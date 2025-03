Familia de Silvia Galván arremete contra el médico que filtró que fue desahuciada

La familia de Silvia Galván, reconocida estilista y exintegrante del programa ‘Hoy’, reaccionó con indignación luego de que un médico filtrara información sobre su estado de salud, asegurando que la famosa había sido desahuciada tras ser diagnosticada con cáncer de estómago en etapa 4. La noticia causó revuelo en los medios, pero Jessica Galván, hija de la estilista, desmintió estas afirmaciones y expresó su molestia por la falta de ética del especialista que divulgó la información.

“Quiero comenzar diciéndoles que no crean todo lo que ven, de verdad. Cada paciente es diferente. He leído muchas cosas muy amarillistas que no son ciertas sobre mi mami”, declaró Jessica.

Mira: Excolaboradora de ‘Hoy’ está en fase terminal de cáncer, aseguran: “Está en la última etapa”

Silvia Galván la estilista de Las estrellas tiene cáncer / Instagram

Familia de Silvia Galván acusa falta de ética del médico que filtró su diagnóstico

Según explicó la hija de Silvia Galván, la información sobre el diagnóstico de su madre no debió ser divulgada por el personal médico, pues es un tema privado y únicamente la familia debería dar actualizaciones sobre su estado de salud.

“Gente que atendió a mi mamá tuvo la falta de ética y respeto de dar entrevistas. No es correcto que una persona que haya estado en contacto con ella haya roto la confianza de paciente con doctor”, agregó. Jessica dejó en claro que la familia tomará cartas en el asunto para manejar la situación legalmente y evitar que este tipo de filtraciones sigan ocurriendo.

Puedes ver: El programa Hoy anuncia la salida de uno de sus conductores; lo despiden en vivo

Hija de Silvia Galván aclara el estado de salud de su mamá / Instagram

¿Cuál es el verdadero estado de salud de Silvia Galván?

A pesar de las declaraciones del médico que aseguró que la estilista tenía entre seis y 12 meses de vida, su hija aseguró que la realidad es muy diferente. “Mi mamá está súper bien, se está recuperando excelentemente, anda caminando y hablando como si nada. De verdad es una cosa increíble, estamos demasiado felices”, aseguró.

También explicó que Silvia Galván aún no ha comenzado su tratamiento oncológico, pues los médicos decidieron que primero debía recuperarse de una cirugía de emergencia que se le realizó debido a una perforación en el estómago de un centímetro. “No le quitaron ninguna parte de su estómago. La cirugía fue para cerrar la perforación con su propia grasa, pero no le quitaron nada”, aclaró la hija de la famosa.

Checa: Conductor de Hoy canceló su boda con famosa actriz; revelan las razones

Silvia Galván, quien es conocida por ser una reconocida estilista de famosos, está atravesando por momentos complicados de salud / Redes sociales

Silvia Galván en recuperación

Sobre el estado emocional de su madre, Silvia Galván, Jessica compartió que la estilista se encuentra de buen ánimo y con mucha fe en su recuperación. “Ella está muy contenta, muy animada, no le duele nada y ni siquiera está tomando analgésicos. Está con mucho ánimo, positiva, con mucha fe”, comentó. Finalmente, la hija de la exintegrante de ‘Hoy’ pidió paciencia y confianza en los médicos que están tratando a Silvia Galván, reiterando que cada paciente es diferente y hay que esperar la evolución de su tratamiento.

“Sí fue delicada su cirugía. Sí le detectaron cáncer, pero esperen, hay que darle chance al tratamiento. Ella está con muy buenos oncólogos”, concluyó.