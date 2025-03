La ex de Yolanda Andrade está en remisión tras diagnostico de cáncer

Tras el escándalo por el supuesto fallecimiento de Yolanda Andrade, su ex, la actriz argentina Lorena Meritano reapareció ante el ojo público y dio detalles de su estado de salud tras ser diagnosticada con cáncer.

Años atrás, Lorena Meritano le fue detectado el cáncer de mama, el cual logró superar, en ese momento. Sin embargo, en noviembre de 2018, la actriz dio a conocer que le habían detectado un nuevo tumor en el brazo derecho. En ese entonces, reveló que se sometería a una cirugía para retirarle el tumor. La situación preocupó a sus fans, quienes esperaron que se recuperara lo más pronto posible.

“Lo primero y lo principal es que lo detecte yo, es en el brazo, era pequeño, ha crecido bastante, fui al médico... Me mandaron una resonancia magnética y se vio que es un tumor, que no tiene comprometido nada, es superficial y me duele porque está apretando un nervio del brazo”, dijo en sus redes.

Lorena Meritano está en remisión / IG: @lorenameritanooficial

¿Qué dijo Lorena Meritano de su estado de salud?

Mediante un encuentro con la prensa, luego de la presentación del nuevo show de la agrupación ‘Coctel’, Lorena reveló a las cámaras detalles de su estado de salud tras ser diagnosticada con cáncer.

Tal como lo hizo en sus redes sociales, Meritano comentó que está libre de cáncer, tras luchar contra esta enfermedad durante 10 años.

Eso no es todo, también explico que salió muy bien en sus estudios y, actualmente, está en remisión.

“Acabo de hacerme controles, todo dio bien sigo en remisiones. En estos momentos estoy libre de cáncer, pero siempre en manos de Dios”, mencionó.

Finalmente, se dijo completamente feliz por sus nuevos proyectos. Sin embargo, no habló acerca del estado de salud de Yolanda Andrade, quien ha sufrido recaídas tras el aneurisma cerebral que sufrió.

¿Cómo fue la relación entre Yolanda Andrade y Lorena Meritano?

Yolanda Andrade y Lorena Meritano mantuvieron una relación sentimental hace más de dos décadas. Inicialmente, su romance fue intenso y apasionado. Sin embargo, con el tiempo, la relación se tornó conflictiva y tóxica. En entrevistas recientes, Lorena Meritano ha compartido detalles sobre esta etapa de su vida. Mencionó que, aunque hubo momentos hermosos, también experimentaron situaciones de violencia física y emocional.

“Yolanda atravesaba por una época difícil de la que gracias a Dios ya está recuperada. Yo nunca la vi con una sustancia, pero sí era una época de ella con un carácter, que hacía cosas que no estaban bien, pero se ha recuperado”, dijo Lorena.

A pesar de las dificultades pasadas, Lorena Meritano y Yolanda Andrade han logrado reconstruir una amistad.

