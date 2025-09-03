Natalia Jiménez reaparece con impactante imagen tras raparse por diagnostico de cáncer de sangre

En enero de este año, Natalia Jiménez, influencer y exparticipante de ‘MasterChef Jr’, reveló que sufre cáncer de sangre. A través de sus redes sociales, la joven compartió los difíciles momentos que enfrentaría tras ser diagnosticada de dicha enfermedad. Ahora, la creadora de contenido compartió su impactante look a varios meses de su lucha contra este padecimiento.

Desde que hizo pública su condición de salud, la influencer española Natalia Jiménez ha relatado a sus más de medio millón de seguidores en Instagram cómo ha afrontado el proceso. En marzo compartió un gesto de apoyo y cariño de su novio, Abe, quien optó por raparse la cabeza al mismo tiempo que ella, luego de que comenzara a perder el cabello a causa del tratamiento que sigue para combatir la enfermedad.

La cantante e influencer Natalia Jiménez fue diagnosticada con cáncer en la sangre el pasado mes de enero. / Instagram: @nattjim

¿Cuál es el estado de salud de Natalia Jiménez tras ser diagnosticada con cáncer de sangre?

En julio de este año, la influencer española Natalia Jiménez compartió que estaba a punto de recibir su última quimioterapia. En un conmovedor video al estilo “Get ready with me” (arréglate conmigo) en TikTok, contó que estaba a punto de recibir su última sesión para combatir el cáncer que padece.

Si bien fue un instante especial, también lo acompañó con una profunda reflexión sobre lo que enfrentará con su enfermedad en adelante.

Natalia Jiménez compartió su proceso de quimioterapias con sus seguidores de Instagram y TikTok. / IG

“No me creo que vaya a decir esto, pero bienvenidos a mi último día de quimioterapia. Esto no significa que esté curada, tengo que hacerme un último PET/TAC para saber que todo ha funcionado, pero sí significa que durante un mes voy a estar un poco tranquila, y voy a dejar de darme quimios” Natalia Jiménez

“Comprobé lo que me quedaba de tiempo… Me despido y por favor pido que esta sea la última de todas las quimioterapias de mi vida”, agregó.

Junto al video, Natalia Jiménez compartió una fotografía en la que evidenció las huellas físicas que le ha dejado el tratamiento. Aunque antes ya había mostrado imágenes sin cabello, en esa ocasión, destacó al aparecer con el rostro totalmente sin cejas ni pestañas.

“Literalmente no me queda ni una sola pestaña”, escribió la influencer.

Natalia Jiménez, exparticipante de MasterChef, fue diagnosticada con cáncer de sangre. / @nattjim

¿Cómo luce Natalia Jiménez, exintegrante de ‘MaterChef Jr, actualmente?

Ahora, Natalia Jiménez compartió su nuevo look, tras su última quimioterapia. La creadora de contenido compartió un video en su TikTok en el que puntualizó que su cabello y pestañas ya estarían en proceso de crecimiento.

“2 meses después de la quimio pensando que el pelo no iba a crecer y empieza a crecer perfecto”, dijo la joven.

Natalia Jiménez publicó su nuevo look en redes sociales. / IG: @nattjim

En dicho video presumió a sus seguidores el crecimiento de su cabellera rubia. Sin embargo, no mostró el de sus pestañas. Además, compartió qué tratamientos utiliza para que su pelo crezca sano y señaló que ella se siente “guapa” con su nueva apariencia.

“Me ha empezado a crecer (el cabello) un montón en una semana, les voy a contar mi rutina de crecimiento postquimio… Pensaba que me iba a ver horrible, así que, si hay alguien a quien le hayan diagnosticado un cáncer y diga: ‘Wow, me voy a ver horrible, me voy a ver fatal’. Realmente yo me veo muy guapa, puede ser que me guste más con pelo, pero es un estilo que me queda bien”. Natalia Jiménez

Como era natural, sus seguidores no tardaron en externarle mensajes de apoyo y señalarle que “se ve guapa” con su nuevo look. Estos fueron algunos comentarios:

“Te ves guapa porque eres guapa”,

“La que es guapa, es guapa y punto”,

“No cariño, tu eres guapa y muy fuerte”

“Que mujer tan fuerte y guapa, animo, todo va a pasar”,

¿Quién es Natalia Jiménez, influencer diagnosticada de cáncer?

Natalia Jiménez es una influencer que se dio a conocer en la cuarta temporada de ‘MasterChef junior’ España. Con tan solo 11 años logró ganarse el cariño del público gracias a su carisma y habilidades en la cocina.

Con el paso del tiempo ha construido una sólida comunidad en redes sociales, donde comparte aspectos de su vida, habla de los desafíos que ha enfrentado y se ha convertido en una inspiración para muchos de sus seguidores.