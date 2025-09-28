Priscilla Presley confiesa: Elvis contrató a un sicario para matar a su amante Mike Stone

La vida de Elvis Presley sigue dando de qué hablar incluso décadas después de su muerte. Su música lo convirtió en una leyenda mundial, pero detrás de los escenarios también hubo capítulos oscuros que ahora salen a la luz. Uno de ellos ha sido revelado por su exesposa Priscilla Presley, quien confesó que el “Rey del rock and roll” llegó a planear un crimen motivado por los celos.

En su libro de memorias Softly, As I Leave You: Life After Elvis, Priscilla detalla que Elvis no soportó la idea de que ella tuviera un romance con otro hombre. ¿Lo mató?

Priscilla Presley / Captura de pantalla

¿Por qué Elvis Presley quería matar al amante de Priscilla?

Priscilla relató que su relación con Elvis ya enfrentaba crisis debido a las múltiples infidelidades del cantante. La gota que derramó el vaso fue cuando ella descubrió un buzón repleto de cartas de mujeres que aseguraban haber tenido algo con el ídolo musical.

Dolida y molesta, decidió involucrarse sentimentalmente con Mike Stone, un instructor de karate con quien había entablado una amistad. Con el tiempo, esa cercanía se transformó en una aventura amorosa.

La revelación desató la furia de Elvis, quien no pudo soportar la idea de que su esposa estuviera con otro hombre. Según Priscilla, el intérprete de Can’t help falling in love llegó a decirle a su círculo cercano que “Mike tenía que morir”, e incluso pidió a su road manager, Joe Esposito, que buscara a un asesino a sueldo para llevar a cabo el plan.

Elvis Presley / Captura de pantalla

¿Quién era Mike Stone, el hombre que tuvo un romance con Priscilla?

Mike Stone fue un reconocido maestro de karate, cuya carrera deportiva lo colocó como figura importante en las artes marciales en Estados Unidos. Durante la década de los 70, se convirtió en instructor personal de Priscilla Presley, relación que pronto cruzó los límites de lo profesional.

En sus memorias, Priscilla explicó que tomó la decisión de entrenar con Stone como una forma de recuperar la confianza y, al mismo tiempo, de enfrentar las constantes aventuras de Elvis. Lo que comenzó como un vínculo de respeto terminó por transformarse en una relación amorosa.

La cercanía entre ambos enfureció al cantante, quien sentía traición no solo por parte de su esposa, sino también de alguien que había sido parte de su círculo social. La tensión llegó a tal punto que, según el testimonio de Priscilla, Elvis dio órdenes de buscar la manera de acabar con la vida de Stone.

Priscilla Presley y Mike Stone / Captura de pantalla

¿Qué pasó después con el plan de Elvis Presley?

En su libro Priscilla cuenta que la situación se volvió tan tensa que personas cercanas recomendaron a Priscilla no salir de casa. Joe Esposito, además de ser el road manager de Elvis, era considerado parte de la llamada “Mafia de Memphis”, el círculo íntimo del cantante. Él mismo fue quien le advirtió a Priscilla que debía tener cuidado, pues Elvis se encontró en un estado emocional explosivo.

Incluso, cuando ella quiso llevar a Lisa Marie Presley, su hija, a Las Vegas para ver uno de los shows de Elvis, recibió la recomendación de no hacerlo, ya que la sola presencia de Priscilla podría desatar la furia del cantante.

Con el paso de los días y gracias a la intervención de su padre, Vernon Presley, y de algunos amigos cercanos, Elvis fue calmándose hasta desistir de la idea de mandar a matar a Mike Stone. “Gracias a Dios, Elvis abandonó ese plan”, escribió Priscilla en su libro, registrando uno de los momentos más peligrosos de su vida junto al “Rey del rock”.

