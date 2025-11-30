La historia del actor mexicano que fue admirado por Elvis Presley y fue salvado por Thalía

Sin duda alguna, México ha dado grandes celebridades al mundo. Algunos de ellos han sido tan grandes que, incluso después de llevar años muertos, siguen siendo recordatorios con mucho cariño. Tal es el caso de Tito Guizar, un actor y cantante que fue un ídolo para Elvis Presley y que Thalía salvó del olvido en su momento.

Tito Guízar / Redes sociales

Lee: Muere mámá de Aislinn Derbez: La actriz llora y comparte poderoso mensaje sobre el duelo

¿Quién fue Tito Guizar?

Nacido el 8 de abril de 1908, Federico Arturo Guízar Tolentino, conocido simplemente como Tito Guízar, fue uno de los actores y cantantes más prominentes. El originario de Guadalajara se interesó desde muy pequeño por las artes y en 1924 pudo debutar como cantante en el teatro Degollado.

Con el paso del tiempo, combinó su pasión por el canto con la actuación. En 1936, apareció por primera vez en pantallas con la cinta ‘Más allá del rancho’. A partir de allí, construyó una vasta carrera que no solo incluyeron películas del Cine de oro mexicano, sino también telenovelas y hasta producciones extranjeras cómo:

Tropic Holiday

The Llano Kid

Marina

Como México no hay dos

El pecado de ser mujer

El privilegio de amar

La usurpadora

Bajo un mismo rostro

Mujer, casos de la vida real

Se dice que, en su momento, el cantante Elvis Presley reconoció la admiración que sentía por el actor, recordando que, cuando era niño, llegó a ver varias de sus películas y le gustaba el estilo de sus trajes.

En cuanto a su vida personal, se sabe que se casó con Carmen Noriega, quien falleció en 1990 tras casi 60 años de matrimonio. Tuvieron tres hijos.

Tito Guízar / Redes sociales

No te pierdas: Anucian la muerte de primera actriz de la época del cine de Oro mexicano; aseguran nadie sabia nada de ella

¿Cómo fue que Thalía ‘salvó’ a Tito Guízar?

Pese a haber sido una estrella de fama mundial, hubo una época en la que ya no se le vio en grandes producciones. Incluso, en 1994, se especuló que había muerto. En aquel entonces, la productora Verónica Pimstein invitó a Tito Guízar a formar parte del elenco junto a la actriz Ada Carrasco.

Ambos le dieron vida a Papa Pancho y a Mamá Cruz, abuelos de Marimar, personaje interpretado por Thalía. La química entre esta última y Tito en pantalla maravilló al público. Y es que no era para menos, durante las grabaciones, Guízar y Thalía formaron una gran amistad.

Debido a esto, la propia intérprete de ‘Amor a la mexicana’ lo recomendó para que también participara en ‘María la del barrio’ como el Padre Honorio. Por si esto fuera poco, la cantante se presentó en diversos programas y cantó a dueto con Tito el tema ‘Llévame contigo’.

Gracias a esto, el primer actor volvió a ganar relevancia y tuvo varias apariciones en diversos programas como ‘Derbez en cuando’, siendo este show en el que se le vería por última vez en pantalla, pues posteriormente murió.

¿De qué murió Tito Guízar?

Tito Guízar murió el 24 de diciembre de 1999, a la edad de 91 años, en San Antonio, Texas. En aquel entonces, se reportó que la causa había sido una insuficiencia respiratoria relacionada con su avanzada edad.

Su cuerpo fue repatriado a México, dónde la familia realizó los ritos funerarios correspondientes. Actualmente, se encuentra sepultado en el Panteón Jardín, ubicado en Ciudad de México.

Mira: ¿Bruce Willis murió? Desatan rumores sobre la donación de su cerebro tras fallecer; así lo desmintieron