Wendy Guevara corrió a Agustín Fernández por traicionero, pero, como no se va, ¡ella tendrá que salirse!

La semana pasada se filtró un video en redes en el que Nicola Porcella, aparentemente, habla mal de sus roomies Wendy Guevara y Agustín Fernández. Esto desencadenó una serie de rumores sobre pleitos entre ellos.

Todo esto ha sido negado por los tres, quienes aseguran seguir con su gran amistad. Una fuente cercana a ellos nos confirmó que entre Wendy y Nicola no hay problema y que éste decidió de manera tranquila mudarse para tener su propio espacio.

Revela que, a quien sí corrió Wendy de la casa fue a Agustín Fernández. Esto, debido a que el modelo mantiene una actitud poco positiva, la cual también lo ha alejado de Nicola.

Esto nos dijeron: “La semana pasada se desató un escándalo entre Wendy, Agustín y Nicola por el video que se filtró de Nicola. Aunque los 3 salieron en redes sociales riendo y burlándose de la situación, en realidad sí hubo lío entre ellos. Nicola no dijo nada malo. Él solo expresó su inconformidad al estar como roomies y es que, por la gran confianza que se tienen, traían un relajo en cuanto a las reglas de convivencia”.

¿Por qué negaron la molestia? “Quieren ocultar que están peleados porque en el fondo se quieren mucho. Sin embargo, lo sucedido hizo que Nicola decidiera dejar la casa para tener su propio espacio. Él se los había comentado, pero con esto ya no lo dudó”.

Agustín Fernández no quiere irse de la casa

¿Qué pasará con Wendy y Agustín? “Ella ya también decidió salirse. Pensaba quedarse en la casa y le dijo a Agustín que él se fuera, pues tampoco le gusta su ahora cercanía con Adrián Marcelo, quien ha atacado a Wendy varias veces. Y resulta que Agustín le dijo que no se quería ir, ¡se negó! Entonces, Wendy ya inició con la búsqueda de otro lugar, donde además estará más a gusto porque podrá llevar a sus galanes y ellos no se toparán con Agustín, quien se pasea por la casa en paños menores”.

¿Por qué Agustín no se quiso salir? “Se puso en un plan pesado, no bajó de malagradecidos a Wendy y Nicola, cuando no es así, ellos lo apoyaron desde antes que entrara a La casa de los famosos, y aún después de que él ventilara cosas personales de Nicola dentro del reality”.

Nicola y Wendy reprueban la amistad de Agus con Adrián Marcelo

“Lo perdonaron y lo volvieron a recibir, pero hace unas semanas se enteraron de que seguía en contacto a escondidas con Adrián Marcelo. quien también ha atacado a Nicola. Es una traición de su parte”.

“Además, Agustín no aporta igual que ellos en la casa. La semana pasada él mismo salió en un video diciendo que no pagaba renta, pero sí el súper y otros gastos. Que incluso luego gastaba más en eso que si pagara la renta”. Fuente a TVNotas

“Pero la verdad es que a veces se atrasaba en algunas cosas. Afortunadamente, Wendy y Nicola tienen una posición holgada y no necesitan de esos pagos de Agustín”.

¿Han influido las amenazas que ha recibido Agustín en redes sociales por su comportamiento en LCDLFM? “Sí. También por eso Wendy y Nicola prefieren distanciarse. Aunque no creen que alguien pueda atentar contra Agustín, no les parece justo andar con esa zozobra cuando todo se debió a la forma en que se comportó Agus en el reality”.

Agustín le fue a pedir trabajo a Adrián Marcelo

La semana pasada Agustín viajó a Monterrey para reunirse con Adrián Marcelo y asistió a un programa en Multimedios conducido por el mejor amigo de éste, Iván Fematt, ‘la Mole’. Por ello han surgido rumores sobre una posible unión laboral entre Adrián y Agustín.

La fuente asegura: “Efectivamente, fue a pedirle trabajo. Agustín no tiene futuro en la CDMX. Dicen que le llamaron de ‘Venga la alegría’, pero no sabemos si es un chisme que difunde la gente de Agustín para presionar y que le den trabajo acá después de que la productora Andrea Rodríguez, que tanto lo apoyaba, ya no lo quiere por los comentarios malagradecidos que hizo en ‘La casa’”.

“Alexis Núñez lo tiene contemplado para la tercera temporada del programa ‘Bola de locos’, pero es un personaje que solo enseña cuerpo y ni habla. Sí se las está viendo difícil”.

¿Crees que se concrete su trabajo con Adrián Marcelo? “Al parecer sí, y también ‘la Mole’ ya lo propuso para un programa que se llama ‘Mitad y mitad’, que consiste en encontrarle pareja a Agustín”.

“Entonces, como ahora tiene apoyo de ellos, se siente envalentonado, pero pues a ver si se concreta. Todo puede pasar. Lo que no se vale es tanto lío por la casa y que no quiso salirse cuando a final de cuentas tal vez se vaya a Monterrey. Ya veremos qué ocurre. Seguro van a seguir negando que tienen diferencias”, finalizó.

