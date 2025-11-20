Sebastián Ligarde de luto: Muere su hermano en trágico accidente, pero salvo seis vidas

Sebastián Ligarde, el inolvidable villano de Quinceañera, enfrenta uno de los momentos más tristes de su vida: la muerte de su hermano Honoré tras un accidente que dejó a todos con el corazón roto. Lo que más conmovió fue el último acto de generosidad que realizó antes de partir.

¿Cómo fue el accidente en el que murió el hermano de Sebastián Ligarde y qué se sabe del caso?

El actor mexicano Sebastián Ligarde, famoso por su papel como “Memo” en la telenovela Quinceañera, compartió en redes sociales la noticia que nadie esperaba: la muerte de su hermano Honoré. Según explicó, el accidente ocurrió el pasado 12 de noviembre y, tras varios días hospitalizado, falleció el 17 de noviembre.

En su mensaje, Ligarde escribió: “Con un corazón lleno de un dolor inimaginable, les comunico que mi hermano Honoré sufrió un accidente terrible el 12 de noviembre y fue recibido en brazos de nuestro papi el 17 de noviembre”, pidió además respeto por el duelo que atraviesa su familia.

Aunque no reveló detalles del accidente, sí confirmó que fue algo “terrible” y que la familia está devastada por la pérdida. La publicación de Sebastián Ligarde se llenó de mensajes de apoyo y solidaridad. Amigos, colegas y seguidores expresaron su cariño en este difícil momento:



El actor agradeció cada muestra de afecto y pidió que se respete la privacidad de su familia mientras atraviesan este duelo.

¿Cómo logró salvar seis vidas el hermano de Sebastián Ligarde?

Lo que más conmovió a los seguidores fue el último acto de generosidad de Honoré. Sebastián Ligarde reveló que su hermano decidió donar sus órganos, logrando salvar la vida de seis personas que esperaban un trasplante.

“Pudo dar el regalo de vida a 6 pacientes en espera de órganos. Él seguirá vivo y ellos también”, escribió el actor, dejando claro que, a pesar del dolor, su hermano se convirtió en un héroe para quienes recibieron esta oportunidad.

Este gesto fue aplaudido por cientos de fans y colegas, quienes llenaron la publicación de mensajes como:



¿Quién es Sebastián Ligarde, qué telenovelas protagonizó?

Sebastián Ligarde, cuyo nombre real es Amedee Gerardo Ligarde Mayaudon, nació en Puebla el 26 de enero de 1954. Con más de 90 películas y 25 telenovelas en su trayectoria, se convirtió en uno de los actores más reconocidos de México. Su fama internacional llegó en 1987 gracias a su papel como “Memo” en Quinceañera, donde interpretó a uno de los villanos más icónicos de la televisión.

Además de Quinceañera, participó en melodramas como Salomé, Belinda, Primer amor y María la del barrio. Su último proyecto en televisión fue Pecados ajenos en 2007. Actualmente vive en Miami, dirige su propia academia de actuación y recientemente presentó públicamente a su esposo, Jorge López Lira.