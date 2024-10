¿Wendy Guevara triste por la mudanza de Nicola Porcella? Revela si seguirá de roomie con Agus Fernández

Nicola Porcella estuvo envuelto en la polémica estas últimas semanas. El ahora conductor de ‘Hoy’ dio mucho de qué hablar en redes sociales tras ser captado hablando mal de Wendy Guevara y Agustín Fernández.

Kadri paparazzi publicó un clip en el que el actor peruano se queja de la poca privacidad que tiene en su casa, la cual comparte con la ganadora de ‘La casa de los famosos México’ y el modelo argentino. Mencionó que no puede llevar invitados sin que exista una imprudencia por parte de sus ‘roomies’.

La situación causó revuelo en las redes sociales. Algunos usuarios reprobaron las palabras de Nicola. Incluso, lo tacharon de “mal amigo”.

Nicola Porcella se defiende de las críticas por despotricar contra Wendy Guevara y Agustín Fernández

Tras hacerse viral el video de Porcella, él mismo salió a aclarar la situación. Aseguró que sus palabras fueron sacadas de contexto. Esto para “crear chismes”, así como ocasionarle conflictos con sus amigos.

Eso no es todo, Wendy Guevara también se pronunció con respecto a este escándalo. En un live con sus seguidores comentó que Nicola ya les había explicado lo sucedido y todo está bien entre ellos.

Pese a esta situación, salieron a la luz más detalles de este conflicto. Kadri Paparazzi informó que Nicola y Wendy supuestamente protagonizaron un fuerte pleito. Según la fuente, Guevara se molestó mucho con el peruano y ya estaría en búsqueda de un nuevo departamento. ¡Se dijeron de todo!

Wendy Guevara y Nicola Porcella / IG: @nicolaporcella12

Nicola Porcella revela que se mudará de la casa que compartía con Wendy Guevara y Agustín Fernández

Poco después de esta desafortunada situación, Nicola confesó a la prensa que, por situaciones personales, tomó la decisión de mudarse de la casa que compartía con Wendy y Agus.

“Ha sido una bonita etapa, Wendy es de mis mejores amigas, es una persona que amo con todo mi corazón, Agustín también, pero ya creo que cada uno va por caminos distintos, la mía y la de Wendy se asemeja un poco más y cada uno está buscando por su porvenir”. Nicola Porcella

Nicola Porcella / Instagram

¿Wendy Guevara está triste por la decisión de Nicola Porcella?

Ahora, la influecer tocó el tema de la mudanza de Nicola con sus seguidores en redes sociales.

A través de un live con sus fans, Wendy manifestó que está triste por la decisión que tomó Nicola Porcella de mudarse de casa. Guevara apuntó que extrañará mucho a sus dos amigos (Agustín y Nicola).

Nicola Porcella y Agustín Fernández / FB: Nicola Porcella y Agustín Fernández

“Ay, Mariana, cuando ya nos cambiemos voy a extrañar a Nico. Ay, sí, amiga, lo voy a extrañar mucho. También al Agus. Y yo sé que el perro también me va a extrañar”. Wendy Guevara

Eso no es todo, la integrante del team ‘Infierno’ fue cuestionada por Nicola sobre si no ha considerado seguir de ‘roomie’ con Agustín Fernández. A lo que Wendy contestó:

“Nico se va a cambiar de casa. Yo también… Es que Nico me dice: ¿Por qué no te quedas con Agus en la casa?’. Y le dije: ‘No sé, gordo, es que la casa está muy grande y yo quiero como que algo más chiquito’. Lugares así a mí me dan miedo, lo grande”, dijo.

Wendy Guevara / Instagram: @soywendyguevaraoficial

Agregó: “Mejor yo rento un departamentito, dos cuartitos y a gusto. Además, ya no voy a estar tanto en México, hermanas. Ya me van a dar mi casa en León, pero sí lo ocupo”.

Sin duda, la creadora de contenido está en búsqueda de nuevo hogar. Sin embargo, no se mostró muy segura de quedarse a vivir junto a Agustín Fernández.

Al momento, el argentino no se ha pronunciado con respecto a esta polémica situación, aunque sí dijo que él ayuda para la despensa.

Así lo dijo Wendy Guevara: