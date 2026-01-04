Integrante de Los Payasónicos, se rapa en solidaridad con su esposa que lucha contra extraño cáncer VIDEO

Durante este 2025, se dio a conocer que Natalia Jiménez, influencer y exparticipante de Masterchef Junior, se rapó totalmente, debido al cáncer de sangre que enfrenta desde hace varios meses. Aunque posteriormente confirmó que el cabello le está creciendo, muchos se sorprendieron con su imagen.

En un emotivo gesto de amor y apoyo, uno de los integrantes de Los Payasónicos, conmovió a sus seguidores luego de una muestra de solidaridad hacia su esposa, quien se encuentra luchando contra un difícil cáncer. Todo fue explicado mediante un vídeo en sus redes sociales. ¿De quién se trata?

Los Payasónicos, grupo en el que participa “Pompo” Campa / Redes sociales

¿Quién es el integrante de Los Payasónicos que se rapó en solidaridad con su esposa que padece cáncer?

Luis Alfonso Campa, mejor conocido como ‘Pompo’, integrante de Los Payasónicos, mostró en sus redes sociales oficiales, que decidió raparse completamente hasta estar “pelón” como parte de una acción de solidaridad hacia su esposa, quien ha perdido cabello por su tratamiento contra el cáncer.

En el video, que se volvió viral rápidamente, se puede ver a Pompo mientras su esposa le corta el cabello, explicando con mucha emoción que el objetivo de esta acción es acompañarla, literalmente, en su batalla contra el cáncer.

“ Me estoy quitando mi cabello... voy a estar pelón igual que ella ”, comentó mientras se sometía al corte.

Este gesto no es nuevo para el comediante, ya que, como él mismo aclaró en el video, hace siete años hizo exactamente lo mismo cuando su esposa pasó por su primera operación debido a esta enfermedad.

“Pompo” Campa, integrante de Los Payasónicos que se rapó en solidaridad con su mujer / Telediario

¿Qué tipo de cáncer enfrenta la esposa de “Pompo”, integrante de Los Payasónicos?

La esposa de “Pompo”, uno de los integrantes de Los Payasónicos, ha estado batallando contra el cáncer cerebral , y como consecuencia de su tratamiento, ha sufrido la pérdida de su cabello, lo que muchas veces puede ser una de las secuelas más visibles y difíciles de afrontar para los pacientes.

En su mensaje, Pompo destacó que lo hacía “ con mucho gusto y con mucho orgullo ”, mostrando una gran gratitud hacia Dios por la oportunidad de acompañar a su esposa en este momento tan complicado.

Sin embargo, no todo ha sido fácil para Pompo durante este tiempo. A principios de noviembre, el comediante reveló que enfrentó una situación angustiante cuando la familia de su esposa le impidió verla en el Hospital Universitario de Monterrey, donde su pareja fue internada debido a complicaciones de su salud.

¿Quién es “Pompo” Campa, de Los Payasónicos?

Luis Alfonso Campa, más famoso por su nombre artístico “Pompo”, es un comediante, actor y figura de la televisión mexicana, especialmente reconocido por su rol en el grupo de payasos y comediantes Los Payasónicos.

Pompo, con su característico buen humor y personalidad extrovertida, ha sido una pieza clave en el grupo desde sus primeros días. Los Payasónicos es un proyecto que combina comedia, clown y espectáculos musicales, dirigido principalmente al público infantil, pero que también disfruta toda la familia.

