Yolanda Andrade: Montserrat Oliver da detalles sobre la nueva crisis de salud de la conductora

El pasado 22 de noviembre, Yolanda Andrade encendió las alarmas después de que presentara dificultades para hablar en un encuentro con la prensa. Tras este hecho, Montserrat Oliver, amiga y colega de Andrade, dio algunos detalles sobre el estado de salud actual de la presentadora, admitiendo que está preocupada.

Recordemos que, tras el incidente con los reporteros, Oliver señaló que su amiga tenía “días buenos y malos” a raíz de las secuelas por el aneurisma cerebral que padece desde el 2023.

De igual forma, Yolanda compartió un video en redes sociales para explicar que se sintió mal después de haber grabado tres programas al hilo, por lo que se solicitó la ayuda de un médico. En su publicación, destacó que el personal del foro de televisión estuvo al pendiente de su situación y que ya se encontraba mucho mejor.

“Me sentí un poco mal. De inmediato, producción y servicio médico atendió mi asunto”, mencionó, dejando ver que podría alejarse de los reflectores un tiempo, pues sus doctores le recomendaron regresar a trabajar hasta que estuviera recuperada completamente.

¿Cómo se encuentra Yolanda Andrade?

En entrevista para ‘De primera mano’, Montserrat Oliver reiteró que Yolanda ya se está recuperando. Pese a esto, reconoció estar muy preocupada por su amiga, pues es consciente de que no ha sido un año fácil para ella.

Montserrat Oliver “Este año ha sido muy difícil, en cuestión de salud, para Yolanda y, obviamente, para mí también porque me preocupa. Ha estado, energéticamente hablando, muy duro, muy pesado, pero va mejor. Ahorita la vi en sus redes, sin lentes, sin parche ni nada. Estoy muy feliz y emocionada de verla ahorita”

Aunque admitió su deseo por ver bien a su amiga, entiende que debe recuperarse “a su ritmo”, por lo que trata de apoyarla y estar allí para ella.

¿Yolanda Andrade se alejará de los reflectores tras crisis de salud?

Durante la conversación, Oliver descartó que Yolanda debe de acudir a las grabaciones de su programa ‘Montse y Joe’, lo que sugiere que la conductora ya mejoró significativamente de salud.

“Pregúntenle a ella (sobre su diagnóstico), pero yo la veo mucho mejor. No (hay cancelación). Todo va muy bien. ‘Montse y Joe’ va viento en popa. Cuando no ha podido venir, lo he tenido que hacer yo sola, con la ayuda de otros invitados, pero siempre ha estado muy al pendiente y cada vez mejor”, manifestó.

La crisis de salud de Yolanda Andrade

En junio pasado, Yolanda Andrade fue hospitalizada de emergencia por complicaciones derivadas del aneurisma cerebral que le detectaron en abril del 2023.

En aquel entonces, la hermana de la conductora, Marilé, contó para TVNotas que la también actriz no la estaba pasando nada bien, pues le habían detectado un virus en la sangre, pero que los médicos lograron hallar el tratamiento adecuado.

“Fueron unos días muy intensos. La voltearon como calcetín como dicen, para hacerle todos los estudios. Es un tema de la cabeza y además otra cosita que le encontraron. Fue maravilloso porque ahora que le dieron el diagnóstico correcto entró a tratamiento y fue mágico. Joe está muy bien. Ya puede hablar. Recuperó su voz y todo”, mencionó.

Tras haber sido dada de alta, la propia Yolanda dijo que estaba mucho mejor y más que lista para retomar su lugar en el programa ‘Montse y Joe’.

