”, afirmó Guevara ante los medios, mostrando su sentido del humor y dejando claro que los comentarios de Verástegui no la afectan.

Con esta respuesta, Wendy no solo desactivó la polémica, sino que también subrayó su capacidad para transformar las críticas en oportunidades de reafirmación personal.

