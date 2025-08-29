Jessie J pospone gira mundial tras anuncio de nueva cirugía por cáncer de mama: ¿Qué dijo de su enfermedad?

Jessie J, reconocida cantante británica, quien tuvo diagnóstico por cáncer de mama en junio de este año, decidió posponer su gira mundial tras tener nuevas noticias sobre su enfermedad. ¿Qué sucede exactamente con la intérprete de ‘Price tag’?

¿Qué complicaciones tuvo la cantante Jessie J tras primer cirugía por cáncer de mama?

A inicios de este mes de agosto, Jessie J reveló que experimentó problemas respiratorios y acumulación de líquido en los pulmones, lo que inicialmente generó preocupación por una posible embolia pulmonar. Aunque los médicos descartaron esta hipótesis, la situación causó alarma tanto en sus seguidores como en el equipo médico que la atiende.

A través de sus redes sociales, la cantante aclaró que no se trataba de un coágulo sanguíneo: “¡No es un coágulo de sangre, gracias a Dios!” . No obstante, confirmó que sufrió una infección que provocó la acumulación de líquido, posiblemente como consecuencia de la mastectomía a la que fue sometida.

Debido a esta complicación, Jessie J comentó que requirió atención hospitalaria de emergencia. Una vez estabilizada, decidió solicitar el alta médica voluntaria para continuar su recuperación en casa, aunque ha permanecido bajo una estricta vigilancia médica.

¿Por qué Jessie J se someterá a una segunda cirugía?

La cantante británica Jessie J, de 37 años, compartió que se someterá a una segunda cirugía relacionada al cáncer de mama que ha padecido desde junio de 2025, por lo que pospondrá su esperada gira internacional. La intérprete de “Bang bang” explicó, a través de un video publicado en sus redes sociales, que, si bien la operación no representa un riesgo grave, es un paso necesario en su proceso de recuperación y no puede ser pospuesto.

“Desafortunadamente, tengo que someterme a una segunda cirugía. Nada grave, pero debe hacerse antes de fin de año y, por desgracia, coincide con una gira que tenía programada” Jessie J

Asimismo, señaló que las fechas de su gira europea y por el Reino Unido, previstas para octubre, han sido reprogramadas para abril de 2026. En cuanto a los conciertos en Estados Unidos, que se esperaban para noviembre, fueron cancelados por completo.

Jessie J no ocultó su decepción al tener que tomar esta decisión, aunque aseguró que lo más importante ahora es su salud. “Me siento frustrada y triste, pero también, es lo que es, y necesito mejorar. Necesito sanar, y sé que esta es la decisión correcta”, afirmó. Agradeció a sus fans por la comprensión y pidió paciencia para los futuros anuncios sobre nuevas fechas.

¿Quién es Jessie J y cuáles son sus canciones más famosas?

Jessie J, es una artista británica nominada al Grammy, es reconocida por su poderosa voz y su estilo pop. Temas como “Domino” y su popular colaboración “Bang bang” junto a Nicki Minaj y Ariana Grande la posicionaron como una figura influyente en la escena musical global.

A lo largo de su carrera, ha lanzado cinco álbumes de estudio. En este 2025, la cantante había retomado su carrera con fuerza, presentando nuevos sencillos como “Living My Best Life” y “No Secrets”.

A pesar de sus problemas de salud, sus fans esperan que su próximo álbum sea lanzado antes de que termine el año. Fuera de los escenarios, Jessie J es madre de un niño, a quien ha señalado como una gran fuente de inspiración y motivación en medio de las dificultades que ha atravesado debido a su enfermedad.

Por ahora, la artista ha dejado claro que permanece enfocada en su recuperación, rodeada del apoyo de sus seres queridos y manteniendo el contacto con sus fans.

En un mundo donde muchas celebridades optan por mantener en privado sus luchas, la decisión de Jessie de compartir su proceso ha sido vista como un acto de valentía y empatía en redes sociales.

