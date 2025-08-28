Muere famosa estrella de TikTok a los 28 años tras una dura lucha contra un cáncer “extraño”

La comunidad digital está de luto, una reconocida influencer de TikTok, falleció el pasado 22 de agosto a los 28 años. La noticia fue confirmada a través de su cuenta oficial de Instagram, donde se le recordó como “un alma hermosa llena de amor, bondad y alegría”. ¿De quién se trata?

¿Qué famosa tiktoker murió a los 28 años de edad?

La tiktoker Natasha Allen murió a los 28 años de edad el pasado 22 de agosto de 2025. Natasha Allen fue una creadora de contenido que alcanzó notoriedad a través de TikTok e Instagram, plataformas en las que compartió su experiencia como paciente oncológica.

Su presencia en redes creció gracias a la forma con la que relató su proceso luchando con una fuerte enfermedad, lo que la llevó a reunir más de 190 mil seguidores en TikTok y 37 mil en Instagram.

Allen utilizó su alcance digital no solo para mostrar su tratamiento, sino también para crear comunidad, compartir aprendizajes personales y generar conciencia sobre el padecimiento con el que vivía.

Natasha Allen, anuncio de muerte / IG: natashaallen

¿De qué murió la influencer Natasha Allen a los 28 años de edad?

Natasha Allen fue diagnosticada con cáncer en 2020, y a partir de ahí eligió compartir su experiencia con el mundo. Todo comenzó con un tumor en su rodilla, que tras una biopsia resultó ser sarcoma sinovial en etapa 3. La joven entró en remisión por un corto periodo, pero ocho meses después recibió una noticia devastadora: el cáncer había hecho metástasis en sus pulmones, alcanzando la etapa 4.

En una entrevista con ABC News en mayo de 2024, dijo con firmeza:

“El hecho de tener cáncer no significa que dejas de vivir. De hecho, sigues viviendo y obtienes una perspectiva de la vida que antes no tenías”. Natasha Allen

La tiktoker utilizó su plataforma no solo para relatar los altibajos de su tratamiento, sino también para empoderar a otros pacientes oncológicos, desestigmatizar la enfermedad y visibilizar un tipo de cáncer poco conocido. Sus videos, muchos de ellos virales, mostraban desde sesiones de quimioterapia hasta reflexiones personales y mensajes de aliento para sus seguidores.

@possiblynatasha UPDATE: i have hemorrhagic cystitis and this weekend was TOUGH. i have been dealing with my bleeding bladder but not alone 🫶🏾 my mom has been a rockstar throughout taking care of me and pushing me (to do basic things i need to do but feel too weak to do). this is my protector🤩🥹🫶🏾 #mothersday #motherdaughter #synovialsarcoma #ayacancer ♬ PROTECTOR - Beyoncé & Rumi Carter

Lanzan campaña para apoyar a la familia de la fallecida tiktoker; Natasha Allen

Matthew Dougherty, una de las personas más cercanas a Natasha Allen, creó una página de GoFundMe para apoyar los gastos médicos y funerarios. En ese mismo medio, Matthew afirmó que Allen “nunca perdió la batalla” contra el cáncer. “Ella ganó esa batalla una y otra vez”.

En la misma publicación de Instagram donde se informó su fallecimiento, se destacó el compromiso de Natasha con la concientización sobre el sarcoma sinovial. Parte de los fondos recaudados se destinarán no solo a su servicio funerario, sino también a la investigación de este tipo de cáncer, como fue su deseo.

Además, se compartió un mensaje que Natasha dejó para sus seguidores antes de morir:

“ Encuentra sentido en tu propia vida, encuentra lo que te hace feliz, encuentra cómo puedes hacer el mundo a tu alrededor mejor ”.

