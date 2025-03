Galilea Montijo envía mensaje a excolaboradora de ‘Hoy’ diagnósticada con cáncer

Hace unos días reconocida estilista de las estrellas y excolaboradora de Hoy y Cuéntamelo Ya!, Silvia Galván, fue hospitalizada de emergencia en Monterrey tras presentar fuertes dolores abdominales, según reportaron algunos medios locales.

Tras ser hospitalizada, la familia de Silvia Galván anunció que a la actriz se le diagnóstico cáncer.

“Agradecemos el interés y todos los mensajes tan lindos preguntando por la salud de nuestra mamá Silvia Galván. Ella tuvo una emergencia que requirió una cirugía delicada, de la cual se descubrió un cáncer”, escribieron sus hijas Jessica y Erika.

En ese momento no se dieron más detalles, pero recientemente el medio ABC Noticias reveló una entrevista con el cirujano César Adrián Sepúlveda Benavides quien aparentemente operó a Silvia y dio más información sobre su estado de salud.

Silvia Galván la estilista de Las estrellas / Instagram

Aseguran que Silvia Galván tiene cáncer en etapa terminal

“El cáncer de Silvia está en la última etapa, es decir, no es curativo, ya es lo último. Lo que sigue es un manejo con quimioterapia, pero no tiene cura. El oncólogo la está valorando y todavía están revisando cuál sería el tratamiento. Falta que lo acepte ella, porque ella puede rechazarlo”, finalizó el doctor.

Segun este medio, el doctor Sepúlveda Benavides explicó que la operación duró cinco horas y que Silvia Galván desconocía que padecía la enfermedad. Fue en el hospital donde le informaron sobre su diagnóstico y la gravedad de su situación.

De acuerdo con el medio mencionado, el cirujano habría dicho que la estilista padece un cáncer avanzado en etapa 4, el cual ya habría perforado su estómago.

“Con este tipo de cáncer no hay un tiempo estimado, no hay un pronóstico. Si el tiempo que le queda es poco, calculando y sin especular, sería alrededor de entre 6 a 12 meses, pero es incierto. Lo que sí es que el cáncer está tan avanzado que no tiene remedio”, explicó el doctor, según ABC Noticias.

Silvia Galván, quien es conocida por ser una reconocida estilista de famosos, es diagnóstica con cáncer / Redes sociales

Galilea Montijo preocupada por Silvia Galván le envía mensaje

Galilea Montijo, quien es amiga de Silvia Galván, quien fue colaboradora del programa ‘Hoy’, reaccionó alarmada tras enterarse de que su amiga tiene cáncer y aseguró que espera que la estilista se recupere y pueda salir adelante también compartió que es una mujer de mucha fe y muy positiva.

“Sabe que la quiero mucho es una mujer que tiene muchísima fe desde que la conozco. De verdad no hay persona más positiva que Silvia Galván sabe que la quiero mucho mi Galvancita como le digo, y siempre le voy a desear lo mejor, tenemos mucha fe, ella es una mujer de mucha fe, hay que tener mucha esperanza y pedirle a Dios que le mejore su salud”. Galilea Montijo

Sobre si este cáncer se encuentra en etapa avanzada, Galilea dijo no tener detalles sobre su enfermedad pues se enteró de la noticia por el comunicado de la familia y de inmediato envíó un mensaje a Silvia Galván.

“No sé me enteré por las redes y le mandé un mensaje diciéndole que la quiero mucho”, dijo. Galilea Montijo

Galilea Montijo reflexionó sobre la importancia de disfrutar el momento presente."Nos creemos invencibles qué te digo solo por hoy a vivir el día a día, hacer lo que te hace feliz, porque siempre lo he dicho, la vida es un suspiro”, comentó.

