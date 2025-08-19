Horóscopo semanal del 19 al 25 de agosto de 2025 ¡Todos los signos!

Iniciamos con la época del signo Virgo. Aquellos nacidos bajo este signo son analíticos, perfeccionistas e inteligentes. Con gran sentido de organización. Reservados. Prácticos con fuerte ética de trabajo. Son detallistas y minuciosos. También son observadores. Utilizan el razonamiento y la lógica para resolver problemas. Son buenos para planificar y estructurar sus tareas y entorno.

ARIES del 19 al 25 de agosto del 2025, horóscopo semanal

ARIES 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL

Al fin se realiza ese proyecto que tanto esfuerzo te ha costado manifestar. Le meterás velocidad con aliados, empleados y equipo. Todo lo relacionado con sanación, estrategias, doctores, remedios, alimentación y psicología, estará muy bien aspectado para ti.

Alguien te pedirá perdón, pero solo lo hace para volverse a acercar a ti porque quiere pedirte algo. Logras entrar en un grupo o club selecto.

Aries, horóscopo semanal del 19 al 25 de agosto del 2025 / Archivo TVNotas

TAURO del 19 al 25 de agosto del 2025, horóscopo semanal

TAURO 21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO

No tienes el dinero que quisieras, habrá que administrarse mejor. Apunta lo que gastas todos los días para darte cuenta dónde están las fugas y así poder reducirlas.

Hay alguien que se acercará a ti por interés, no caigas en la trampa. Entras a proyectos y grupos que te traerán muchas alegrías y logros, que sucederán muy pronto. Se cocina un buen amor, mantén esa vibración en alto porque el milagro sucederá.

Tauro, horóscopo semanal del 19 al 25 de agosto del 2025 / Archivo TVNotas

GÉMINIS del 19 al 25 de agosto del 2025, horóscopo semanal

GÉMINIS 22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO

Te has esforzado mucho y lo mejor será tomarte unos días de descanso y regresar a la alegría al subir tu vibración y frecuencia. Todo se facilitará ahora que Mercurio, tu regente, ya está directo.

Recibirás mensajes muy importantes de parte de tus guías espirituales invisibles. Empieza a llegar un poco más de dinero, vas para arriba. Logras cruzar todas las barreras y pruebas. Entra pretendiente a tu vida.

Géminis, horóscopo semanal del 19 al 25 de agosto del 2025 / Archivo TVNotas

CÁNCER del 19 al 25 de agosto del 2025, horóscopo semanal

CÁNCER 22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO

Después de tanto tumulto y contratiempos, llegan nuevas aventuras laborales y triunfos. Alcanzas metas y retomas tu certeza sin darte por vencido.

No caigas en comparaciones. Libérate para alcanzar vibraciones y frecuencias más altas llenas de todas las posibilidades. Al fin tu negocio o proyecto despegan y entra el dinero. Sé constante, hazte buena mercadotecnia y muestra tu alegría para atraer a los demás.

Cáncer, horóscopo semanal del 19 al 25 de agosto del 2025 / Archivo TVNotas

LEO del 19 al 25 de agosto del 2025, horóscopo semanal

LEO 24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO

Aunque estés harto de promesas y de proyectos fallidos, esta vez tendrás que volver a confiar, porque sucederá eso que tanto quieres. Viejos colaboradores o amigos te conectarán con un grupo, empresa o negocio que será fructífero económicamente por mucho tiempo.

Si deseas estar a solas cerca de la naturaleza, hazlo. Si otras personas pasan por turbulencias y te quieren incluir, corre.

Leo, horóscopo semanal del 19 al 25 de agosto del 2025 / Archivo TVNotas

VIRGO del 19 al 25 de agosto del 2025, horóscopo semanal

VIRGO 24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE

Cierras ciclos. Tuviste muchas pruebas fuertes de la existencia y ahora entras en franca recuperación y renovación. Pierdes el miedo al futuro, vas con mayor seguridad y certeza, porque estás muy cuidado de los cielos y lo sabes.

Cargas a ciertas personas porque eres el más fuerte de la manada, Dios te bendecirá y enviará muchos regalos y milagros por ello. Te darás cuenta de que se te había enfriado el corazón.

Virgo, horóscopo semanal del 19 al 25 de agosto del 2025 / Archivo TVNotas

LIBRA del 19 al 25 de agosto del 2025, horóscopo semanal

LIBRA 24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE

Cerciórate antes de emitir tu juicio. Hay muchos chismes, mentiras o suposiciones que no son ciertas. Tu mente está abrumada porque tienes que tomar decisiones drásticas respecto a vivienda o cambio de trabajo. Piénsalo bien, no todo lo que brilla es oro.

Multiplica tus entradas de dinero en lugar de abandonar tu actual trabajo. Necesitas paz mental, medita. Puede haber cambio de ciudad, país o casa, ¡Sé más atento con los demás!

Libra, horóscopo semanal del 19 al 25 de agosto del 2025 / Archivo TVNotas

ESCORPIÓN del 19 al 25 de agosto del 2025, horóscopo semanal

ESCORPIÓN 24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE

Estás muy creativo, generas proyectos y nuevos caminos bastante luminosos. Tendrás ganas de radicar en el extranjero, o bien, ampliar tus negocios internacionalmente, pero regresarás a tu lugar de origen. Vas muy rápido, sin detenerte a escuchar a los demás, y recibirás reclamos por ello.

El arte, museos, pinturas y diseñadores llamarán tu atención. Tu circulación no es la mejor. Cepilla tu cuerpo con un cepillo de cerdas naturales.

Escorpión, horóscopo semanal del 19 al 25 de agosto del 2025 / Archivo TVNotas

SAGITARIO del 19 al 25 de agosto del 2025, horóscopo semanal

SAGITARIO 23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE

Tienes muchas revelaciones místicas dándote cuenta cuales son los resortes internos, las tendencias de carácter o las influencias externas que te desviaban del camino. Buscarás terapeutas, meditaciones y mucha reflexión y honestidad, para soltar tanto ruido mental y regresar a tu verdadero ser.

Por ahora ábrete a aprender y no pretendas ser el maestro ni el conocedor. Suelta la careta del “sabiondo”.

Sagitario, horóscopo semanal del 19 al 25 de agosto del 2025 / Archivo TVNotas

CAPRICORNIO del 19 al 25 de agosto del 2025, horóscopo semanal

CAPRICORNIO 22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO

Mucha gente te busca para desahogarse, pero ahora tú tienes que mantener tu energía en alto, vibrar en abundancia, alegría, con la certeza de que se abrirán mil posibilidades. No oigas a los pesimistas que dan patadas de ahogado. Hay viajes reponedores y sabrosos.

Logras mejoras económicas y poco a poco pagarás tus deudas. Recobras amigos del pasado. Recibes un reconocimiento por parte de una institución.

Capricornio, horóscopo semanal del 19 al 25 de agosto del 2025 / Archivo TVNotas

ACUARIO del 19 al 25 de agosto del 2025, horóscopo semanal

ACUARIO 21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO

Trata de no decir “mentirillas piadosas”, , porque acabaría en un lío. Si te has sentido marginado por cierto grupo, no insistas, busca tu verdadera manada. Sé honesto contigo mismo de tus verdaderas necesidades y gustos.

Si aún no sabes qué camino tomar respecto a las decisiones drásticas que urgen, pide guía a tus ángeles guardianes, diles que te envíen una señal clara y agradéceles su presencia.

Acuario, horóscopo semanal del 19 al 25 de agosto del 2025 / Archivo TVNotas

PISCIS del 19 al 25 de agosto del 2025, horóscopo semanal

PISCIS 20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO

Habrá que parar y darse un descanso para pensar detenidamente si quieres ir por el mismo camino o cambias de opinión, ¡se vale! Tu salud no es la mejor ahora, así que date cuidados. Tus ángeles guardianes te mandarán las señales y mapa para indicarte cuál es el mejor camino.

Descubres nuevas formas de ser, de vivir y de disfrutar. No te dejes llevar por chismes u opiniones de otros, sigue a tu corazón.

